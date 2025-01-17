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От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США

От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США - 17.01.2025 Украина.ру

От Байдена к Трампу: что унаследовал старый новый президент США

20 января в Белый дом вернётся его прежний обитатель — Дональд Трамп, которому вместе с президентским постом достанется целый букет проблем. Каждая из этих проблем не является смертельной для США — с ними вполне можно жить и сейчас, но их не получится игнорировать в даже в среднесрочной перспективе.

2025-01-17T07:20

2025-01-17T07:20

2025-01-17T07:20

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Тем более, не выйдет от них отмахнуться в рамках идеологии MAGA.И правда, как может быть Америка великой с миллионами нелегалов, заоблачным госдолгом, хроническим дефицитом внешней торговли и пустыми арсеналами? Впрочем, обо всём по порядку.Нашествие мигрантовПублично озвучиваемая в последнее время проблема №1 — нашествие нелегальных мигрантов, количество которых за время президентства Байдена выросло больше чем на 7 млн человек. Всего в США — оценки разнятся — весной прошлого года насчитывалось 13,7 млн нелегальных мигрантов. Теперь на иммигрантов (как легальных, так и не очень) приходится 15,5% населения США.Власти Техаса уже возобновили строительство стены Трампа на границе с Мексикой, а вот депортация прибывших в страну нелегалов непременно обернётся проблемами для властей всех уровней. Демократические штаты будут противиться насаждаемому республиканцами из Вашингтона курсу, местные власти столкнутся с ростом криминала, да и депортация обойдётся проблемами для американской экономики.Тем не менее, депортации быть — это центральная тема предвыборной программы Трампа.Запредельный долгГлавная экономическая проблема США — запредельный государственный долг, который превысил 36,3 трлн долларов. В эту же копилку дефицит 6% федерального бюджета и хронический дефицит внешней торговли.И если проблему миграции более-менее понятно как решать — хватать и высылать, — то с долгом сложно что-либо сделать. Вряд ли, в этом деле помогут Илон Маск и Вивек Рамасвами. Долг — обратная сторона статуса сверхдержавы, который подразумевает непомерные расходы, за сохранение которых будут биться лоббисты, корпорации и бюрократы. Максимум, что удастся — замедлить темпы роста госдолга с помощью сокращения бюджетного дефицита.А вот скорректировать внешнюю торговлю будет куда сложнее. Впрочем, здесь Трампу не нужно ничего придумывать: он продолжит курс на торговые войны с США и ЕС через введение пошлин и санкций. К слову, Байден занимался примерно тем же — у двух администраций прослеживалась явная преемственность по части китайских высокотехнологичных компаний.Неконкурентоспособность бизнесаГлавная проблема американского бизнеса — потеря конкурентоспособности. И дело не столько в том, что китайцы научились делать базовые станции, смартфоны и автомобили. Проблема в том, что США их разучились проектировать на уровне китайцев пока упражнялись в финансиализации своих корпораций.Годами приоритетом топ-менеджеров американских ТНК были рост капитализации и выплата дивидендов акционерам. Для этого дармовые деньги вкладывались во что угодно, только не в разработки и рост культуры производства. Поэтому 2024 год показал, что американский менеджмент — посредственный менеджмент· Boeingс накопила долг в 60 млрд долларов, потеряла 2/3 капитализации, и не вылезает из скандалов и оттока кадров на фоне производственных провалов.· Disney ещё в 2023 году погрузилась в кризис из-за провала своих продуктов — супергеройское кино себя изжило, "Звёздные войны" завели в тупик, а анимацию с семейным кино настолько насытили радужной повесткой, что фильмы стали проваливаться один за одним.· Intelтак долго почивала на лаврах лидера процессорного рынка, что потеряла технологическое лидерство, а её заводы стали чемоданом без ручки.Главная проблема американского бизнеса в том, что за пределами узких сегментов — ИИ с корпорацией NVIDIA — он перестал занимать лидирующие позиции в мире.Небоеспособная армияБеда американской армии в том, что она неспособна побеждать в современных войнах, представление о которых коренным образом изменилось после 2022 года. Американские генералы не смогут совладать с русскими генерами, а Китай даст фору американской армии по высокотехнологичности. При этом американский ВПК (вместе с ним и США) полностью переведен на рыночные рельсы. "Оборонка" США — вотчина считанных корпораций, чьи менеджеры пекутся о финансовых показателях, а не о своей способности производить недорогие системы вооружений и боеприпасы в товарных количествах.И ладно, были бы у Пентагона запасы оружия, так их нет — всё досталось Украине и Израилю. Схлестнись американская военщина с Китаем, так и окажется, что воевать нечем.Вторая беда — привычка жить на широкую ногу в условиях безграничных бюджетов и НИОКР, за результат которых никто не спросит.