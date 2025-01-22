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Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины - 22.01.2025 Украина.ру
Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
Владимир Зеленский считает, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины. Об этом он заявил журналистам на экономическом форуме в Давосе
2025-01-22T12:51
2025-01-22T12:51
2025-01-22T12:51
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Также на форуме в Давосе Зеленский заявил, что страны Запада лгут и несправедливо относятся к Украине относительно ее членства в НАТО. По словам политика, США и Европа обещали Киеву место в альянсе, но "прошли десятилетия, а Украина не в НАТО".Кроме того, глава киевского режима обвинил Вашингтон и Берлин в том, что они "проиграли диалог с Москвой о членстве Киева в НАТО". По словам Зеленского, он не понимает, почему США и Германия принимали решение, будет ли Украина в НАТО или нет.Подробнее о заявлениях Зеленского на форуме — в материале автора издания Украина.ру Татьяны Стоянович Зеленскому послышались "лишние голоса". Что стоит за выступлением главы киевского режима в ДавосеДругие темы: Рогов рассказал, с чем связаны аресты высокопоставленных офицеров ВСУ
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Украина.ру
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новости, украина, европа, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, запад
Новости, Украина, Европа, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Запад
Зеленский заявил, что Европа обязана содержать миллионную армию Украины
Владимир Зеленский считает, что европейские страны должны содержать миллионную армию Украины. Об этом он заявил журналистам на экономическом форуме в Давосе