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Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский
Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский - 17.01.2025 Украина.ру
Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский
Страны, с которыми Владимир Зеленский обсуждает вероятный ввод "миротворцев", недееспособны в военном плане. На это указал депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
2025-01-17T13:48
2025-01-17T13:48
2025-01-17T13:48
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По его оценке, все страны Прибалтики не смогут собрать контингент более полутора тысяч человек, Великобритания же не готова использовать своих граждан в военном конфликте, а Франция - "это вообще не серьезно".По мнению депутата, заявления Зеленского о возможном введении миротворческого контингента делаются в расчете на короткую память доверчивых граждан, которых Дубинский сравнил с рыбками гуппи.Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.На днях издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта. При этом бывший командующий сухопутными войсками Великобритании Ричард Даннатт признал, что его страна не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои остальные задачи.Подробнее о миротворцах - в материале О миротворцах НАТО на Украине и безумных решениях внутри США – Ордуханян на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, великобритания, франция, александр дубинский, служба внешней разведки , владимир зеленский, рада, нато
Новости, Украина, Великобритания, Франция, Александр Дубинский, Служба внешней разведки , Владимир Зеленский, Рада, НАТО
Зеленский просит "миротворцев" у недееспособных в военном отношении стран — Дубинский
Страны, с которыми Владимир Зеленский обсуждает вероятный ввод "миротворцев", недееспособны в военном плане. На это указал депутат Рады Александр Дубинский в своем телеграм-канале
По его оценке, все страны Прибалтики не смогут собрать контингент более полутора тысяч человек, Великобритания же не готова использовать своих граждан в военном конфликте, а Франция - "это вообще не серьезно".
По мнению депутата, заявления Зеленского о возможном введении миротворческого контингента делаются в расчете на короткую память доверчивых граждан, которых Дубинский сравнил с рыбками гуппи.
"Все эти россказни - способ заполнить эфир и показать, что еще не все потеряно", - заверил Дубинский.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ
ранее сообщало, что Запад
для восстановления боеспособности Украины
развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
На днях издание Telegraph со ссылкой на источники в британском правительстве сообщало, что лидеры Великобритании и Франции тайно обсуждают совместную отправку "миротворческих сил" на Украину после окончания конфликта.
При этом бывший командующий сухопутными войсками Великобритании Ричард Даннатт признал, что его страна не обладает достаточной численностью сухопутных войск, чтобы отправить "миротворцев" на Украину, в этом случае она с трудом сможет выполнять свои остальные задачи.