https://ukraina.ru/20250117/1060331798.html

Вмешательство Зеленского в выборы в Польше привело к законопроекту "Остановим бандеровщину"

Вмешательство Зеленского в выборы в Польше привело к законопроекту "Остановим бандеровщину" - 17.01.2025 Украина.ру

Вмешательство Зеленского в выборы в Польше привело к законопроекту "Остановим бандеровщину"

Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский встретился с кандидатом в президенты Польши от правящей партии и заочно раскритиковал его конкурента от оппозиции. Последствия не заставили себя ждать.

2025-01-17T07:14

2025-01-17T07:14

2025-01-17T07:14

украина

польша

варшава

владимир зеленский

рафал тшасковски

анджей дуда

ес

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нато

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Не успел спикер польского Сейма (нижней палаты парламента) Шимон Головня 15 января объявить о старте кампании по выборам президента Польши, как в ход этой кампании вмешался находящийся в Варшаве Владимир Зеленский. Он прибыл туда просить поддержки Украины на её пути в Евросоюз от властей Польши, которая на протяжении ближайшего полугодия будет председательствовать в ЕС.Кроме привычных и ожидаемых встреч с президентом Польши Анджеем Дудой, чей второй президентский срок заканчивается в мае этого года, и премьер-министром Польши Дональдом Туском, Владимир Зеленский встретился также с мэром Варшавы Рафалом Тшасковским. Зеленский вручил Тшасковскому почётный знак "Город-спаситель", который своим указом присвоил Варшаве двумя днями ранее.Знак "Город-спаситель" ранее был присвоен и другим польским городам – Жешуву, Перемышлю, Люблину и Хелму. Их Владимир Зеленский вручил во время официального визита в Польшу в апреле 2023 года. Тогда он отметил масштаб помощи, предоставленной Украине приграничными польскими городами. Это, в частности, устройство сотен пунктов для приема украинцев, создание хабов и логистических центров для сбора и передачи гуманитарных грузов.Хотя Варшава помогала украинским беженцам не меньше, а зачастую и больше, однако тогда столица Польши награды от Украины не заслужила. Более того, Зеленский был обижен на Тшасковского за то, что мэр Варшавы передал несколько списанных поездов метро своему киевскому коллеге Виталию Кличко. Как известно, Кличко на Банковой считают одним из опасных кандидатов в президенты Украины.Но тут, как говорится, концепция изменилась. Во-первых Рафал Тшасковский из оппозиционера превратился в представителя правящей партии – ведь его шеф по либеральной "Гражданской коалиции" (ГК) Дональд Туск после выборов осенью 2023 года стал новым премьером Польши. Во-вторых, именно Тшасковский стал кандидатом в президенты страны от ГК. Собственно, и на встрече с Зеленским мэр Варшавы говорил не о коммунальных вопросах, а о геополитических – поддержке Украины в борьбе за суверенитет, обоснование необходимости её членства в ЕС и НАТО и т.п.Как сразу отметили польские комментаторы, последнее заявление Тшасковского прозвучало после того, как на прошлой неделе его соперник на выборах президента Кароль Навроцкий подчеркнул, что не видит Украину ни в ЕС, ни в НАТО до тех пор, пока не будут решены "важные для поляков цивилизационные вопросы". Навроцкого поддерживает крупнейшая оппозиционная партия – консервативная "Право и справедливость" (ПиС), чьи избиратели куда более украиноскептичны, чем сторонники ГК."Страна, которая не может ответить за очень жестокое преступление против 120 тысяч своих соседей, не может быть частью международных альянсов", – сказал Навроцкий 9 января, подразумевая "Волынскую резню", признанную в Польше геноцидом. Напомню, эту этническую чистку поляков в 1943-1945 годах осуществила Украинская повстанческая армия (УПА)*, созданная Организацией украинских националистов (ОУН)*, возглавляемой Степаном Бандерой. Власти независимой Украины под разными поводами не разрешают эксгумацию могил польских жертв и их нормальное перезахоронение, несмотря на неоднократные обещания, в том числе Владимира Зеленского.