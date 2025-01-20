Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море - 20.01.2025 Украина.ру
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Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море
Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море - 20.01.2025 Украина.ру
Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море
У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива. Бригады морской пехоты сейчас развертываются в дивизии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-01-20T04:45
2025-01-20T04:45
новости
флот
финский залив
россия
рига
владимир ераносян
нато
балтийское море
рютте
калининград
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.По словам эксперта, в Балтийском регионе происходит эскалация. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье, они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии, отметил он.У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива, сейчас идет усиление флота. Например, бригады морской пехоты развертываются в дивизии, подчеркнул Ераносян.В Севастополе было две с половиной тысячи морпехов, а сейчас их уже двенадцать тысяч. То же происходит и в Калининградском особом районе. То есть Гданьск и Гдыня под контролем, отметил эксперт."Что касается Финского залива, то ответная блокировка Клайпеды и других портов, которые находятся в зоне действия Балтийского флота, это дело нескольких часов. Клайпеда, Рига, Таллин, где находится информационно-психологический центр и рядом расположена авиабаза Эмари, все это быстро блокируется", — сказал Ераносян.Будут усилены и конвои российских судов, которые курсируют по Финскому заливу, в том числе и противолодочными и антидиверсионными силами, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241227/1060022760.html
финский залив
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новости, флот, финский залив, россия, рига, владимир ераносян, нато, балтийское море, рютте, калининград, севастополь, тихоокеанский флот вмф россии, детали
Новости, флот, Финский залив, Россия, Рига, Владимир Ераносян, НАТО, Балтийское море, Рютте, Калининград, Севастополь, Тихоокеанский флот ВМФ России, детали

Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море

04:45 20.01.2025
 
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© РИА Новости . Александр Гальперин
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У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива. Бригады морской пехоты сейчас развертываются в дивизии. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.
По словам эксперта, в Балтийском регионе происходит эскалация. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье, они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии, отметил он.
У России достаточно сил для обороны Калининграда и Финского залива, сейчас идет усиление флота. Например, бригады морской пехоты развертываются в дивизии, подчеркнул Ераносян.
В Севастополе было две с половиной тысячи морпехов, а сейчас их уже двенадцать тысяч. То же происходит и в Калининградском особом районе. То есть Гданьск и Гдыня под контролем, отметил эксперт.
"Что касается Финского залива, то ответная блокировка Клайпеды и других портов, которые находятся в зоне действия Балтийского флота, это дело нескольких часов. Клайпеда, Рига, Таллин, где находится информационно-психологический центр и рядом расположена авиабаза Эмари, все это быстро блокируется", — сказал Ераносян.
Будут усилены и конвои российских судов, которые курсируют по Финскому заливу, в том числе и противолодочными и антидиверсионными силами, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.
Также на тему Арктики — в материале "Мы не прикрыты с севера. Николай Доронин о борьбе России и США в Арктике после Украины" на сайте Украина.ру.
Сергей Горбачёв интервью
27 декабря 2024, 14:48
Сергей Горбачев: Если Дания закроет проливы, Россия обнулит Балтику и устроит сюрприз под Ла-МаншемДатчане, как и шведы и прочие поляки, должны соображать, что Балтика для них более важна, чем для нас, даже чем для Калининградской области. Она напичкана разного рода трубопроводами, системами связи, кабельными трассами.
 
НовостифлотФинский заливРоссияРигаВладимир ЕраносянНАТОБалтийское мореРюттеКалининградСевастопольТихоокеанский флот ВМФ Россиидетали
 
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Заголовок открываемого материала
04:45Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море
04:30Господствующая высота: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут освободить Часов Яр и что это изменит
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04:00"Фронт не остановится": эксперт о том, почему продвижение к Красному Лиману будет тяжелее взятия Тернов
03:45Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"
03:30"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты
03:15Когда ВСУ подтащат "Боксеры" на "щепетильную" дистанцию, их настигнут российские fpv-дроны — Киселев
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