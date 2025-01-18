Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА - 18.01.2025 Украина.ру
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Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА - 18.01.2025 Украина.ру
Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
Средства ПВО России за ночь на субботу уничтожили 46 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
2025-01-18T10:02
2025-01-18T10:16
новости
россия
калужская область
брянская область
вооруженные силы украины
пво
бпла
дроны
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В сводке военного ведомства уточняется, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 18 БПЛА, 11 уничтожили в небе над Курской, а еще семь беспилотников были перехвачены в Калужской области, пять — в Тульской и три в Белгородской. Также два дрона были сбиты над территорией Воронежской области.В субботу, 18 января, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале написал о том, что в результате удара беспилотников ВСУ на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. По словам Миляева, пострадавших нет. Кроме того, в ночь на субботу, 18 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за атаки украинских БПЛА началось возгорание на территории промышленного предприятия. Данных о пострадавших пока нет, добавил глава региона.Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня.Подробнее о том, что происходило прошлой ночью — в материале Главное за ночь 17 января
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новости, россия, калужская область, брянская область, вооруженные силы украины, пво, бпла, дроны
Новости, Россия, Калужская область, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ПВО, БПЛА, дроны

Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА

10:02 18.01.2025 (обновлено: 10:16 18.01.2025)
 
Фото: © Flickr / V. Benakis, пожар, женщина
Фото: © Flickr / V. Benakis, пожар, женщина
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Средства ПВО России за ночь на субботу уничтожили 46 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ
В сводке военного ведомства уточняется, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.
Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 18 БПЛА, 11 уничтожили в небе над Курской, а еще семь беспилотников были перехвачены в Калужской области, пять — в Тульской и три в Белгородской. Также два дрона были сбиты над территорией Воронежской области.
В субботу, 18 января, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале написал о том, что в результате удара беспилотников ВСУ на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. По словам Миляева, пострадавших нет.
Кроме того, в ночь на субботу, 18 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за атаки украинских БПЛА началось возгорание на территории промышленного предприятия. Данных о пострадавших пока нет, добавил глава региона.
- РИА Новости, 1920, 18.01.2025
05:10
Киселев рассказал, как Часов Яр заставит бомбу замедленного действия взорватьсяПосле полного освобождения Часова Яра "наша мина замедленного действия в виде Лиманского направления может взорваться". Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, полковник запаса, участник боевых действий в Донбассе 2014-2015 годов Виталий Киселев (ЛНР)
Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня.
Подробнее о том, что происходило прошлой ночью — в материале Главное за ночь 17 января
 
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Заголовок открываемого материала
10:22ВС РФ выбили украинские подразделения из Времевки и начали зачистку — Рогов
10:02Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА
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