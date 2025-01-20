https://ukraina.ru/20250120/1060360319.html

Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море

Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море - 20.01.2025 Украина.ру

Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море

У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива. Бригады морской пехоты сейчас развертываются в дивизии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2025-01-20T04:45

2025-01-20T04:45

2025-01-20T04:45

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.По словам эксперта, в Балтийском регионе происходит эскалация. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье, они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии, отметил он.У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива, сейчас идет усиление флота. Например, бригады морской пехоты развертываются в дивизии, подчеркнул Ераносян.В Севастополе было две с половиной тысячи морпехов, а сейчас их уже двенадцать тысяч. То же происходит и в Калининградском особом районе. То есть Гданьск и Гдыня под контролем, отметил эксперт."Что касается Финского залива, то ответная блокировка Клайпеды и других портов, которые находятся в зоне действия Балтийского флота, это дело нескольких часов. Клайпеда, Рига, Таллин, где находится информационно-психологический центр и рядом расположена авиабаза Эмари, все это быстро блокируется", — сказал Ераносян.Будут усилены и конвои российских судов, которые курсируют по Финскому заливу, в том числе и противолодочными и антидиверсионными силами, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241227/1060022760.html

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новости, флот, финский залив, россия, рига, владимир ераносян, нато, балтийское море, рютте, калининград, севастополь, тихоокеанский флот вмф россии, детали