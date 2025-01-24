"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО - 24.01.2025 Украина.ру
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"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО - 24.01.2025 Украина.ру
"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
Инженерная подготовка местности – очень важная задача. Достаточно вспомнить известную систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ могут быстро прикрыть минными полями тот или иной участок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
2025-01-24T05:45
2025-01-24T05:45
новости
россия
вс рф
минирование
разминирование
мины
всу
инженерные войска
"земледелие"
сво
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21 января в России отмечали День инженерных войск, которые очень ярко проявили себя на СВО. Начиная со строительства минных полей, которые не дали украинской армии провести успешное наступление летом 2023 года, рассказал эксперт.Он добавил, что инженерные войска – это высокотехнологичные войска. Достаточно вспомнить известную российскую систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ способны быстро прикрыть тот или иной участок минными заграждениями: как противопехотными, так и противотанковыми, указал полковник запаса.Это нужно в том числе для того, чтобы заставить колонну ВСУ двигаться в том месте, где будет удобно ее сжечь, или затруднить ей уход с поля боя, указал эксперт."Уточню, что "Земледелие" занимается дистанционным минированием. К тому же, эти мины мы можем отключить. То есть мы можем засеять территорию минами и продолжить тропу для прохода разведки, а потом опять включить их. Это же просто чудо", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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новости, россия, вс рф, минирование, разминирование, мины, всу, инженерные войска, "земледелие", сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, ВС РФ, минирование, разминирование, мины, ВСУ, инженерные войска, "Земледелие", СВО, детали, Спецоперация

"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО

05:45 24.01.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Расчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск Центр - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Инженерная подготовка местности – очень важная задача. Достаточно вспомнить известную систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ могут быстро прикрыть минными полями тот или иной участок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
21 января в России отмечали День инженерных войск, которые очень ярко проявили себя на СВО. Начиная со строительства минных полей, которые не дали украинской армии провести успешное наступление летом 2023 года, рассказал эксперт.
"Инженерная подготовка местности для обороны – это очень важная задача. Это же просто сказка, когда полковая землеройная машина выкапывает ротный опорный пункт за два часа", — подчеркнул Насонов.
Он добавил, что инженерные войска – это высокотехнологичные войска. Достаточно вспомнить известную российскую систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ способны быстро прикрыть тот или иной участок минными заграждениями: как противопехотными, так и противотанковыми, указал полковник запаса.
Это нужно в том числе для того, чтобы заставить колонну ВСУ двигаться в том месте, где будет удобно ее сжечь, или затруднить ей уход с поля боя, указал эксперт.
"Уточню, что "Земледелие" занимается дистанционным минированием. К тому же, эти мины мы можем отключить. То есть мы можем засеять территорию минами и продолжить тропу для прохода разведки, а потом опять включить их. Это же просто чудо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
Ростислав Ищенко интервью
20 января, 06:45
Ростислав Ищенко: Россия готова дойти до ядерной войны с США, чтобы сделать из Украины Галицию или ВолыньАмерике нужна Украина или пост Украина, которая будет иметь территориальные претензии к России. Поэтому нам вместо остатков Украины нужно создать новое государство с другим названием, чтобы оно не имело никакой правопреемственности с прежней Украиной, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
 
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Заголовок открываемого материала
05:45"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
05:30"Ценность жизни украинца необходимо снизить, чтобы выстоять". Украинские эксперты о ситуации в стране
05:15"В первый же день выполнил свои обещания": эксперт оценил инаугурацию и первые указы Трампа
05:14Командир штурмовой группы "Нифер": "Противник думал, что против него зашли какие-то спецы"
05:00"Оставайся в Мексике": эксперт объяснил, каким способом Трамп будет разбираться с мигрантами в США
04:56Ультиматум Трампа: блеф или угроза?
04:45По стандартам НАТО: эксперт рассказал, как готовят украинских военных в учебном центре "Десна"
04:45У ВСУ огромная нехватка личного состава, поэтому Сырский делает ставку на роботов и БПЛА — Насонов
04:30Надувные танки и минные посевы "Земледелия": Насонов рассказал о работе инженерных войск в зоне СВО
04:15Эксперт о том, хватит ли у ВС РФ противотанковых мин и тяжелых дронов, чтобы забросать позиции ВСУ
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