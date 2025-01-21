https://ukraina.ru/20250121/1060419793.html

Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России

Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России - 21.01.2025 Украина.ру

Хроники энергетической войны. В США ожидают ЧП в энергетике от Трампа, а в Иране – газ из России

Дональд Трамп может объявить о национальном энергетическом чрезвычайном положении в первые дни своего президентства, чтобы снизить цены на электроэнергию и бензин для американских потребителей.

2025-01-21T06:40

2025-01-21T06:40

2025-01-21T06:40

эксклюзив

иран

россия

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дональд трамп

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нпз

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bloomberg

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Трамп может вести энергетическое ЧП в США и новые санкции против энергетики России, Ирана и ВенесуэлыВступивший в должность президент США Дональд Трамп может объявить о национальном энергетическом чрезвычайном положении в первые дни своего президентства, чтобы снизить цены на электроэнергию и бензин. Об этом 20 января сообщил американский телеканал CNBC.Планируется создание Национального энергетического совета под руководством губернатора Северной Дакоты Дугласа Бергама, который возглавит Министерство внутренних дел США. Совет будет учрежден указом президента, сообщил ранее сам Бергам на слушаниях в Сенате.Эксперты считают, что объявление может быть как символическим, так и сопровождаться реальными действиями, включая отмену экологических норм и ускорение реализации энергетических проектов. Дональд Трамп может воспользоваться законами, которые позволяют президенту временно приостанавливать ограничения на выбросы и предписывать электростанциям работать на максимальной мощности в условиях кризиса.Введение чрезвычайного положения, отмечает CNBC, позволит ускорить реализацию энергетической политики нового президента, но также может столкнуться с критикой со стороны экологических организаций и промышленности.При этом ранее стало известно, что советники Дональда Трампа готовят предложения относительно санкционной политики в отношении России, Ирана и Венесуэлы. Об этом 17 января сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.В частности, команда Трампа прорабатывает серию рекомендаций на случай, если следующая администрация придет к выводу, что РФ готова к решению украинского кризиса. По информации издания, эти рекомендации включают в себя как жесты доброй воли со стороны США, которые помогут российским нефтяным компаниям, так и дальнейшие санкции, чтобы усилить уже существующие ограничительные меры и, таким образом, получить больший рычаг давления.При этом собеседники предупреждают, что данная работа пока – на ранних этапах.Кроме того, по их мнению, нет гарантий, что Дональд Трамп в итоге захочет использовать подготавливаемые опции. Также помощники нового президента США прорабатывают и идеи для санкционной политики в отношении Ирана и Венесуэлы.В материале Bloomberg указывается, что среди ключевых советников Дональда Трампа есть консенсус насчет необходимости вернуться к стратегии максимального давления на Тегеран. Для начала планируется ввести мощный пакет санкций против основных нефтяных структур Ирана, это может произойти уже в феврале.В случае с Венесуэлой, по данным источников агентства, ситуация более сложная, поскольку в ходе первого президентского срока Дональда Трампа в этой стране, в целом, смогли справиться с американской "политикой максимального давления". Не удалось существенно повлиять на Венесуэлу и за время президентства Джо Байдена. Кроме того, важным фактором является то, что с Венесуэлой работают американские нефтяные компании, такие, как Chevron.Напомним, что 10 января 2025 года, за 10 дней до инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, администрация Джо Байдена ввела масштабный санкционный пакет против энергетики России.Согласован маршрут газопровода из России в Иран и объёмы поставокВопросы сотрудничества России и Ирана президент РФ Владими Путин 17 января 2025 года обсудил с президентом Исламской Республики Иран (ИРИ) Масудом Пезешкианом, который прибыл в Россию с официальным визитом. Путин и Пезешкиан подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россией и Ираном. По итогам встречи была раскрыта главная интрига российско-иранских переговоров на энергетическом треке – маршрут потенциальных поставок российского газа в Иран.Иран, основные газовые месторождения которого сосредоточены на юге, а крупные потребители – на севере, в регионе с достаточно суровым климатом, заинтересован в поставках газа из России, как в формате обычного импорта, так и своповых (обменных) операций.В июне 2024 года "Газпром" и National Iranian Gas Company (NIGC) подписали стратегический меморандум о проработке организации поставок российского природного газа в Иран. Иранская сторона даже приводила потенциальный объем поставок – 300 млн кубометров в сутки (109 млрд м3/год) для внутреннего потребления в Иране и поставок в соседние страны. Ожидается, что проект обеспечит финансовый оборот в размере 10-12 млрд долларов в год. При этом расходы на создание необходимой инфраструктуры будет нести Россия, в том числе на возможное строительство газопровода с севера на юг страны,Маршрут будущих поставок газа из России в Иран официально не анонсировался, как и объем поставок газа на первоначальном этапе. Потенциально поставки газа между Россией и Ираном могут осуществляться через Азербайджан или страны Центральной Азии.