"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа
Трамп понимает, что быстрый и лихой успех военной кампании в Иране сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов
2026-03-29T04:15
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
Комментируя попытки США найти выход из конфликта, эксперт обратил внимание на кадровые просчеты.
"Было объявлено, что вот-вот начнутся переговоры. Это забавно. Иранцы сразу сказали: "С этой парочкой ([бизнесмен Джаред] Кушнер и [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф) мы разговаривать не будем". И понятно, почему: два раза Тегеран с ними говорил, и два раза начиналась война", — заявил Лукьянов.
По словам эксперта, сейчас называют другую кандидатуру. "Сейчас говорят о [вице-президенте США Джей Ди] Вэнсе как о переговорщике. И это тоже парадоксально, потому что из всего американского руководства Вэнс меньше всех поддерживает эту кампанию", — отметил он.
Лукьянов подчеркнул, что Трамп уже осознал провал первоначального плана. "Трамп понимает, что быстрый и лихой успех сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб", — сказал собеседник Украина.ру.
"Нельзя забывать, что есть еще третья сторона — Израиль. А он пока не настроен ни на какие примирения с Ираном", — резюмировал Лукьянов.
