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Орбан назвал условия для продления санкций против России

Орбан назвал условия для продления санкций против России - 24.01.2025 Украина.ру

Орбан назвал условия для продления санкций против России

Премьер Венгрии Виктор Орбан ответил, что именно должно произойти, чтобы коллективный Запад продлил санкции против России. Его слова 24 января опубликовало агентство РИА Новости

2025-01-24T10:22

2025-01-24T10:22

2025-01-24T10:22

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Санкции против РФ продлят, только если Украина вернет транзит газа, прекратит атаки на "Турецкий поток" и перестанет угрожать транзиту нефти, уверен Орбан.В среду, 22 января, тему антироссийских санкций прокомментировал и новый президент США Дональд Трамп. Он допустил введение новых ограничительных мер против Москвы, в том случае, если Кремль не пойдет на переговоры по урегулированию конфликта на Украине.Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что Трампу и раньше нравились санкции, поэтому в Москве его новым заявлениям никто не удивился.Также ранее Трамп выдвинул России ультиматум. Сначала он поблагодарил россиян за "помощь" в победе во Второй мировой войне, отметив, что "любит российский народ" и благодарит за "помощь" Америке в победе над нацизмом. Следом новый глава США потребовал от президента РФ Владимира Путина немедленно остановить СВО.Трамп сказал, что "пришло время совершить сделку", однако если конфликт продолжится, пообещал новые санкции и пошлины на весь экспорт из России."Я собираюсь сделать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большое одолжение. Успокойтесь сейчас и прекратите эту нелепую войну!" - заявил Трамп.О роли венгерского премьера в большой политической игре рассказал политтехнолог, автор издания Украина.ру Дмитрий Выдрин в материале Виктор Орбан - капитан дальнего плавания, который отказался присутствовать на инаугурации Трампа.

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новости, россия, украина, дональд трамп, сша, виктор орбан, владимир путин, украина.ру, санкции