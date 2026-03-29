Трамп понимает, что быстрый и лихой успех военной кампании в Иране сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/03/1a/1077182922_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_c68d19b2ddff7ed7055a585d1554e1f5.jpg
"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа

04:15 29.03.2026
 
Трамп понимает, что быстрый и лихой успех военной кампании в Иране сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов
Комментируя попытки США найти выход из конфликта, эксперт обратил внимание на кадровые просчеты.
"Было объявлено, что вот-вот начнутся переговоры. Это забавно. Иранцы сразу сказали: "С этой парочкой ([бизнесмен Джаред] Кушнер и [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф) мы разговаривать не будем". И понятно, почему: два раза Тегеран с ними говорил, и два раза начиналась война", — заявил Лукьянов.
По словам эксперта, сейчас называют другую кандидатуру. "Сейчас говорят о [вице-президенте США Джей Ди] Вэнсе как о переговорщике. И это тоже парадоксально, потому что из всего американского руководства Вэнс меньше всех поддерживает эту кампанию", — отметил он.
Лукьянов подчеркнул, что Трамп уже осознал провал первоначального плана. "Трамп понимает, что быстрый и лихой успех сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб", — сказал собеседник Украина.ру.
"Нельзя забывать, что есть еще третья сторона — Израиль. А он пока не настроен ни на какие примирения с Ираном", — резюмировал Лукьянов.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.
Про различные сценарии завершения войны США против Ирана — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
