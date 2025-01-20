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Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России

Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России - 20.01.2025 Украина.ру

Уничтожить "гостиницу" во Львове и взорвать ещё кое-что: полковник Киселёв о задачах ВС России

Военный эксперт, полковник запаса из ЛНР Виталий Киселёв в эфире Украина.ру рассказал о продвижении российских войск на Краснолиманском направлении, а также обозначил участки фронта, где, вероятно, скоро наступит переломный момент

2025-01-20T08:38

2025-01-20T08:38

2025-01-20T08:38

видео

россия

львов

запад

киселев

нато

вооруженные силы украины

фронт

удары

ракеты

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00:27 - Об освобождении населённых пунктов на Лиманском направлении.03:11 - Где наступит переломный момент? 06:03 - О тактике ВС России на фронте.08:14 - О новых поставках Запада Украине.13:13 - Высокоточные удары по Львовской области.15:05 - О дальнобойных ракетных системах.19:22 - НАТО: патрулирование нейтральных вод Балтийского моря.22:44 - Прогноз по ситуации на фронте в 2025 году.

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