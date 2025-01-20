Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой" - 20.01.2025 Украина.ру
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Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"
Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой" - 20.01.2025 Украина.ру
Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"
Старт миссии НАТО "Балтийский часовой" будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2025-01-20T03:45
2025-01-20T03:45
новости
россия
белоруссия
балтийское море
владимир ераносян
нато
польша
финский залив
рютте
кубань
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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.По словам эксперта, в Балтийском регионе происходит эскалация ситуации. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье (городская агломерация на севере Польши, состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни – Ред.) они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии, отметил он.То, что Рютте заявил именно сейчас о старте миссии "Балтийский часовой", говорит о том, что этот план будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января, указал Ераносян. "В пользу этого говорит и то, что подвижной состав был замечен в Трехградье, в частности, в Гданьске, для перемещения войск в Поморском и Подляском воеводствах, включая спецназ", — подчеркнул эксперт.Учитывая, что ВСУ на всех фронтах терпят крах, на Западе пытаются использовать такие нелепые телодвижения, чтобы успокоить свою общественность, отметил аналитик.Атакуя беспилотниками газораспределительную станция "Турецкого потока" на Кубани, они сами при этом обвиняют Россию в том, что якобы она "ведет инфраструктурную войну", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
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новости, россия, белоруссия, балтийское море, владимир ераносян, нато, польша, финский залив, рютте, кубань, всу, сво, война, балтика, спецоперация
Новости, Россия, Белоруссия, Балтийское море, Владимир Ераносян, НАТО, Польша, Финский залив, Рютте, Кубань, ВСУ, СВО, война, Балтика, Спецоперация

Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"

03:45 20.01.2025
 
© РИА Новости . Оксана Джадан / Перейти в фотобанкВоенные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии
Военные учения НАТО Operation Summer Shield на полигоне Адажи в Латвии - РИА Новости, 1920, 20.01.2025
© РИА Новости . Оксана Джадан
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Старт миссии НАТО "Балтийский часовой" будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, доцент Финансового университета при правительстве РФ, кандидат политических наук, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте объявил на саммите союзников по Балтийскому морю в Хельсинки о старте миссии "Балтийский часовой". Она направлена на защиту критической инфраструктуры в Балтийском море. По информации Yle, два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив.
По словам эксперта, в Балтийском регионе происходит эскалация ситуации. Помимо польского морского спецназа "Формоза", расположенного в Трехградье (городская агломерация на севере Польши, состоит из Гданьска, Сопота и Гдыни – Ред.) они будут задействовать силы, которые находятся на территории Швеции и Финляндии, отметил он.
То, что Рютте заявил именно сейчас о старте миссии "Балтийский часовой", говорит о том, что этот план будет реализовываться накануне президентских выборов в Белоруссии 26 января, указал Ераносян.
"В пользу этого говорит и то, что подвижной состав был замечен в Трехградье, в частности, в Гданьске, для перемещения войск в Поморском и Подляском воеводствах, включая спецназ", — подчеркнул эксперт.
Учитывая, что ВСУ на всех фронтах терпят крах, на Западе пытаются использовать такие нелепые телодвижения, чтобы успокоить свою общественность, отметил аналитик.
Атакуя беспилотниками газораспределительную станция "Турецкого потока" на Кубани, они сами при этом обвиняют Россию в том, что якобы она "ведет инфраструктурную войну", заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Балтийский часовой" в Финском заливе. Владимир Ераносян о том, как Россия ответит НАТО возле Клайпеды читайте на сайте Украина.ру.
О ситуации с правовым статусом арктических территорий — в материале Битва за Арктику: проблемы правового статуса.
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Заголовок открываемого материала
04:45Блокировка Риги и Клайпеды: Ераносян о том, чем может ответить Россия на усиление НАТО в Балтийском море
04:30Господствующая высота: эксперт рассказал, когда ВС РФ могут освободить Часов Яр и что это изменит
04:15Ротации нет, ВСУ прячутся по лесопосадкам: Алехин о том, как ВС РФ загоняют врага в котел под Суджей
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03:45Два корабля НАТО уже прибыли в Финский залив: Ераносян рассказал о старте миссии "Балтийский часовой"
03:30"Гостиница для наемников": полковник запаса о том, почему во Львовскую область часто прилетают ракеты
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