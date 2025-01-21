https://ukraina.ru/20250121/1060416777.html

Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра

Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра - 21.01.2025 Украина.ру

Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра

Стратегическое планирование – одна из сильных сторон армии РФ. Все наработки по форсированию водных преград остались еще со времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов

2025-01-21T04:00

2025-01-21T04:00

2025-01-21T04:00

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По мнению военкора, киевский режим не зря устраивал истерику по поводу того, что Россия якобы накопила под Херсоном 3000 лодок, которые в любой момент могут форсировать Днепр.И потом, у ВСУ под Херсоном есть и другие проблемы. Привезут снаряды – стволы износились. Починили стволы – снарядов нет. А когда есть и стволы, и снаряды – их уничтожают ВС РФ. То же самое касается качества бронежилетов и стрелкового оружия, указал журналист.Если представить, что командование примет решение форсировать Днепр, то, по мнению эксперта, Россия сможет без проблем осуществлять снабжение группировки. Стратегическое планирование – это одна из сильных сторон российской армии, отметил Линин."Все эти наработки по форсированию водных преград у нас еще со времен Великой Отечественной войны остались. Тут с нами еще могут только американцы посоревноваться, потому что они к себе немецкие архивы вывезли. И то, эти документы сперва надо на английский перевести, а у нас они на русском есть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html

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