Сам Кароль Навроцкий на пресс-конференции 15 января, отвечая на вопрос, что он сказал бы Владимиру Зеленскому при гипотетической встрече, отметил, что его позиция остаётся неизменной. "Отстаивая интересы Польши, я хотел бы ясно повторить, что до тех пор, пока не будут решены наши проблемы, включая эксгумацию жертв Волынского геноцида на Украине, я не вижу будущего Украины в ЕС и НАТО", – заявил кандидат в президенты Польши.Видимо, это задело киевского гостя, которому в тот же вечер организовали в Варшаве интервью в стиле украинского "телемарафона" – только с представителями провластных СМИ (телеканал TVN24, портал Onet.pl, газета Rzeczpospolita и журнал Krytyka Polityczna), задававшими комфортные вопросы. Естественно, что журналисты, открыто поддерживающие Рафала Тшасковского, попросили прокомментировать слова его конкурента."Если Украина не будет в ЕС и не будет в НАТО, если Украина не будет иметь гарантий безопасности, то она останется одна против Российской Федерации. Если союзники – а Польша наш союзник, наш партнёр, – если она не видит нас в таком альянсе безопасности, то господин Навроцкий должен начать тренироваться, потому что может оказаться, что ему придется с оружием в руках вместе с другими соотечественниками защищать свою страну", – сказал Владимир Зеленский.Польский портал wPolityce.pl сразу же напомнил, что буквально неделю назад Рафал Тшасковский сам ставил условие членства Украины в ЕС, хоть и по другому поводу. "Нам предстоит очень сложный процесс принятия Украины в Европейский Союз. Мы должны осознавать тот факт, что Украина не сможет вступить в ЕС, если не будет изменена аграрная политика, и вопрос о том, как эта политика должна быть изменена, нужно очень честно обсуждать как в ЕС, так и с нашими украинскими партнёрами", – заявил Тшасковский 8 января.Да и в вопросе эксгумации жертв "Волынской резни" либерал говорил практически в унисон с консерватором, что подчёркивает консенсус в польском обществе по этому поводу. "Украинцы должны понимать, что если они хотят и дальше рассчитывать на нашу поддержку, а Польша в настоящее время больше всех поддерживает Украину в борьбе с Путиным и Россией, то они, конечно, должны прислушаться к требованиям, которые так важны для нас", – сказал Тшасковский 11 января. Но, естественно, польские провластные журналисты об этом не вспомнили.Зато целый ряд влиятельных польских оппозиционных политиков 16 января прямо обвинил Владимира Зеленского во вмешательстве в кампанию по выборам президента Польши."Пусть он занимается делами Украины, а мы сами выберем своего президента. Он имеет право – и даже обязанность – заботиться об интересах своей страны, но именно мы здесь решаем, кто является кандидатом и кто имеет какие взгляды на наиболее фундаментальные вопросы. Президент Зеленский, вероятно, не был хорошо подготовлен к этому визиту и поставил только на одного кандидата. Он совершил большую ошибку", – заявил экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий, ныне депутат Сейма от ПиС.В свою очередь, депутат Европарламента от ПиС Михал Дворчик отметил, что некоторые комментаторы и некоторые поляки интерпретировали заявление Зеленского как "вмешательство во внутренние дела Польши, в президентскую кампанию". "И это не нужно Украине, потому что Украина сегодня ищет сочувствия, поддержки всех граждан. Поэтому такие заявления не нужны", – сказал политик. "Это заявление было абсолютно излишним и должно быть подвергнуто критике", – подчеркнул Дворчик.Бывший министр образования Польши Пшемыслав Чарнек, также депутат Сейма от "Права и Справедливости", потребовал от Зеленского извинений за сказанные в адрес Навроцкого слова. "Остынь и извинись также перед украинским народом, потому что ты вредишь ему", – посоветовал политик Зеленскому в социальных сетях.Пожурил своего украинского коллегу и близкий к ПиС Анджей Дуда, который обычно безоговорочно поддерживает Владимира Зеленского. "Всегда возникает спорная ситуация, когда президент другой страны приезжает с визитом и говорит о наших текущих политических вопросах, особенно о предвыборной кампании. Случай действительно очень сложный. Я не знаю, почему президент Зеленский решил так резко высказаться перед польскими СМИ, причем СМИ с весьма специфической точкой зрения. Действительно, трудно удивляться тому, что у зрителей, которые судят об этом со стороны, создается впечатление, что его, по крайней мере, пытаются втянуть в польскую президентскую кампанию", – заявил президент Польши вечером 16 января в интервью телеканалу wPolsce24.