Иранские СМИ писали, что Иран и Россия будут осуществлять своп-поставки газа в объеме 15 млн кубометров в сутки (5,5 млрд м3/год) через Азербайджан – по магистральному газопроводу Хаджикабул – Астара – Абадан, связывающему Иран и Азербайджан, и далее по соединяющий Азербайджан и республику Северная Осетия – Алания газопроводу Хаджикабул – Ширвановка – Моздок (азербайджанский участок также известен как Ново-Филя – Баку).Кроме того, с переводом в реверс участков двух ниток системы газопроводов Средняя Азия – Центр (САЦ) и началом поставок российского газа в Узбекистан через Казахстан, появилась возможность довести российский газ до юга Туркменистана для дальнейших поставок в Иран. Дело в том, что одна из ниток САЦ в Туркменистане доходит до месторождения Довлетабад, откуда газ уже поставляется в Иран по газопроводу Довлетабад – Серахс – Хангиран.Интригу раскрыл глава Минэнерго РФ, сопредседатель постоянной российско-иранской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Сергей Цивилёв. Он сообщил, что Россия и Иран согласовали маршрут газопровода через Азербайджан. "Объёмы уже зафиксированы, находимся в финальной стадии переговоров – утверждение цены. Цена – всегда коммерческий вопрос, поиск компромисса, поэтому созданы рабочие группы с обеих стороны, и специалисты вырабатывают подход к ценообразованию. Базовым решением по цене является паритет калорийности нефти и газа с некоторым коэффициентом, в котором стороны пока имеют расхождения", – отметил министр.Вопрос ценообразования и объёмов поставок российского газа в Иран прокомментировал и Владимир Путин. "Трудности всегда есть, всегда возникают вопросы, которые требуют согласования и учета ситуации, которая складывается в той или другой сфере экономики. Вопросов много, это и согласование цен, [учета] калорийности нефти и газа и т.д., это технические вопросы, они согласуются, проект в работе. Если говорить об объёмах возможных поставок, то мы считаем, что начинать нужно с небольших объемов, до 2 миллиардов кубометров в год, а в целом это может выйти на объемы поставки в Иран до 55 миллиардов кубометров в год", – сказал президент России.Эксперты отметили, что Сергей Цивилёв не уточнил, идет ли речь о расширении существующих газопроводов через Азербайджан, или о новом проекте. При этом выбор азербайджанского маршрута для начала поставок российского газа в Иран не исключает в перспективе реализацию и центральноазиатского маршрута.В Германии произошёл взрыв на бывшем НПЗ "Роснефти"Взрыв и пожар произошел 17 января на установке нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) Bayernoil в городе Нойштадт- ан-дер-Донау. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления полиции Нижней Баварии. "Роснефти" пока принадлежит 28,57% этого предприятия, его национализация пока не завершена."17 января 2025 года вскоре после полуночи оперштаб Главного управления полиции Нижней Баварии был предупрежден о взрыве и последующем пожаре на территории НПЗ. Окружающие пожарные части и заводская пожарная часть прибыли на место происшествия. В качестве меры предосторожности сотрудники НПЗ были эвакуированы, продолжается контролируемое выгорание поврежденного объекта. Предполагается, что пострадали 4 человека, но пока ничего не известно о характере и степени тяжести травм. Данных о причине взрыва и пожара, равно как и о размере ущерба, на данный момент нет", – сказано в сообщении полиции. При этом местные СМИ со ссылкой на источники в полиции писали, что речь идёт о намеренном поджоге.Компания Bayernoil прокомментировала пожар следующим образом: "Инцидент произошел на площадке Нойштадт, речь идет о пожаре на технологическом предприятии, никаких подробностей пока не известно. Два человека получили ранения, им оказывается медицинская помощь. Bayernoil принимает все необходимые меры, чтобы как можно скорее взять ситуацию под контроль, экстренные службы подняты по тревоге и находятся на месте происшествия, опасности для окрестностей нет".НПЗ Bayernoil расположен на двух площадках – в городах Нойштадт-ан-дер-Донау и Фобург-ан-дер-Донау. Обе площадки работают как единый завод, для этого они соединены 11-ю трубопроводами, по которым между ними транспортируется, бензин, компоненты газойля и другая готовая продукция. Завод обеспечивает топливом Баварию и северную часть Австрии. Общая мощность двух площадок НПЗ Bayernoil составляет 10,3 млн т нефти в год.Одним из акционеров Bayernoil была "Роснефть", дочка которой Rosneft Deutschland в 2020 году увеличила долю участия в НПЗ с 25% до 28,57% (другие акционеры – Varo Energy с 51,43% и Eni с 20%). В сентябре 2022 года Минэкономики ФРГ передало Rosneft Deutschland под управление Федерального сетевого агентства Германии (BNetzA), установив контроль над ее долями участия в РСК Raffinerie в городе Шведт (54,17%), MiRO в Карлсруэ (24%) и Bayernoil (28,57%).Тогда власти ФРГ посчитали, что эксплуатация объектов "Роснефти" в Германии находится под угрозой, поскольку другие компании собирались прекратить с ней сотрудничество из-за санкций против России. После этого срок доверительного управления акциями российской компании несколько раз продлевались на 6 месяцев, в последний раз – до 10 марта 2025 года. До формальной национализации пока дело не дошло, правительство ФРГ призывает "Роснефть" ускорить продажу своей доли в немецких НПЗ.Об энергетическом конфликте между Украиной и Словакией - в статье Татьяны Стоянович "Рубильник вместо вето. Может ли премьер Словакии заставить Зеленского открутить кран на российской трубе"

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эксклюзив, иран, россия, сша, дональд трамп, джо байден, нпз, роснефть, bloomberg