Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
10:02 18.01.2025 (обновлено: 10:16 18.01.2025)
Фото: © Flickr / V. Benakis, пожар, женщина
Средства ПВО России за ночь на субботу уничтожили 46 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
В сводке военного ведомства уточняется, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 18 БПЛА, 11 уничтожили в небе над Курской, а еще семь беспилотников были перехвачены в Калужской области, пять — в Тульской и три в Белгородской. Также два дрона были сбиты над территорией Воронежской области.
В субботу, 18 января, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале написал о том, что в результате удара беспилотников ВСУ на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. По словам Миляева, пострадавших нет.
Кроме того, в ночь на субботу, 18 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за атаки украинских БПЛА началось возгорание на территории промышленного предприятия. Данных о пострадавших пока нет, добавил глава региона.
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