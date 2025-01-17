Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа - 17.01.2025 Украина.ру
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Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа
Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа - 17.01.2025 Украина.ру
Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа
Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, за чей счёт растёт Украина.ру, 17.01.2025
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, за чей счёт растёт мировая экономика и объяснил, почему у России есть только один путь к победе. 00:31 - Россия в рейтинге военной мощи; 06:15 - О предмете торга США по Украине; 09:45 - О газовых войнах в Европе; 18:25 - О территориальных притязаниях США. #Колташов #НАТО #Россия #РФ #Украина #СВО #война #экономика #газ #ВПК #Евросоюз #США #Европа #Финляндия #Румыния #Франция #Германия #ФРГ #Польша #энергетика #госдолг #валюта #политика #победа #Канада #Гренландия #Панама #США #Трамп #элиты #ЕС #вооружение #фронт #армия #переговоры #торг #ресурсы #деньги #президент ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru
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видео, россия, сша, европа, дональд трамп, ес, нато, сво, экономика
Видео, Россия, США, Европа, Дональд Трамп, ЕС, НАТО, СВО, экономика

Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа

17:11 17.01.2025
 
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Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, за чей счёт растёт мировая экономика и объяснил, почему у России есть только один путь к победе.
00:31 - Россия в рейтинге военной мощи;
06:15 - О предмете торга США по Украине;
09:45 - О газовых войнах в Европе;
18:25 - О территориальных притязаниях США.
#Колташов #НАТО #Россия #РФ #Украина #СВО #война #экономика #газ #ВПК #Евросоюз #США #Европа #Финляндия #Румыния #Франция #Германия #ФРГ #Польша #энергетика #госдолг #валюта #политика #победа #Канада #Гренландия #Панама #США #Трамп #элиты #ЕС #вооружение #фронт #армия #переговоры #торг #ресурсы #деньги #президент
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Алексей Гончаренко - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
12:24
Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на УкраинеЭкономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
 
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