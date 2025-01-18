Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе - 18.01.2025 Украина.ру
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Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе - 18.01.2025 Украина.ру
Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе
Владимир Зеленский сыронизировал над предложением премьера Словакии Роберта Фицо встретиться. На этот раз словацкий политик заявил, что готов поговорить с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. О хамском ответе главы киевского режима 18 января написало американское издание Bloomberg
2025-01-18T11:26
2025-01-18T11:26
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Зеленский сказал, что он не хочет ничего планировать с Фицо, так как тот "может отправиться в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи".Накануне Фицо озвучил идею встретиться с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 21 января. Помимо того, на этой неделе Фицо уже призывал главу киевского режима к разговору на территории Словакии в окрестностях границы с Украиной. После отказа Зеленского словацкий премьер раскритиковал его. Также Фицо отметил, что ущерб Словакии ежегодно составляет около 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, который вскоре произойдет.Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российском голубом топливе.Также по теме: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
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новости, словакия, киев, украина, владимир зеленский, роберт фицо, газ, российский газ
Новости, Словакия, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, газ, российский газ

Опять съязвил: Зеленский отказал Фицо во встрече в Давосе

11:26 18.01.2025
 
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
Фото: Официальный сайт президента Украины, Владимир Зеленский
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Владимир Зеленский сыронизировал над предложением премьера Словакии Роберта Фицо встретиться. На этот раз словацкий политик заявил, что готов поговорить с Зеленским на Всемирном экономическом форуме в Давосе. О хамском ответе главы киевского режима 18 января написало американское издание Bloomberg
Зеленский сказал, что он не хочет ничего планировать с Фицо, так как тот "может отправиться в Давос, но в конечном итоге оказаться где-нибудь в Сочи".
"Мы не знаем, кто покупает ему билеты, поскольку он (Фицо - Ред.) постоянно не попадает в пункты своего назначения", — заявил украинский политик.
Накануне Фицо озвучил идею встретиться с Зеленским на полях Всемирного экономического форума в Давосе, который пройдет 21 января.
Помимо того, на этой неделе Фицо уже призывал главу киевского режима к разговору на территории Словакии в окрестностях границы с Украиной. После отказа Зеленского словацкий премьер раскритиковал его. Также Фицо отметил, что ущерб Словакии ежегодно составляет около 500 миллионов евро. Еще примерно миллиард евро Словакия потеряет из-за скачка цен, который вскоре произойдет.
Зеленский в раздражении
07:00
Украина проиграла сама себя: Ищенко о слепой вере Киева ВашингтонуСамый главный дискомфорт Россия испытала, когда Украина заняла враждебную позицию по отношению к ней. Именно тогда сократились основные объемы газа. Сейчас это капля в море. Москва это переживет и особо не заметит. А в Приднестровье и Молдавии заметили уже. Тем временем венгры и словаки начали выдвигать претензии Украине
Киев прекратил подачу российского газа в Европу с 1 января 2025 года, что ощутимо ударило по ряду Европейских государств, энергетика которых завязана на российском голубом топливе.
Также по теме: Фицо vs Зеленский: в Словакии ответили, поедет ли премьер за русским газом в Киев
 
НовостиСловакияКиевУкраинаВладимир ЗеленскийРоберт Фицогазроссийский газ
 
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