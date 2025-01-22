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Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины

Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины - 22.01.2025 Украина.ру

Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины

Владимир Зеленский считает, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины. Об этом он заявил журналистам на экономическом форуме в Давосе

2025-01-22T12:51

2025-01-22T12:51

2025-01-22T12:51

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Также на форуме в Давосе Зеленский заявил, что страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. По словам политика, США и Европа обещали Киеву место в альянсе, но "прошли десятилетия, а Украина не в НАТО".Кроме того, глава киевского режима обвинил Вашингтон и Берлин в том, что они "проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО". По словам Зеленского, он не понимает, почему США и Германия принимали решение, будет ли Украина в НАТО или нет.Подробнее о заявлениях Зеленского на форуме — в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в ДавосеДругие темы: Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ

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новости, украина, европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, запад