https://ukraina.ru/20250120/1060397817.html

"Решительность Трампа нельзя недооценивать". Киселев о проблемах и задачах новых властей США

"Решительность Трампа нельзя недооценивать". Киселев о проблемах и задачах новых властей США - 20.01.2025 Украина.ру

"Решительность Трампа нельзя недооценивать". Киселев о проблемах и задачах новых властей США

Главной темой последнего выпуска еженедельной информационно-аналитической передачи "Вести недели" стали новые принципы внешней и внутренней политики США, которые ожидаются после начала работы администрации Трампа.

2025-01-20T13:50

2025-01-20T13:50

2025-01-20T13:50

сша

россия

арктика

дональд трамп

киселев

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эксклюзив

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Телеведущий, руководитель международного информационного агентства "Россия сегодня" Дмитрий Киселев рассказал о "тяжелом наследстве", которое оставляет Джо Байден новой администрации Соединенных Штатов.Недавно разразился скандал между "мозгом" МАГА Стивом Бэнноном и "кошельком" МАГА Илоном Маском.Бэннон — бывший советник Трампа и основатель ультраправого СМИ "Брейтбарт-ньюз" — провел 4 месяца в заключении за "неуважение к Конгрессу" выразившееся в отказе давать показания по поводу штурма Капитолия. Ранее его привлекали за коррупцию и мошенничество.Причина скандала — недовольство Бэннона сближением Трампа с Маском и другими миллиардерами, которых он называет "технофеодалами". Термин ультраправый деятель позаимствовал у современного марксистского исследователя Яниса Варуфакиса, который описал "платформенный" капитализм как некое возвращение в феодальные отношения, когда собственник платформы фактически контролирует все общество, но ничего не производит и не продает, а, словно средневековый феодал, живет на ренту от пользования платформой, которую ему выплачивают "крепостные" члены общества: от промышленных, торговых и банковских капиталистов до служащих и рабочих."Я добьюсь, чтобы Илона Маска прогнали до инаугурации, — заявил Бэннон. — Он не получит карт-бланш и неограниченный доступ в Белый дом. Он должен быть наравне со всеми. Он очень нехороший человек".Как объяснил Дмитрий Киселев, на самом деле Бэннону, которого неоднократно обвиняли в расизме, не понравилась инициатива Маска выдавать визы H-1B для квалифицированных и талантливых иммигрантов."Проблема в том, что технофеодалы используют эти визы в своих интересах, и люди в ярости. 76% инженеров в Кремниевой долине не являются американцами", — говорит экс-советник Трампа.А затем он возмущается тем, что Трамп окружает себя миллиардерами, которые контролируют огромные отрасли экономики – информацию, энергетику и финансы. Их методы – принципы корпоративного управления, а не конституционные процедуры демократического государства. Такой порядок, по мнению Бэннона, ведет к разрушению традиционных институтов общества, включая семью, религию и национальную идентичность."Кто в этом конфликте одержит победу – старая гвардия или молодые, но борзые миллиардеры – будет ясно после вступления в должность Трампа", — считает телеведущий и отмечает, что "чудесным образом риторика Стива Бэннона совпадает с демократическим нарративом".Киселев имеет в виду прощальную речь Байдена, в которой тот много говорил о чрезмерной власти в руках американских олигархов и их злоупотреблениях. Кроме того, Байден говорил о пагубном влиянии соцсетей, и это, как утверждает Киселев, "явно камень в огород Илона Маска и Марка Цукерберга, что сразу после выборов переметнулся на сторону Трампа".Пока "мозг" Трампа обвиняет "кошелек" Трампа в отказе от правой повестки из-за талантливых мигрантов, "каток перемен Дональда Трампа катится дальше на всех парах". Например, ФБР закрывает управление по разнообразию, равенству и инклюзивности."Больше в Федеральное бюро расследований не станут набирать по квоте черных трансгендеров", — говорит Дмитрий Киселев.До того от программ по инклюзивности поспешили отказаться крупнейшие американские корпорации: Amazon, McDonald’s, Microsoft, Google и Meta (запрещена в РФ), Walmart, Ford Motors, Harley-Davidson, Pepsi, ExxonMobil и многие другие.