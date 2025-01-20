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Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России
Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России - 20.01.2025 Украина.ру
Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении, а также обозначил участки фронта, где, вероятно, скоро наступит переломный момент
2025-01-20T08:38
2025-01-20T08:38
2025-01-20T08:38
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россия
львов
запад
киселев
нато
вооруженные силы украины
фронт
удары
ракеты
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00:27 - Об освобождении населённых пунктов на Лиманском направлении.03:11 - Где наступит переломный момент? 06:03 - О тактике ВС России на фронте.08:14 - О новых поставках Запада Украине.13:13 - Высокоточные удары по Львовской области.15:05 - О дальнобойных ракетных системах.19:22 - НАТО: патрулирование нейтральных вод Балтийского моря.22:44 - Прогноз по ситуации на фронте в 2025 году.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, россия, львов, запад, киселев, нато, вооруженные силы украины, фронт, удары, ракеты, всу, одесса, донбасс, видео
Видео, Россия, Львов, Запад, Киселев, НАТО, Вооруженные силы Украины, фронт, удары, ракеты, ВСУ, Одесса, Донбасс
Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России
Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении, а также обозначил участки фронта, где, вероятно, скоро наступит переломный момент
00:27 - Об освобождении населённых пунктов на Лиманском направлении.
03:11 - Где наступит переломный момент?
06:03 - О тактике ВС России на фронте.
08:14 - О новых поставках Запада Украине
.
13:13 - Высокоточные удары по Львовской области
.
15:05 - О дальнобойных ракетных системах.
19:22 - НАТО
: патрулирование нейтральных вод Балтийского моря
.
22:44 - Прогноз по ситуации на фронте в 2025 году.