Пожаловалась на Трампа: Панама отправила письмо в ООН
Трамп-человек шоу
Панама отправила жалобу в Организацию Объединенных Наций на высказывания президента США Дональда Трампа, который ранее заявил о своем желании завладеть Панамским каналом. Об этом 22 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на письмо представительства республики генсеку ООН Антониу Гуттерешу
В самом письме представитель Панамы в ООН Элой Альфаро де Альба уточнил, что в соответствии с основополагающим Уставом ООН страны "воздерживаются в своих международных отношениях от угрозы применения силы против территориальной целостности или политической независимости любого государства".
Агентство заявило, что адресатом данного письма был не только Гутерреш, но и другие 15 членов Совета Безопасности ООН.
Еще в декабре 2024 года Трамп заявил, что желает "вернуть Панамский канал во владение США". Во время инаугурационной речи президент США снова обозначил свое намерение, назвав передачу Панаме канала "глупым решением".
В среду, 22 января, президент Панамы Хосе Рауль Мулино на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что Панамский канал нельзя именовать подарком от США.
"Панамский канал принадлежит Панаме. Это не подарок", — подчеркнул Мулино.
9 января, 15:45Карта Трампа. Почему с Канадой не получится как с Гренландией и к чему приведет захват ПанамыПланы команды Дональда Трампа, которая заявляет, что намерена добиться американского контроля над Гренландией, Канадой и зоной Панамского канала, вызвали в мировой политике настоящее политическое бурление.