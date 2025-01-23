Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине - 23.01.2025 Украина.ру
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Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине - 23.01.2025 Украина.ру
Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники
2025-01-23T07:16
2025-01-23T07:29
новости
украина
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израиль
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"Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному. Война никогда не должна была начаться", - заявил он.Трамп добавил, что Байдену дали также плохой совет по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и другим вопросам.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
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Новости, Украина, Джо Байден, Израиль, Дональд Трамп, США

Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине

07:16 23.01.2025 (обновлено: 07:29 23.01.2025)
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
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Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники
"Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному. Война никогда не должна была начаться", - заявил он.
Трамп добавил, что Байдену дали также плохой совет по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и другим вопросам.
"У Джо Байдена были очень плохие советники", - отметил президент.
О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.
 
НовостиУкраинаДжо БайденИзраильДональд ТрампСША
 
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