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Им не страшно: Запад перестал "бояться" России

Им не страшно: Запад перестал "бояться" России - 17.01.2025 Украина.ру

Им не страшно: Запад перестал "бояться" России

Самая распространённая ловушка в которую попадают лжецы – отождествление себя с чужой ложью.

2025-01-17T14:38

2025-01-17T14:38

2025-01-17T15:00

запад

украина

россия

владимир зеленский

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Такое случается и на бытовом уровне, когда, например, рядовой участник очередной финансовой "пирамиды", обречённый на потерю вложенных в неё средств, настолько уверует, что ему открылась великая тайна быстрого обогащения, что спешит принести "благую весть" родственникам и знакомым, убеждает многих последовать своему примеру, а после закономерного краха "пирамиды" теряет не только деньги, но и друзей, родственников, репутацию.Встречаются и активисты-общественники – люди трагической судьбы. Не знаю точно сколько наивных людей, поверивших "выдающимся экономистам", заплатило за это своей жизнью, но, судя по количеству эмоциональных публикаций и комментариев, думаю, что их количество исчисляется тысячами. Эти люди искренне поверили в сказку о деструктивной роли половины правительства и развернули в социальных сетях борьбу с рептилоидами, Центробанком и финансово-экономическим блоком правительства. Поскольку бескомпромиссная борьба ведётся ими уже пару десятков лет, а эмоции их захлёстывают, солидный процент инфарктов и прочих сердечно-сосудистых проблем, влекущих летальный исход, родом оттуда.В данных примерах речь идёт о честных и наивных людях, страдающих от того, что они приняли чужую ложь, как истину и прямо или косвенно пострадали от её поддержки и распространения. В политике аберрация лжи происходит иначе, но, пожалуй, даже более опасно для отождествляющего себя с чужой ложью (впрочем, не только для него, но и для большого количества людей, на которых так или иначе влияют решения подобного политика).Происходит это следующим образом. Кто-то полагает, что чужая ложь выгодна ему или его государству, подхватывает её, начинает распространять, выстраивает на этой лжи свою политику и вдруг выясняет, как правило в критический для себя момент, что данный механизм больше не работает. Другого же механизма реализации своих политических интересов у него нет. Тупик! Катастрофа!Именно в такой ситуации оказался пресловутый Зеленский. Всю жизнь он играл роль, написанную для него другими. Некоторым нравилось, для кого-то он даже был убедителен. Всё же полагаю, что ключевую роль в успехе лично Зеленского и его эстрадного проекта сыграл не его сомнительный актёрский талант (далеко ему в этом отношении и до Александра I, и до Черчилля, и даже до Наполеона с Гитлером, разве что, с "Повелителем всех зверей на земле и рыб в море, Покорителем Британской империи и королём Шотландии, фельдмаршалом, доктором и пожизненным президентом Уганды" Иди Амином он мог бы попытаться конкурировать). Просто авторы его текстов чутко улавливали настроения толпы, а далее толпа уже сама наделяла Зеленского требуемыми качествами, создавая из него вожделенного "героя-спасителя".Однако когда Зеленский стал президентом ни возле него, ни даже на Украине в целом, не оказалось человека, который мог бы написать для него сценарий игры на внешнеполитических подмостках. Да и невозможно такой сценарий написать. В политике ты не выходишь на сцену только во время концерта и не возвращаешься по окончании оплаченного времени в частную жизнь, к своим привычкам. Ты не надеваешь и не снимаешь маску – ты всё время под софитами.Лучше всего быть естественным – играть самого себя, попасть в нужное время, в нужное место, оказаться востребованным таким, каким ты есть (и, если востребованность закончилась, суметь вовремя уйти). Если же пришлось надеть маску, то маска должна стать лицом. Прежний человек должен исчезнуть – "умереть", а в его теле должен родиться новый, соответствующий маске. Маска должна стать сущностью, а сущность выброшенной на свалку маской. Две политические сущности в одном человеческом теле ужиться не могут – гибель организма от переутомления постоянной внутренней борьбой наступит раньше, чем придёт спасительная шизофрения.