В неофициальных беседах политики ПиС говорят, что заявление украинского президента "только подзадорит Кароля", и в конечном итоге послужит Навроцкому в предвыборной кампании, "поскольку поляки сегодня выступают на стороне правды и хотят ответственности за Волынское преступление". В то же время партия Ярослава Качиньского (лидер "Права и Справедливости") готовит наступление в Сейме."ПиС готовит парламентскую резолюцию относительно политики украинских властей, которая критически оценивается оппозицией. Действия на законодательном уровне предпринимаются, в частности, депутатом ПиС и бывшим министром образования Пшемыславом Чарнеком", – сообщило издание Wirtualna Polska (WP). В проекте резолюции ПиС обвиняет президента Украины во "вмешательстве в избирательную кампанию" в Польше.WP также пишет, что парламентская фракция ПиС и Исполнительный комитет ПиС, состоящий из 30 человек, провели 16 января встречу, посвященную, среди прочего, политике в отношении Украины. На ней Пшемыслав Чарнек представил законопроект под названием "Остановим бандеровщину", который будет повторно внесён в Сейм. "Мы не допустим прославления преступников из УПА*, мы должны напомнить об этом людям", – заявил изданию один из политиков ПиС. Целью законопроекта является осуждение героизации ОУН* и УПА*, которая повсеместно происходит на Украине, и криминализация подобных действий в Польше.И речь не только о беженцах с Украины, которые ходят по улицам польских городов с флагами ОУН*, или их детях, выкрикивающих в польских школах бандеровские лозунги. Дело в том, что накануне визита Зеленского в Польшу глава МИД Украины Андрей Сибига фактически заявил, что условием Киева для начала эксгумационных работ (ранее стало известно, что речь идёт лишь об одной массовой могиле поляков – в тернопольском селе Пужники) является "восстановление" памятника на могиле боевиков УПА* на горе Монастырь. Эту информацию польским СМИ подтвердил и экс-министр культуры Польши Пётр Глинский.Издание Украина.ру неоднократно писало (https://ukraina.ru/20201018/1029285566.html) об этой могиле в польско-украинском пограничье. В ней похоронены до 50 боевиков УПА*, причём о некоторых из них точно известно как о массовых убийцах поляков. Большая часть похороненных там боевиков была убита 2-3 марта 1945 года в бою с подразделением НКВД, на основании чего Киев объявил их "борцами за волю Украины".Собственно, эти слова наряду с неверифицированным списком из 62 фамилий были выбиты на памятнике, который в нарушение польских законов установили на могиле в начале 2000-х. Но, начиная с 2015, памятник несколько раз разбивали, позже даже его обломки выбросили в находящийся рядом овраг. Это послужило поводом для введения Киевом формального моратория на эксгумацию могил польских жертв Волынской резни (фактически никогда не осуществлявшейся).Осенью 2020 года могила на горе Монастырь за польский государственный счёт была отреставрирована. На ней появилась новая плита с текстом на польском и украинском языках следующего содержания: "Братская могила украинцев, которые погибли в битве с советским НКВД в Монастырских лесах в ночь с 2 на 3 марта 1945 года". Но это не удовлетворило киевские власти, которые требуют, чтобы на табличке было указано, что это могила "воинов УПА*, борцов за волю Украины", а также приведены 62 фамилии.Скорее всего, ПиС не удастся провести закон "Остановим бандеровщину", однако вряд ли польские консерваторы на это рассчитывают. Для них более важно использовать эту тему на протяжении избирательной кампании, которая продлится до конца мая. То есть Владимир Зеленский в своём желании услужить Дональду Туску, обещающему безоговорочную поддержку Украины на пути в ЕС, на самом деле помог противникам польского премьера.*Организация, признанная террористической, запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, польша, варшава, владимир зеленский, рафал тшасковски, анджей дуда, ес, сейм, нато