Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО - 24.01.2025 Украина.ру
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Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО
Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО - 24.01.2025 Украина.ру
Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО
Инженерная машина "Земледелие" занимается дистанционным минированием. СВО стала первым вооруженным конфликтом, когда ВС РФ применили эти системы и наработали опыт их использования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-24T04:30
2025-01-24T04:30
новости
россия
мины
инженерные войска
вс рф
"земледелие"
разведка
сво
детали
спецоперация
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21 января в России отмечали День инженерных войск, которые очень ярко проявили себя на СВО. Достаточно вспомнить известную российскую систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ способны быстро прикрыть тот или иной участок минными заграждениями, отметил эксперт.Насонов уточнил, что "Земледелие" занимается дистанционным минированием. К тому же, эти мины можно отключить. То есть инженеры могут засеять территорию минами и продолжить тропу для прохода разведки, а потом опять включить их, подчеркнул полковник запаса.Он также отметил, что российские инженерные войска занимаются маскировкой позиций и установлением ложных целей (те же надувные танки). Уже не говоря о повседневных задачах вроде транспортировки и очистки воды на десятки кубометров, подчеркнул эксперт."Повторюсь, инженерные войска приносят огромные результаты. Опытному командиру без них не обойтись", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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новости, россия, мины, инженерные войска, вс рф, "земледелие", разведка, сво, детали, спецоперация, армия
Новости, Россия, мины, инженерные войска, ВС РФ, "Земледелие", разведка, СВО, детали, Спецоперация, Армия

Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО

04:30 24.01.2025
 
© РИА Новости . Вадим Савицкий
- РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Вадим Савицкий
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Инженерная машина "Земледелие" занимается дистанционным минированием. СВО стала первым вооруженным конфликтом, когда ВС РФ применили эти системы и наработали опыт их использования. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
21 января в России отмечали День инженерных войск, которые очень ярко проявили себя на СВО. Достаточно вспомнить известную российскую систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ способны быстро прикрыть тот или иной участок минными заграждениями, отметил эксперт.
Насонов уточнил, что "Земледелие" занимается дистанционным минированием. К тому же, эти мины можно отключить. То есть инженеры могут засеять территорию минами и продолжить тропу для прохода разведки, а потом опять включить их, подчеркнул полковник запаса.
"Да, мины для "Земледелия" стоят недешево. Но жизни наших солдат – дороже. Причем СВО стала первым вооруженным конфликтом, когда мы эти системы применили и наработали опыт их использования", — сообщил Насонов.
Он также отметил, что российские инженерные войска занимаются маскировкой позиций и установлением ложных целей (те же надувные танки). Уже не говоря о повседневных задачах вроде транспортировки и очистки воды на десятки кубометров, подчеркнул эксперт.
"Повторюсь, инженерные войска приносят огромные результаты. Опытному командиру без них не обойтись", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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