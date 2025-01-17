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Картаполов призвал Генпрокуратуру и Следком проверить деятельность Чубайса

Картаполов призвал Генпрокуратуру и Следком проверить деятельность Чубайса - 17.01.2025 Украина.ру

Картаполов призвал Генпрокуратуру и Следком проверить деятельность Чубайса

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал в своем телеграм-канале, что направил обращения в Генпрокуратуру и Следственный комитет России с просьбой инициировать проверку служебной деятельности Анатолия Чубайса на предмет наличия признаков преступлений

2025-01-17T14:33

2025-01-17T14:33

2025-01-17T14:33

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Также, по его словам, он призвал Генпрокуратуру предоставить информацию об имеющихся (имевшихся) в производстве следственных органов материалах по возбужденным уголовным делам в ношении Чубайса.В то же время первый зампредседателя комитета ГД по безопасности Андрей Луговой (ЛДПР) в своем телеграм-канале призвал завести уголовное дело против бывшего главы "Роснано" Чубайса, чтобы "наконец был назван виновник хищений государственных средств".С декабря 2020 года по март 2022 года Чубайс был спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, с сентября 2008 по декабрь 2020 года - председателем правления "Роснано".На прошлой неделе директор "Роснано" по особым поручениям компании Евгений Фролов признал, что ущерб компании от недобросовестных финансовых операций оценивается более чем в 200 миллиардов рублей. По его словам, в ходе аудита были установлены факты вывода средств за рубеж "под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний" по завышенным ценам, "лоббирования искусственных рынков сбыта и выведения центров прибыли, продажи долей госкомпании по заниженной стоимости на пороге активного роста".Подробнее о проблемах "Роснано" - в материале Что бы было, если бы Чубайс не сбежал? Ищенко о финансовой дыре в "Роснано" и виновных в случившемся на сайте Украина.ру.

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новости, россия, ростислав ищенко, генпрокуратура, госдума, следственный комитет, следственный комитет рф, генпрокуроры