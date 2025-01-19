https://ukraina.ru/20250119/1060383416.html

Подлизывание по учебнику и выгодные предложения Зеленского. Итоги 19 января на Украине

Подлизывание по учебнику и выгодные предложения Зеленского. Итоги 19 января на Украине - 19.01.2025 Украина.ру

Подлизывание по учебнику и выгодные предложения Зеленского. Итоги 19 января на Украине

В США назвали тактику Владимира Зеленского "подлизыванием" и рассказали о его непубличных переговорах с новой администрацией

2025-01-19T18:40

2025-01-19T18:40

2025-01-19T18:40

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Телеканал CNN сообщил, что Владимир Зеленский пытается задобрить вступающего в должность президента США 20 января Дональда Трампа."Мировые лидеры спешили завоевать расположение Дональда Трампа с момента его переизбрания на пост президента США , и, пожалуй, больше всего в этом плане стараются на Украине", — отмечалось в публикации на сайте телеканала.Так, журналисты канала вспомнили, что в ежегодном новогоднем обращении Зеленский заявил, что "не сомневается, что новый американский президент готов и способен достичь мира"."Всего несколько дней спустя Зеленский сказал американскому подкастеру, что Трамп победил, поскольку он был "гораздо более сильным" кандидатом, чем Камала Харрис, добавив: "Он показал, что может сделать это интеллектуально и физически". Зеленский не единственный среди видных украинцев, кто пытается подлизаться к Трампу. В ноябре украинский депутат от партии Зеленского даже номинировал его на Нобелевскую премию мира", — указывалось в публикации канала.Информация о номинации Трампа давалась со ссылкой на письмо, с которым ознакомилось украинское издание Kyiv Independent.При этом CNN напомнил о собственной публикации 2019 года, в которой тактика Зеленского называлась "подлизыванием по учебнику".Нынешнее поведение Зеленского издание охарактеризовало как вынужденное."Киев вступает в 2025 год на отставании в своей войне против России, а украинские войска изо всех сил пытаются сдержать российское наступление на востоке, где их значительно меньше", — указывалось в публикации.При этом шансы Украины вернуть территории в ближайшее время, по мнению журналистов CNN, "выглядят всё более призрачными"."При уходящем президенте Байдене США стали крупнейшим поставщиком военной помощи Украине, и Киев по-прежнему остро осознает, что ему нужно оказаться на стороне Трампа, чтобы обеспечить себе будущую поддержку", — писали авторы CNN.Как заявила в комментарии каналу научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Джоанна Хоса, "Зеленский не может позволить себе роскошь быть враждебным по отношению к Трампу"."Он должен хотя бы попытаться привлечь его на сторону Украины, чтобы обеспечить наилучший возможный результат для Украины, которая в огромной степени зависит от американской поддержки", — подчеркнула Хоса.Она также напомнила, что план Трампа по прекращению конфликта содержал положения, которые изначально не принимала Украина. Однако Зеленский уже заявил, что хочет "работать напрямую" с новым американским президентом "и, похоже, более готов — или, возможно, у него нет иного выбора, кроме как — пойти на уступки на поле боя"."Конечно, Украина хотела бы вернуть все потерянные земли. Однако после трех лет этой изнурительной войны возвращение всех земель не предвидится. С тяжёлым сердцем украинцы постепенно с этим соглашаются", — отметила Хоса.Также в статье приводились примеры лести Зеленского."Трамп может сыграть решающую роль. Я думаю, что это самое важное для нас. Его качества именно такие. Он может сыграть решающую роль в этой войне", — заявлял Зеленский в интервью в эфире телемарафона.Впрочем, украинские эксперты оправдывают такое поведение Зеленского.Так, Орыся Луцевич — заместитель директора программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House, заявила, что похвалу Зеленского можно в значительной степени считать искренней."Я думаю, он искренне верит, что Трамп может делать смелые шаги, и именно отсюда исходит эта надежда, и не только в сознании Зеленского, но и на Украине в целом", — указала Луцевич.Он заявила, что уверена: украинское правительство пытается представить победу Киева над Москвой как нечто, что усилит "проекцию силы" Америки на мировой арене."Это игра, поверит ли Трамп в то, что это жизнеспособная стратегия, — другой вопрос", — указала Луцевич.При этом Зеленский предложил США идеи, которые, по его мнению, могут быть выгодными. Так, в октябре прошлого года он выдвинул идею обмена некоторых американских войск, базирующихся в Европе, на украинские войска после окончания конфликта Украине."Он (Зеленский — Ред.) утверждал, что военный опыт сил Киева может быть использован с пользой, укрепив НАТО — военный альянс, в присоединении к которому Украине были даны заверения, — и помогая обеспечить безопасность в Европе, что, вероятно, понравится лидеру США, который потребовал от Европы больше усилий в сфере обороны", — указывалось в публикации.Напомнило CNN и о том, что в так называемом "плане победы" Зеленского, обнародованным в октябре прошлого года, есть "значительная сделка" с США по минералам — критически важному ресурсу, которым богата Украина."Согласно отчету в New York Times, подписание соглашения по минералам откладывалось дважды, с возможным мотивом позволить Трампу присвоить себе заслуги за него, когда он вступит в должность", — отмечалось в публикации.Эксперт Луцевич также сослалась на "план победы" Зеленского."Мы видели, что в этом "плане победы", который включает критически важные минералы, он включает инвестиции... [Украина] в основном пытается сказать, что это может быть выгодно для Америки", — заявила она.В то же время, авторы CNN указывают на то, что такая "обычная тактика", как лесть, может и не сработать с таким непредсказуемым человеком, как Трамп.Однако эксперт Хоса указала, что есть доказательства того, что подход Зеленского работает, поскольку Трамп признал, что для прекращения конфликта потребуется больше 24 часов. О последнем он говорил ещё в июле 2024 года.Впрочем, родные Трампа по-прежнему весьма скептично настроены по отношению к Зеленскому. Так, сын Трампа Бэррон 19 января в соцсетях рассказал, что Зеленский трижды просил приглашение на инаугурацию его отца."Самое забавное в том, что он просил о приглашении трижды неофициально, и каждый раз ему отказывали. Теперь он ведет себя так, будто сам решил не ехать. Что за чудак?" — написал Трамп-младший в соцсетях.Так он прокомментировал слова Зеленского о том, что тот не может приехать то время, как на Украине ведутся боевые действия. Исключение Зеленский, по его словам, сделал бы, если бы Трамп пригласил его лично.О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает, противник бросает на фронт резервы".

https://ukraina.ru/20250119/1060377313.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, киев, сша, украина, cnn, нато, new york times