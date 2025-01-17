https://ukraina.ru/20250117/1060356306.html

Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа

Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа - 17.01.2025 Украина.ру

Они слишком хорошо жили: Колташов о газовых войнах в Европе, новом периоде для России и схемах Трампа

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, за чей счёт растёт Украина.ру, 17.01.2025

2025-01-17T17:11

2025-01-17T17:11

2025-01-17T17:11

видео

россия

сша

европа

дональд трамп

ес

нато

сво

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/11/1060356021_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4a4e45432afcf7f9f95c6b4af8d0dfa9.jpg

Экономист, директор Института нового общества и автор ТГ-канала "Политэкономия Колташов" Василий Колташов в эфире Украина.ру рассказал о том, за чей счёт растёт мировая экономика и объяснил, почему у России есть только один путь к победе. 00:31 - Россия в рейтинге военной мощи; 06:15 - О предмете торга США по Украине; 09:45 - О газовых войнах в Европе; 18:25 - О территориальных притязаниях США. #Колташов #НАТО #Россия #РФ #Украина #СВО #война #экономика #газ #ВПК #Евросоюз #США #Европа #Финляндия #Румыния #Франция #Германия #ФРГ #Польша #энергетика #госдолг #валюта #политика #победа #Канада #Гренландия #Панама #США #Трамп #элиты #ЕС #вооружение #фронт #армия #переговоры #торг #ресурсы #деньги #президент ТГ-канал "Политэкономия – Колташов": https://t.me/vkoltashov Наш канал Вконтакте: https://vk.com/ukraina_ru_official Telegram: https://t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: https://ok.ru/ukrainaru Дзен: https://dzen.ru/ukraina.ru Rutube: https://rutube.ru/channel/4478643 Наши подкасты: https://vk.com/podcasts-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: https://t.me/podcast_ukrainaru

https://ukraina.ru/20250117/1060339057.html

россия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, россия, сша, европа, дональд трамп, ес, нато, сво, экономика