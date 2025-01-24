"Ротный опорный пункт за два часа": Насонов рассказал про важные задачи инженерных войск в зоне СВО
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкРасчистка и разминирование дорог в Покровском районе ДНР саперами 12-й инженерно-саперной бригады группировки войск "Центр"
Инженерная подготовка местности – очень важная задача. Достаточно вспомнить известную систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ могут быстро прикрыть минными полями тот или иной участок. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, полковник запаса, ветеран боевых действий Роман Насонов
21 января в России отмечали День инженерных войск, которые очень ярко проявили себя на СВО. Начиная со строительства минных полей, которые не дали украинской армии провести успешное наступление летом 2023 года, рассказал эксперт.
"Инженерная подготовка местности для обороны – это очень важная задача. Это же просто сказка, когда полковая землеройная машина выкапывает ротный опорный пункт за два часа", — подчеркнул Насонов.
Он добавил, что инженерные войска – это высокотехнологичные войска. Достаточно вспомнить известную российскую систему "Земледелие", благодаря которой ВС РФ способны быстро прикрыть тот или иной участок минными заграждениями: как противопехотными, так и противотанковыми, указал полковник запаса.
Это нужно в том числе для того, чтобы заставить колонну ВСУ двигаться в том месте, где будет удобно ее сжечь, или затруднить ей уход с поля боя, указал эксперт.
"Уточню, что "Земледелие" занимается дистанционным минированием. К тому же, эти мины мы можем отключить. То есть мы можем засеять территорию минами и продолжить тропу для прохода разведки, а потом опять включить их. Это же просто чудо", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Романа Насонова: ВСУ сдадут Покровск к апрелю, а Трамп не дождется от России никаких уступок на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в интервью Романа Алехина: Когда Россия проломит опустевшую Сумскую область, Путин договорится с Трампом о новом мире.
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