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Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе

Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе - 18.01.2025 Украина.ру

Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе

Владимир Зеленский сыронизировал над предложением премьера Словакии Роберта Фицо встретиться. На этот раз словацкий политик заявил, что готов поговорить с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. О хамском ответе главы киевского режима 18 января написало американское издание Bloomberg

2025-01-18T11:26

2025-01-18T11:26

2025-01-18T11:26

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Зеленский сказал, что он не хочет ничего планировать с Фицо, так как тот "может отправиться в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи".Накануне Фицо озвучил идею встретиться с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 21 января. Помимо того, на этой неделе Фицо уже призывал главу киевского режима к разговору на территории Словакии в окрестностях границы с Украиной. После отказа Зеленского словацкий премьер раскритиковал его. Также Фицо отметил, что ущерб Словакии ежегодно составляет около 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, который вскоре произойдет.Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российском голубом топливе.Также по теме: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев

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