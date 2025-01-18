Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Владимир Зеленский сыронизировал над предложением премьера Словакии Роберта Фицо встретиться. На этот раз словацкий политик заявил, что готов поговорить с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. О хамском ответе главы киевского режима 18 января написало американское издание Bloomberg
Зеленский сказал, что он не хочет ничего планировать с Фицо, так как тот "может отправиться в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи".
"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он (Фицо - Ред.) постоянно не попадает в пункты своего назначения", — заявил украинский политик.
Накануне Фицо озвучил идею встретиться с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 21 января.
Помимо того, на этой неделе Фицо уже призывал главу киевского режима к разговору на территории Словакии в окрестностях границы с Украиной. После отказа Зеленского словацкий премьер раскритиковал его. Также Фицо отметил, что ущерб Словакии ежегодно составляет около 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, который вскоре произойдет.
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