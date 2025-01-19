ПВО России уничтожили два БПЛА в Брянской и Белгородской областях
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкИспытания переделанных трофейных БПЛА ВСУ бойцами группировки "Центр" на Красноармейском направлении
Армия России пресекла полёты украинских беспилотников в российском воздушном пространстве. Об том 19 января сообщает Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Брянской и Белгородской областей", - сказано в официальном сообщении.
Типы уничтоженных БПЛА не уточняются. Сведений о жертвах и разрушениях нет.
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