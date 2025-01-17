Об атомной станции и жизни Ближнего Востока: в Кремле встретились президенты России и Ирана - 17.01.2025 Украина.ру
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Об атомной станции и жизни Ближнего Востока: в Кремле встретились президенты России и Ирана
Об атомной станции и жизни Ближнего Востока: в Кремле встретились президенты России и Ирана - 17.01.2025 Украина.ру
Об атомной станции и жизни Ближнего Востока: в Кремле встретились президенты России и Ирана
В Кремле проходят переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. По итогам разговоров в узком и широком составах ожидается подписание ряда документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран
2025-01-17T14:58
2025-01-17T14:58
новости
иран
россия
кремль
владимир путин
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Отмечается, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.Одной из главных тем разговора двух лидеров стали финальные договоренности Москвы и Тегерана в части строительстве АЭС. Речь идет о крупнейшем совместном проекте "Бушер" в Иране. Первый блок этой атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019-го было начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект рассчитан на 10 лет."Наши договоренности о строительстве атомной электростанции - это очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня они могут финализировать наши договоренности в этой сфере", - отметил Пезешкиан.Второй по важности темой беседы двух лидеров стало присутствие в ближневосточном регионе внерегиональных сил. Президент Ирана подчеркнул, что это недопустимо и проблемы внутри региона должны решать исключительно входящие в него страны.Он также подчеркнул, что отношения Ирана с Россией являются стратегически важными для Тегерана.Накануне российский лидер Владимир Путин принял в Кремле президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеру. Стороны провели переговоры за деловым обедом, обсудив энергетику, безопасность и сельское хозяйство. Подробности здесь: Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину.
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новости, иран, россия, кремль, владимир путин
Новости, Иран, Россия, Кремль, Владимир Путин

Об атомной станции и жизни Ближнего Востока: в Кремле встретились президенты России и Ирана

14:58 17.01.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана
Встреча президента РФ В. Путина и президента Ирана М. Пезешкиана - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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В Кремле проходят переговоры президентов России и Ирана Владимира Путина и Масуда Пезешкиана. По итогам разговоров в узком и широком составах ожидается подписание ряда документов, включая Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран
Отмечается, соглашение охватывает все сферы двустороннего сотрудничества, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы, транспорт, промышленность, сельское хозяйство, культуру, науку и технологии.
Одной из главных тем разговора двух лидеров стали финальные договоренности Москвы и Тегерана в части строительстве АЭС. Речь идет о крупнейшем совместном проекте "Бушер" в Иране. Первый блок этой атомной станции, достроенный с участием России, подключили к национальной энергосистеме Ирана в сентябре 2011 года. В ноябре 2019-го было начато строительство второго энергоблока АЭС "Бушер". Проект рассчитан на 10 лет.
"Наши договоренности о строительстве атомной электростанции - это очень хорошая новость. Я думаю, что сегодня они могут финализировать наши договоренности в этой сфере", - отметил Пезешкиан.
Второй по важности темой беседы двух лидеров стало присутствие в ближневосточном регионе внерегиональных сил. Президент Ирана подчеркнул, что это недопустимо и проблемы внутри региона должны решать исключительно входящие в него страны.

"Наш верховный руководитель и мы все так смотрим: все региональные проблемы должны решаться только через договоренности между региональными странами. Присутствие внерегиональных сил в нашем регионе может только усугубить и дестабилизировать ситуацию", - сказал Пезешкиан.

Он также подчеркнул, что отношения Ирана с Россией являются стратегически важными для Тегерана.
“Ваш сегодняшний визит имеет особое значение. Потому что мы не только будем иметь возможность и обсудим все направления нашего сотрудничества, но и подпишем большой базовый договор между Россией и Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнерстве”, - ответил Путин.
Накануне российский лидер Владимир Путин принял в Кремле президента Центральноафриканской республики (ЦАР) Фостена Арканжа Туадеру. Стороны провели переговоры за деловым обедом, обсудив энергетику, безопасность и сельское хозяйство. Подробности здесь: Россия и ЦАР: Туандера пришел на обед к Путину.
 
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