Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН - 22.01.2025 Украина.ру
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Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН - 22.01.2025 Украина.ру
Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
Панама отправила жалобу в Организацию Объединенных Наций на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о своем желании завладеть Панамским каналом. Об этом 22 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо представительства республики генсеку ООН Антониу Гуттерешу
2025-01-22T13:08
2025-01-22T13:08
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В самом письме представитель Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба уточнил, что в соответствии с основополагающим Уставом ООН страны "воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства". Агентство заявило, что адресатом данного письма был не только Гутерреш, но и другие 15 членов Совета Безопасности ООН.Еще в декабре 2024 года Трамп заявил, что желает "вернуть Панамский канал во владение США". Во время инаугурационной речи президент США снова обозначил свое намерение, назвав передачу Панаме канала "глупым решением".В среду, 22 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Панамский канал нельзя именовать подарком от США."Панамский канал принадлежит Панаме. Это не подарок", — подчеркнул Мулино. Другие темы: Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
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новости, панама, сша, дональд трамп, оон
Новости, Панама, США, Дональд Трамп, ООН

Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН

13:08 22.01.2025
 
Трамп-человек шоу
Трамп-человек шоу
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Панама отправила жалобу в Организацию Объединенных Наций на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о своем желании завладеть Панамским каналом. Об этом 22 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо представительства республики генсеку ООН Антониу Гуттерешу
В самом письме представитель Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба уточнил, что в соответствии с основополагающим Уставом ООН страны "воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства".
Агентство заявило, что адресатом данного письма был не только Гутерреш, но и другие 15 членов Совета Безопасности ООН.
Еще в декабре 2024 года Трамп заявил, что желает "вернуть Панамский канал во владение США". Во время инаугурационной речи президент США снова обозначил свое намерение, назвав передачу Панаме канала "глупым решением".
В среду, 22 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Панамский канал нельзя именовать подарком от США.
"Панамский канал принадлежит Панаме. Это не подарок", — подчеркнул Мулино.
- РИА Новости, 1920, 09.01.2025
9 января, 15:45
Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.
Другие темы: Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
 
НовостиПанамаСШАДональд ТрампООН
 
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