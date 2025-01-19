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ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской и Белгородской областях

ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской и Белгородской областях - 19.01.2025 Украина.ру

ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской и Белгородской областях

Армия России пресекла полёты украинских беспилотников в российском воздушном пространстве. Об том 19 января сообщает Минобороны РФ.

2025-01-19T10:29

2025-01-19T10:29

2025-01-19T10:29

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"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей", - сказано в официальном сообщении.Типы уничтоженных БПЛА не уточняются. Сведений о жертвах и разрушениях нет.Накануне в новостях: Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА

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новости, россия, белгородская область, вооруженные силы украины, всу, брянская область, кто, минобороны рф, бпла