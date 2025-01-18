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Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА

Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА - 18.01.2025 Украина.ру

Загорелось под Тулой и Калугой: за ночь ВСУ атаковали регионы РФ 46 БПЛА

Средства ПВО России за ночь на субботу уничтожили 46 беспилотников ВСУ над несколькими регионами страны. Об этом 18 января сообщили в Минобороны РФ

2025-01-18T10:02

2025-01-18T10:02

2025-01-18T10:16

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В сводке военного ведомства уточняется, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов.Наибольшее количество дронов сбили над территорией Брянской области — 18 БПЛА, 11 уничтожили в небе над Курской, а еще семь беспилотников были перехвачены в Калужской области, пять — в Тульской и три в Белгородской. Также два дрона были сбиты над территорией Воронежской области.В субботу, 18 января, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев в своем телеграм-канале написал о том, что в результате удара беспилотников ВСУ на одном из предприятий загорелась емкость с горюче-смазочными материалами. По словам Миляева, пострадавших нет. Кроме того, в ночь на субботу, 18 января, губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что из-за атаки украинских БПЛА началось возгорание на территории промышленного предприятия. Данных о пострадавших пока нет, добавил глава региона.Накануне военный эксперт Андрей Марочко заявил, что подразделения ВСУ минируют местность в Волчанске и ближайших к нему населенных пунктах кассетными боеприпасами, выпущенными из реактивных систем залпового огня.Подробнее о том, что происходило прошлой ночью — в материале Главное за ночь 17 января

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новости, россия, калужская область, брянская область, вооруженные силы украины, пво, бпла, дроны