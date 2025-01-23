Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
07:16 23.01.2025 (обновлено: 07:29 23.01.2025)
Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники
"Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному. Война никогда не должна была начаться", - заявил он.
Трамп добавил, что Байдену дали также плохой совет по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и другим вопросам.
"У Джо Байдена были очень плохие советники", - отметил президент.
О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.