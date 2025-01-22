Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН

Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват Панамы

Планы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.