Поэтому клоун потерял квалификацию клоуна, но не стал президентом. Он застыл в некоем промежуточном состоянии – слишком амбициозный, чтобы признать свою беспомощность и попросить помощи и слишком беспомощный, чтобы преодолеть амбиции и отказаться от непосильной ноши. Он решил (в полном согласии со своим окружением), что Запад сильнее России и потому победит в противостоянии. Соответственно, чтобы оказаться в лагере победителей, как того требовали амбиции, надо было играть по правилам Запада.В тот момент, когда Зеленский пришёл в политику и в украинскую власть, геополитическая концепция Запада заключалась в том, что страшная Россия якобы готовит агрессию против Европы и негативно влияет на Китай, заявляющий о наличии у него собственных, отличных от американских, интересов в АТР. В рамках этой концепции Украина была провозглашена "щитом Запада от азиатского (российского) варварства". Напомню, что во власть Зеленский пришёл в мае 2019 года, когда открытое противостояние России и Запада только в рамках украинского кризиса, шло уже больше пяти лет, в целом же около пятнадцати, приближаясь к своим пиковым значениям. Украина уже была обозначена Западом, как передовой рубеж "зашиты европейской цивилизации от России". Он мог только принять или не принять эту концепцию.Если бы Зеленский сейчас писал в социальных сетях, как частное лицо, он бы мог занять ту же позицию, которую занимают "пророссийские украинцы", объясняющие, что "Москва сама виновата" в том что украинцы так упорно воюют за американские интересы. Она, мол, слишком долго боролась за мирное разрешение кризиса и, поэтому, многие скорбные головой поверили, что "Россия боится", а "Запад побеждает" и поставили на "победителя", а теперь уже поздно менять сторону. Тем более, что пропаганда работает, надежда на победу "юношей" всё ещё питает, а сдаться российской армии они боятся, так как им рассказали по украинскому телевизору, что с ними будут обходиться так, как они обходились с российскими пленными.Зеленский вполне вписывается в эту картину мира. Он бы тоже сказал: "Я хороший, я пророссийский, я четыре раза уклонялся от получения повестки, но вы долго не приходили и я решил, что продаться Западу будет выгоднее. Вы виноваты! Вовремя не прислали войска и не дали мне кучу денег".Но Зеленский в социальных сетях сейчас не пишет – он публичный политик и общается с миром заявлениями для прессы. И вот Зеленский повторяет мантру, которой его пять лет назад научил Запад. Он говорит, что "если Запад допустит поражение Украины, то Россия немедленно нападёт на Европу", которая лишится своего единственного щита.Раньше после таких слов, на Западе начиналась истерика – все кричали, "Да-да! Конечно нападёт!" - и давали Украине оружие, а Зеленскому деньги. Более того, они сами, не дожидаясь пока Зеленский что-то скажет, кричали о "российской угрозе" и "ключевой роли Украины в обороне Европы". Зеленскому оставалось только поддакивать и мешок шире раскрывать.А тут Зеленский им про Россию, про опасность для цивилизации, о том, что надо срочно дать Украине ещё денег, ещё оружия и послать на войну западных солдат, поскольку украинские кончились. А они стыдливо прячут глаза и шепчут: вы, мол, лучше с Россией договоритесь – отдайте ей всё, что она хочет и ещё что-нибудь сверху, пообещайте ещё больше, может быть вас и пожалеют. А мы сами с Россией воевать не можем, мы же Европа, цивилизация, нас беречь надо. Дикари же, которых не жалко, кончились вместе с Украиной, так что выкручивайтесь сами.Денег-то Запад ещё даст. Не так много как раньше, но всё равно суммы будут исчисляться миллиардами (только освоит их Запад самостоятельно, украинским "партнёрам" перепадут крохи), поскольку, как сказал Шольц, лишних денег нет, самим не хватает. И оружие Запад даст. Не так много как раньше, больше пообещает, "не успев выпустить и передать", но что-то даст.