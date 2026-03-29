"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа

"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа - 29.03.2026 Украина.ру

"С этой парочкой разговаривать не будем" — эксперт рассказал о провале переговорщиков Трампа

Трамп понимает, что быстрый и лихой успех военной кампании в Иране сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный редактор журнала “Россия в глобальной политике”, директор по научной работе Фонда развития и поддержки Клуба “Валдай” Федор Лукьянов

2026-03-29T04:15

2026-03-29T04:15

2026-03-29T04:15

Комментируя попытки США найти выход из конфликта, эксперт обратил внимание на кадровые просчеты. "Было объявлено, что вот-вот начнутся переговоры. Это забавно. Иранцы сразу сказали: "С этой парочкой ([бизнесмен Джаред] Кушнер и [спецпосланник Трампа Стивен] Уиткофф) мы разговаривать не будем". И понятно, почему: два раза Тегеран с ними говорил, и два раза начиналась война", — заявил Лукьянов.По словам эксперта, сейчас называют другую кандидатуру. "Сейчас говорят о [вице-президенте США Джей Ди] Вэнсе как о переговорщике. И это тоже парадоксально, потому что из всего американского руководства Вэнс меньше всех поддерживает эту кампанию", — отметил он.Лукьянов подчеркнул, что Трамп уже осознал провал первоначального плана. "Трамп понимает, что быстрый и лихой успех сорвался, и теперь необходимо минимизировать ущерб", — сказал собеседник Украина.ру."Нельзя забывать, что есть еще третья сторона — Израиль. А он пока не настроен ни на какие примирения с Ираном", — резюмировал Лукьянов.Полный текст материала Анны Черкасовой "Очередная афера. Фёдор Лукьянов сравнил план Трампа по Ирану с урегулированием конфликта на Украине" на сайте Украина.ру.Про различные сценарии завершения войны США против Ирана — в статье Павла Котова "Все ради премии. Названа дата, когда Трамп может завершить войну с Ираном" на сайте Украина.ру.

иран

сша

тегеран

ближний восток

новости, иран, сша, тегеран , дональд трамп, джей ди вэнс, украина.ру, джаред кушнер, стив уиткофф, война в иране, ближний восток, война на ближнем востоке, главные новости, главное, срочно