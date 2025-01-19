https://ukraina.ru/20250119/1060351207.html

Это все игра: Панина объяснила, по каким правилам ходят Трамп и Байден

Это все игра: Панина объяснила, по каким правилам ходят Трамп и Байден - 19.01.2025 Украина.ру

Это все игра: Панина объяснила, по каким правилам ходят Трамп и Байден

Демократическая партия США желает ослабить Россию, чтобы с приходом нового лидера Америка имела на руках больше козырей. Тем временем глава республиканской партии США делает вид, что сопротивляется такому развитию событий

2025-01-19T10:55

2025-01-19T10:55

2025-01-19T10:55

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделилась российский политический деятель, директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина.Действующий президент США Джо Байден подготовил новоизбранному американскому лидеру Дональду Трампу почву для давления на Россию во время возможных переговоров. Сделал он это посредствам недавних санкций против российского энергосектора и поставок оружия Украине.Панина заявила, что у Байдена и Трампа были встречи, где эти вопросы, вероятно, оговаривались.Она резюмировала, что единственное верное решение со стороны России в такой ситуации — это идти дальше, освобождать территории, усиливать позиции ВС РФ на театре военных действий.Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, политтехнолог Дмитрий Выдрин заявил, что "слаженной игры" между Трампом и Байденом быть не может.По мнению политолога, два политика слишком разные, у них "радикально различны суммы страстей". Поэтому каждый, отметил Выдрин, действует в рамках собственных представлений."Байден — после меня хоть потоп. Трамп: еще не вечер", — предположил политолог.Подробнее об этом в интервью Дмитрия Выдрина: Украинская карикатура Трампа вряд ли появится на инаугурации президента СШАПолный текст интервью Елены Паниной: У Трампа есть два способа завершить войну на Украине, но России не подходит ни один

https://ukraina.ru/20250117/1060350322.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, джо байден, демократическая партия, республиканская партия, детали