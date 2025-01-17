https://ukraina.ru/20250117/1060336550.html
"Как будто позвал выпить": в Словакии возмутились поведением Зеленского, но все равно предложили помощь
"Как будто позвал выпить": в Словакии возмутились поведением Зеленского, но все равно предложили помощь - 17.01.2025 Украина.ру
"Как будто позвал выпить": в Словакии возмутились поведением Зеленского, но все равно предложили помощь
Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев в столь развязной манере, "как будто предложил выпить пива", что недопустимо в дипломатии. Такое заявление сделал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в беседе с агентством РИА Новости
2025-01-17T11:22
2025-01-17T11:22
2025-01-17T11:22
новости
словакия
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энергетика
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Ранее Фицо предложил Зеленскому обсудить проблему остановки Киевом транзита российского газа в Европу, встретившись на территории Словакии вблизи с украинской границей. В ответ Зеленский предложил Фицо посетить его в Киеве.Зеленский и раньше неоднократно хамил премьеру Словакии, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины.Однако несмотря ни на что, отметил Гашпар, Братислава готова организовать на своей территории переговоры по Украине, в том числе с участием первых лиц.Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российское голубое топливо.В частности, это коснулось Словакии и премьер этой страны Фицо пообещал, что если Киеву не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины."Если Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от ЕС. - Ред.) для Украины, я наложу на нее вето", - сказал Фицо.Ранее он отмечал, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Также Фицо констатировал, что еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, которая теперь очевидно произойдет.Также словацкий премьер обращал внимание на то, что Зеленский "выбрасывает в корзину" 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, но при этом ходит с протянутой рукой, требуя у ЕС новые и новые миллиарды.По всей видимости, непокорность словацкого премьера очень не нравится главарю киевского режима, и он не оставляет попыток уколоть оппонента. Об одном из таких эпизодов стало известно накануне: "Почему ты не простил человека, который в тебя стрелял?": Зеленский сделал резкий выпад в сторону Фицо.
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новости, словакия, киев, украина, владимир зеленский, роберт фицо, ес, газ, транзит, энергетика
Новости, Словакия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, ЕС, газ, транзит, энергетика
"Как будто позвал выпить": в Словакии возмутились поведением Зеленского, но все равно предложили помощь
Владимир Зеленский пригласил премьера Словакии Роберта Фицо в Киев в столь развязной манере, "как будто предложил выпить пива", что недопустимо в дипломатии. Такое заявление сделал вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в беседе с агентством РИА Новости
"Зеленский одним предложением в соцсети Twitter (теперь Х. - Ред.) позвал премьера Словакии в Киев тем способом, как будто зовет его выпить пива. Так, по-моему, политика на высшем уровне функционировать не может", - сказал Гашпар.
Ранее Фицо предложил Зеленскому обсудить проблему остановки Киевом транзита российского газа в Европу
, встретившись на территории Словакии вблизи с украинской границей. В ответ Зеленский предложил Фицо посетить его в Киеве.
Зеленский и раньше неоднократно хамил премьеру Словакии, в том числе обвиняя его в якобы открытии второго энергетического фронта против Украины
.
Однако несмотря ни на что, отметил Гашпар, Братислава готова организовать на своей территории переговоры по Украине, в том числе с участием первых лиц.
"Сообщу свое мнение, что в Словакии могут пройти переговоры на низших уровнях, где бы могла встретиться украинская сторона, РФ, возможно, США в рамках переговоров, которые как раз должны привести к принятию какого-то мирного соглашения. Встретятся ли на территории Словакии высшие представители – это вопрос… Братислава – место, где может пройти часть каких-то переговоров. Но куда в конечном счете поедут такие лидеры, как господин президент [России Владимир] Путин или президент [США Дональд] Трамп - это покажет будущее", - сказал Гашпар.
Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российское голубое топливо.
В частности, это коснулось Словакии и премьер этой страны Фицо пообещал
, что если Киеву не пересмотрит свое решение в течение трех-четырех недель, Братислава приступит к ответным мерам в отношении Украины
.
"Если Зеленский по чисто политическим причинам решил навредить всему Европейскому союзу, поскольку думает, что ему все позволено, и нанести ущерб Словакии, то я говорю за словацкое правительство, если на столе будет в ближайшем времени какая-то помощь (от ЕС. - Ред.) для Украины, я наложу на нее вето",
- сказал Фицо.
Ранее он отмечал, что ущерб Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно составляет порядка 500 миллионов евро. Также Фицо констатировал, что еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, которая теперь очевидно произойдет.
Также словацкий премьер обращал внимание на то, что Зеленский "выбрасывает в корзину" 800 миллионов евро, которые бы Украина могла получить за транзит газа по своей территории, но при этом ходит с протянутой рукой, требуя у ЕС новые и новые миллиарды.
По всей видимости, непокорность словацкого премьера очень не нравится главарю киевского режима, и он не оставляет попыток уколоть оппонента. Об одном из таких эпизодов стало известно накануне: "Почему ты не простил человека, который в тебя стрелял?": Зеленский сделал резкий выпад в сторону Фицо.