Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Старт миссии НАТО "Балтийский часовой" будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.
По словам эксперта, в Балтийском регионе происходит эскалация ситуации. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье (городская агломерация на севере Польши, состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни – Ред.) они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии, отметил он.
То, что Рютте заявил именно сейчас о старте миссии "Балтийский часовой", говорит о том, что этот план будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января, указал Ераносян.
"В пользу этого говорит и то, что подвижной состав был замечен в Трехградье, в частности, в Гданьске, для перемещения войск в Поморском и Подляском воеводствах, включая спецназ", — подчеркнул эксперт.
Атакуя беспилотниками газораспределительную станция "Турецкого потока" на Кубани, они сами при этом обвиняют Россию в том, что якобы она "ведет инфраструктурную войну", заключил собеседник издания.
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