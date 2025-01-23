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Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине

Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине - 23.01.2025 Украина.ру

Трамп снова обвинил Байдена и его советников в конфликте на Украине

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News выразил уверенность, что у бывшего главы государства Джо Байдена были очень плохие советники

2025-01-23T07:16

2025-01-23T07:16

2025-01-23T07:29

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"Джо Байдену дали очень плохой совет по Украине, как и по всему остальному. Война никогда не должна была начаться", - заявил он.Трамп добавил, что Байдену дали также плохой совет по Израилю, выводу американских войск из Афганистана и другим вопросам.О решениях Трампа, принятых в первый день президентства - материал Закрыто на бухучет: Трамп свернул помощь другим странам на 90 дней. И поставил рекорд по числу указов.

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, джо байден, израиль, дональд трамп, сша