Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра - 21.01.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250121/1060416777.html
Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра
Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра - 21.01.2025 Украина.ру
Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра
Стратегическое планирование – одна из сильных сторон армии РФ. Все наработки по форсированию водных преград остались еще со времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
2025-01-21T04:00
2025-01-21T04:00
новости
россия
днепр
херсон
херсонская область
великая отечественная война
десант
снабжение
логистика
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059057303_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fa52b9f0d1b24007dfe855fb27b1a41.jpg
По мнению военкора, киевский режим не зря устраивал истерику по поводу того, что Россия якобы накопила под Херсоном 3000 лодок, которые в любой момент могут форсировать Днепр.И потом, у ВСУ под Херсоном есть и другие проблемы. Привезут снаряды – стволы износились. Починили стволы – снарядов нет. А когда есть и стволы, и снаряды – их уничтожают ВС РФ. То же самое касается качества бронежилетов и стрелкового оружия, указал журналист.Если представить, что командование примет решение форсировать Днепр, то, по мнению эксперта, Россия сможет без проблем осуществлять снабжение группировки. Стратегическое планирование – это одна из сильных сторон российской армии, отметил Линин."Все эти наработки по форсированию водных преград у нас еще со времен Великой Отечественной войны остались. Тут с нами еще могут только американцы посоревноваться, потому что они к себе немецкие архивы вывезли. И то, эти документы сперва надо на английский перевести, а у нас они на русском есть", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250120/1060412391.html
россия
днепр
херсон
херсонская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/14/1059057303_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6d322021e12debbe6cc3e12cd89ef58a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, днепр, херсон, херсонская область, великая отечественная война, десант, снабжение, логистика, вс рф, сво, детали, спецоперация
Новости, Россия, Днепр, Херсон, Херсонская область, Великая Отечественная война, десант, снабжение, логистика, ВС РФ, СВО, детали, Спецоперация

Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра

04:00 21.01.2025
 
© РИА Новости . Михаил Голенков / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 21.01.2025
© РИА Новости . Михаил Голенков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Стратегическое планирование – одна из сильных сторон армии РФ. Все наработки по форсированию водных преград остались еще со времен Великой Отечественной войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, специалист по Ближнему Востоку, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
По мнению военкора, киевский режим не зря устраивал истерику по поводу того, что Россия якобы накопила под Херсоном 3000 лодок, которые в любой момент могут форсировать Днепр.
"Днепр обмелел. Фактически – это сейчас болото с островами. Острова под контролем наших сил. Да, ВСУ сидят на своем высоком берегу и откуда-то издалека пытаются нас обстреливать на низком берегу. Но прямо к берегу пушку противник не поставит, потому что ее сразу заметят. Вот они и стреляют по нам не пойми с какой точностью", — подчеркнул Линин.
И потом, у ВСУ под Херсоном есть и другие проблемы. Привезут снаряды – стволы износились. Починили стволы – снарядов нет. А когда есть и стволы, и снаряды – их уничтожают ВС РФ. То же самое касается качества бронежилетов и стрелкового оружия, указал журналист.
Если представить, что командование примет решение форсировать Днепр, то, по мнению эксперта, Россия сможет без проблем осуществлять снабжение группировки. Стратегическое планирование – это одна из сильных сторон российской армии, отметил Линин.
"Все эти наработки по форсированию водных преград у нас еще со времен Великой Отечественной войны остались. Тут с нами еще могут только американцы посоревноваться, потому что они к себе немецкие архивы вывезли. И то, эти документы сперва надо на английский перевести, а у нас они на русском есть", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Сергея Сазонова: Чтобы новая Османская империя не подошла к Воронежу, России нужны и Иран, и Израиль на сайте Украина.ру.
О том, почему Зеленский будет саботировать любые мирные инициативы, особенно на уровне двусторонних контактов России и США — в материале "Дмитрий Голубовский: Россия даст хороший пас Трампу, если Зеленский сорвет мирные переговоры" на сайте Украина.ру.
Роман Алехин СВО - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
Вчера, 19:58
Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под ПокровскомЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал социальный технолог и военный волонтер из Курска Роман Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиРоссияДнепрХерсонХерсонская областьВеликая Отечественная войнадесантснабжениелогистикаВС РФСВОдеталиСпецоперация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:30Заманиваем и утилизируем врага: военкор раскрыл, почему ВСУ не знают, как сбежать из Курской области
05:15"Турция претендует на Новороссию": Сазонов о том, почему России невыгоден неоосманский проект Эрдогана
05:00Сергей Сазонов: "Взаимоотношения России с Ираном давно могли встать на более прочные рельсы"
04:47Нацистский жест Маска, буферная зона Меланьи, мир на Украине: чем запомнилась инаугурация Дональда Трампа
04:45Заявка на глобальное лидерство: Сазонов о том, почему Турция станет главным противником Израиля
04:30Это и выгодно, и опасно: историк о судьбе Армении и значении Зангезурского коридора для России и Ирана
04:15"Ослабление исламского мира": эксперт о планах США по цивилизационному переустройству планеты
04:00Стратегическое планирование: Сазонов о том, сможет ли Россия снабжать группировку при форсировании Днепра
03:45У Украины заканчивается техника и профессионалы, а Запад не может перестроиться на военные рельсы — Линин
03:30Беспилотные системы и ядерная программа: Сазонов о "закрытых" пунктах договора между Россией и Ираном
03:15"Летит – видит цель – падает": военкор о том, как дроноводы научились "залетать" вглубь Сумской области
03:00Прагматичные интересы: Сазонов рассказал, почему Россия готова стать гарантом безопасности Израиля
02:27Заявления Трампа по Украине, России, Китаю и реформам в США. Таблетка для памяти
21:38Игорь Прокопенко: Я не верю в будущее политики Трампа и в то, что теперь за Украину будет платить Европа
21:23Игорь Прокопенко: кто он
19:58Военный волонтер Роман Алехин: Россия готовится сделать с ВСУ под Сумами то же, что и под Покровском
18:55СБУ: за дезертирство военнослужащих 155-й бригады ВСУ задержан её бывший командир
18:43Готовы добиваться мира через силу, попали на "Миротворец" и под санкции РФ: новая администрация Трампа
18:12Дрон, прилетевший в Горловку, управлялся ИИ
18:02Зеленский готов к переговорам: советник Трампа заявил о "новой" позиции главы киевского режима
Лента новостейМолния