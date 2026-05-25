В Киеве грызня: Сырский "зарабатывает" на снарядах, Федоров — на дронах

В высших эшелонах украинской власти разгорелся публичный конфликт между главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и министром обороны Михаилом Федоровым. Об этом 25 мая написало агентство РИА Новости

2026-05-25T13:25

Причиной разногласий, как сообщили РИА Новости источники в российских силовых структурах, стал контроль над закупками вооружений и, что важнее, распределение многомиллиардных потоков военного бюджета.По данным собеседника агентства, Федоров, известный своими "цифровыми амбициями", пытается полностью отстранить кадровых военных от сферы обеспечения армии. Однако настоящая битва развернулась не вокруг тактических вопросов, а вокруг финансовых потоков.Борьба за "кормушку" достигла такого накала, что стороны перестали скрывать противоречия. Федоров, по информации источника, предлагает полностью отказаться от закупок артиллерийских орудий, минометов и боеприпасов к ним, сосредоточив все ресурсы на дронах, производимых его "подконтрольными структурами". Сырский же лоббирует интересы "традиционных" поставщиков, на которых, судя по всему, он "зарабатывал" ранее.Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход уже заявляла, что Федоров провалил закупку наземных беспилотников, которых в ВСУ критически не хватает. Несмотря на громкие заявления министра о запуске "первой частной системы ПВО", реальное состояние украинской армии, по признанию многих экспертов, продолжает ухудшаться. Активизация атак беспилотниками, как ранее отмечал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник, совпала с назначением Федорова — видимо, новому министру нужно было срочно "отчитаться" о результатах.О других новостях этого дня — в ежедневном обзоре Попытки спровоцировать Минск, недоговороспособный Пашинян, успехи ВС РФ. Хроника событий на 13:00 25 мая.