Однако любые деньги и любое оружие – ничто без людей, которые с этим оружием отправятся на фронт, а людей нет и не предвидится. Запад больше не считает Украину "последним бастионом" и не верит, что "Россия нападёт на Европу". Вчера ему было выгодно и он "верил", а сегодня не выгодно и не верит. Но зеленско-украинская пропаганда войны строилась именно на том, что Западу якобы деваться некуда, Украину он будет защищать любой ценой, так как не хочет видеть российских солдат в своих городах. Украинцы никогда не верили, что они смогут победить Россию в войне, они верили в то, что им надо продержаться пока на войну не явится Запад, который и должен будет победить Россию. Поэтому, когда санкции не подействовали на Россию, украинцы были уверенны, что НАТО вступит в войну непосредственно.И тут такой пассаж! Шарик остановился на "зеро", а ставка на красное сделана и крупье твёрдо обещал, что красное победит.Западу стало не выгодно и он перестал врать по конкретному пункту (по другим врёт всё также вдохновенно). Но Украина, но Зеленский не могут прекратить врать. Они, как уверовавший в "пирамиду" обыватель, слишком много поставили и слишком многих убедили поставить. Сказать теперь что сотни тысяч погибших и разрушенная страна это потому, что "ошибочка вышла, начнём всё с чистого листа" не выйдет – свои же разорвут. Воевать необходимо, но некем и нечем.Была последняя надежда спрятаться в НАТО и таким образом, задрав ставку для всего мира до грани Третьей мировой, попытаться выскочить – не будут же весь мир ставить на карту из-за какого-то Зеленского и жалкой Украины. Но Запад не хочет экспериментировать. Во-первых, поди ещё добейся консенсуса, относительно приёма Украины, если половина НАТО этого откровенно не хочет, а вторая, хоть и не отказывается прямо, но явно не пышет энтузиазмом. Во-вторых, если бы и удалось принять Киев быстро и без проблем, никто не хочет выяснять реакцию России. А вдруг это её не остановит? Все предыдущие угрозы, санкции, провокации и "красные линии" не остановили, почему же если её не остановило НАТО на Украине, её должна остановить Украина в НАТО? Что делать если Россия проигнорирует приём Украины в НАТО и продолжит давить бандеровцев? Не воевать же с ней действительно, из-за каких-то местечковых нацистов. Это они должны воевать за белых людей, а не белые люди за них.И вот Зеленский печально сообщает своим подельникам прямо из Европы, что "Венгрия, Словакия, США и Германия против приёма Украины в НАТО". На самом деле противников гораздо больше, но хватило бы и одних лишь США, без них НАТО всё равно не то, что с Россией, даже с Ливией воевать не может.Finita! Комедиант, три года эксплуатировавший казавшийся ему волшебным заклинанием тезис о "российской угрозе европейской цивилизации", вынужден уныло констатировать, что волшебство перестало работать (сколько ни три лампу НАТО, а до зубов вооружённый американский "джин" оттуда не появляется). Но в отличии от западных хозяев, которые просто сменили концепцию, Зеленский ничего сменить не может. Неактуальная больше для Запада ложь стала сутью его режима: рассыпается ложь – рассыпается режим. Украинцы ведь воевали не за Зеленского, даже не за Украину, а за мечту о западном рае, проданную им ещё Ющенко и усиленно перепродававшуюся Порошенко и Зеленским.Зеленский последний, все обманутые вкладчики укро-европейской "пирамиды" придут к нему. Поэтому он сделает всё, чтобы приходить было некому, чтобы все они ушли на войну и с неё не вернулись. Кстати, и Запад не против такого решения – сами ведь погибнут, без НАТО, но во имя НАТО. При том, что им никто ничего не обещал.О том, как меняется отношение к Зеленскому в Польше - в статье "Вмешательство Зеленского в выборы в Польше привело к законопроекту "Остановим бандеровщину"

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запад, украина, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, черчилль, нато, мнения