Корреспондент Валентин Богданов рассказывает о сопротивлении новой политике Трампа. Тысячи людей организовались в протестное шествие. Поэтому трамписты считают, что перенос инаугурации в помещение на самом деле вызван переживаниями о безопасности избранного президента, тем более после неудачных покушений. Никакая полиция и нацгвардия никогда не уследит за 200 тысячами зрителей. Из прессы в ротонде Капитолия — только журналистский пул, никаких обладателей дорогих билетов ценой до нескольких миллионов долларов. Перенос инаугурации в помещение также означает отмену парада, но организаторы планируют переместить музыкальные выступления на арену в центре Вашингтона.Такие меры безопасности должны сработать, но корреспондент говорит, что проблема не только в покушениях, но и в том наследстве, которое оставил Байден. Речь об изменении порядка преемственности в федеральных агентствах, чтобы сотрудники, поддерживающие Байдена, заняли руководящие должности до того, как будут утверждены кандидатуры Трампа, и порядка принятия федеральных постановлений, на отмену которых новой администрации потребуются месяцы. Кроме того, по рейтингу Байден стал худшим из девяти его предшественников за 65 лет. Население страшат распухший госдолг, взлетевшие цены, растущая пропасть между богатыми и бедными, преступность, международные проблемы вроде Афганистана, пылающего Ближнего Востока и раскола в НАТО. И, конечно, Украина, о которую Байден, по словам журналиста, и споткнулся. У него была возможность лично пообщаться с Путиным и о чем-то договориться, но он этого не сделал. Теперь договариваться будет Трамп."И я знаю, что Путин хочет встретиться, и я собираюсь встретиться очень скоро. Я бы сделал это и раньше, но... нужно попасть в офис сначала. Для некоторых действий нужно действительно быть там", — заявил новый президент США.А еще Байден запретил популярнейший в США TikTok, что вызывало бурю недовольства даже у очень либеральной публики, которая традиционно голосует за демократов. У Трампа другая позиция."Я хочу поблагодарить президента Трампа за его обещание работать с нами над поиском решения, которое поможет сохранить доступ к TikTok в США, — говорит глава компании Шоу Цзы Чу. — Мы благодарны и рады поддержке президента, который действительно понимает нашу платформу и который использует TikTok для выражения своих собственных мыслей и перспектив, связываясь с миром и собирая в процессе более 60 миллиардов просмотров своего контента".Глава TikTok Шоу Чу вместе с другими "технофеодалами" (Илоном Маском, Джеффом Безосом, Марком Цукербергом) будет присутствовать на церемонии инаугурации. Причем, в качестве почетного гостя, который расположится рядом с родственниками Трампа и чиновниками.Китай – один из приоритетов новой внешней политики США. Wall Street Journal предполагает, что Трамп может отправиться с визитом в Китай уже в первые 100 дней своего пребывания в Белом доме.И, конечно, вопрос Арктики.Интереса два, объясняет телеведущий: геополитический плацдарм плюс ресурсы (месторождения меди, свинца, цинка, серебра, палладия, урана, тантала, ниобия, графита и редкоземельных элементов, запасы нефти и газа, а еще рыба и морепродукты)."Мимо такого Трамп просто не может пройти", — говорит Киселев.Битва за Арктику вступает в новый раунд, поэтому, хоть Трамп и делает некие реверансы в сторону Китая, жесткая борьба двух крупнейших экономик мира не отменяется. Имеющая огромное влияние в Арктике Россия — тоже угроза."Есть Россия, которая пытается стать королем Арктики более чем с 60 ледоколами, часть из которых атомные, — заявил советник Трампа по нацбезопасности Уолц в интервью Fox News. — У нас их два, и один только что загорелся. Речь идет о том, что по мере отступления полярных ледяных шапок китайцы теперь строят ледоколы и продвигаются туда".Поэтому никто не сомневается, что свое военное присутствие в Гренландии Штаты расширят при любых раскладах. Там уже есть база Питуффик – элемент системы раннего предупреждения о ракетных пусках, а значит могут появиться и сами ракеты."В общем, вроде бы забытая богом Гренландия становится мировой темой. В этих условиях остается пожелать гренландцам сохранить свое хрупкое культурное своеобразие", — говорит Дмитрий Киселев.Подробнее об арктических планах новой администрации президента США — в материале "Трампизм как высшая стадия империализма. "Друг Донни" хочет вломиться в Россию через "арктические ворота"

https://ukraina.ru/20220318/1033556355.html

https://ukraina.ru/20250120/1060388940.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

сша, россия, арктика, дональд трамп, киселев, джо байден, фбр, google, нато, эксклюзив