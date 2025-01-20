Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкРепетиция парада, посвященного Дню ВМФ России
У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива. Бригады морской пехоты сейчас развертываются в дивизии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.
У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива, сейчас идет усиление флота. Например, бригады морской пехоты развертываются в дивизии, подчеркнул Ераносян.
В Севастополе было две с половиной тысячи морпехов, а сейчас их уже двенадцать тысяч. То же происходит и в Калининградском особом районе. То есть Гданьск и Гдыня под контролем, отметил эксперт.
"Что касается Финского залива, то ответная блокировка Клайпеды и других портов, которые находятся в зоне действия Балтийского флота, это дело нескольких часов. Клайпеда, Рига, Таллин, где находится информационно-психологический центр и рядом расположена авиабаза Эмари, все это быстро блокируется", — сказал Ераносян.
Будут усилены и конвои российских судов, которые курсируют по Финскому заливу, в том числе и противолодочными и антидиверсионными силами, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.
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