Расколотое обществоБеда американского общества — раскол. Ещё в далёком 2021 год половина демократов не выдали бы дочь за республиканца и наоборот.За что не возьмись, так везде полярные оценки. Республиканцам подавай крепкую гетеросексуальную семью, демократам — крепкую гомосексуальную. Одним нравятся запрет абортов, другим нет, студенты за Палестину, власти и бизнес за сионистов и так до бесконечности.Парадоксально, но победе Трампа способствовал идеологический перегиб демократов — они слишком демонизировали мужчин, из-за чего те поддержали противника феминизма. Как преодолевать эти расколы — не ясно, впрочем, с ними можно жить, а до гражданской войны США далеко.Изношенная инфраструктураЕсть проблемы у американцев и на Земле. В уже далёком 2019 году минимальные затраты на модернизацию инфраструктуры в США оценивались в 4,5 трлн долларов. Проблемы были буквально всюду и к 2019 году их накопилось порядочно.· Средний возраст электрических сетей подобрался к 70 годам, а нагрузка на них стабильно растёт, что регулярно приводит к серьёзным пожарам в разных уголках страны от Калифорнии до Гавайев. По данным федеральной лесной службы, с 1992 года более 3600 пожаров в Калифорнии были связаны с производством, передачей и распределением электроэнергии· В 24 из 30 крупнейших аэропортов США достигнут пик пропускной способности.· С 2010 по 2021 годы американские ж/д компании потратили 196 млрд долларов прибыли на выплату дивидендов и обратный выкуп акций и лишь 150 млрд долларов на модернизацию инфраструктуры, сократив за последние с 2016 по 2021 годы 29% сотрудников.· Из 614 тыс. мостов 200 тыс. отметили 50-летний юбилей и для их ремонта нужно 123 млрд долларов.· 15,5 тыс. плотин нуждались в обслуживании и ремонте, о 10 тыс. миль дамб из 40 тыс. власти ничего не знают – они не состоят на чьём-либо балансе. Для ремонта дамб потребуется свыше 80 млрд долларов.· Львиная доля из 2,2 млн миль водопроводных труб используются уже почти 100 лет.· 43% автомобильных дорог находятся в плохом или посредственном состоянии. Для их ремонта нужно свыше 836 млрд долларов.· Отложенные расходы на поддержание парков и национальных заповедников ещё в 2015 году преодолели отметку в 11,9 млрд долларов.· 24% американских школ нуждаются в ремонте.· На модернизацию системы общественного транспорта требовалось 90 млрд долларов, а к 2032 году нужно будет и вовсе 122 млрд долларов.· В ближайшие 25 лет в систему очистки сточных вод нужно будет вложить 271 млрд долларов и построить очистные сооружения для 532 населённых пунктов.Некомпетентная бюрократияНо наибольшая проблема, доставшаяся Трампу (если не считать проблемой самого Трампа) —американская бюрократия. Она неадекватна как на федеральном уровне, так и в отдельных штатах.За федеральными примерами далеко ходить не нужно: в разгар движения BLM, поддержанного демократической партией, в части городах распустили полицию, в некоторых штатах прокурорами стали ставленники Джорджа Сороса. И это не говоря уже о коррумпированных клерках из FAA, закрывавших глаза на проблемы с самолётами Boeing, их коллегах из FDA, допустивших волну опиоидной наркомании, а также сотрудниках силовых структур, неспособных разобраться с фентаниловой наркоманией и победить наркокартели. Да и о 7 зарядных устройствах для электромобилей стоимостью по 7 млрд долларов каждое тоже можно вспомнить.Яркий пример неадекватности бюрократии — Калифорния с недавними пожарами в городе, где:· власти на волне "зелёной повестки" перестали чистить леса, что привело к образованию в них критической массы сухой древесины;· внедрили радужную повестку в пожарной службе, что привело к назначениям не по профессиональной пригодности, а по квоте;· саму пожарную службу годами недофинансировали, а часть оборудования передали Украине.На фоне общего непрофессионализма не стоит удивляться циркулировавшим слухам о том, что направленные из Орегона пожарные машины не пустили в Калифорнию из-за несоответствия их экологическим правилам в части выбросов парниковых газов, а бюджет пожарной службы драматично сократили.Впрочем, и с такой бюрократией можно жить — во многих странах всё куда хуже, чем в США.***Как видно, перечень проблем увесистый и далеко не исчерпывающий. Уверен, список можно продолжить и даже злорадствовать над тем, какое наследство Байден оставляет Трампу. Вот только всё это ещё и наследие президента Трампа версии 1.0. Проблемы копились десятилетиями, но в какой момент совершат неизбежный диалектический переход из количества в качество просто потому, что пока не видно тех, кто способен начать системно и последовательно решать, пожертвовав ради этого бесконечными войнами. Может этим человеком как раз станет Трамп 2.0, но это не точно — вокруг его планов слишком много откровенного информационного шума, не позволяющего понять, чем в действительности будет заниматься Дональд: делать Америку вновь великой или потратит 5 лет на очередную имитацию американского величия.

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эксклюзив, сша, америка, китай, дональд трамп, джо байден, илон маск, ес, впк, пентагон