https://ukraina.ru/20250117/1060331375.html
Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор - 17.01.2025 Украина.ру
Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
Премьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Киев. Накануне инаугурации Трампа тем важнее это событие, поскольку эксперты тут же предположили, что британцы не намерены упускать бразды влияния на Украину из своих рук.
2025-01-17T06:45
2025-01-17T06:45
2025-01-17T07:00
украина
киев
великобритания
дональд трамп
олаф шольц
владимир зеленский
the guardian
politico
эксклюзив
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Вовлечённость в конфликт прошлого британского премьера Бориса Джонсона трудно переоценить – он буквально лично сорвал подписание Стамбульских соглашений и направил украинскую войну по известной траектории. В рамках нынешнего визита Стармера анонсировано подписание договора о стратегическом партнерстве. Издание The Guardian допускает, что документ о партнерстве, цель которого — углубление существующих отношений в сфере обороны и гарантии финансовой поддержки на фоне опасений Украины из-за возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Зачем и почему приехал глава правительства Британии – в обзоре мнений экспертов.Общественный деятель Дмитрий СпивакСтармер, которого встретил Залужный, и министр обороны Италии в Киеве. Один хочет продлить свое премьерство, и зафиксировать через "договор на 100 лет" приоритетное право бритов на разработку украинских месторождений и использование энергетики. А итальянский министр решил, что пришло время начинать активнее продвигать "позицию Трампа" через Италию. Аккурат, после встречи Мелони и Трампа. Да и с Россией они готовы вести посреднические тёрки. Судя по всему, закулисье выходит на финишную прямую соглашения.Общественный деятель Александр СкубченкоThe Guardian пишет, что британский премьер Стармер прибыл на Украину "с необъявленным визитом", в ходе которого две страны подпишут "соглашение о столетнем партнёрстве". То есть, прибыл как бы "неожиданно", но "неожиданно" уже готов договор на 100 лет. Недоимперия продолжает свои имперские замашки, хотя её столетний договор — лишь туалетная бумага для Армии России. Стармер, посмотри на свой договор и подумай хорошо, будет ли твоя недоимперия через 100 лет существовать. Через несколько лет Британия сама уже окончательно станет колонией США, а Украина прекратит своё существование как бандеровское государство.Общественный деятель Татьяна ПопПишут, что премьер Великобритании Стармер "неожиданно" приехал на Украину, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнёрстве". Что нелепей в этом предложении: неожиданный визит, о котором гарантировано все знают заранее, или планы двух временных клоунов на целый век – выберите сами. Мне больше нравится сама тенденция. На фоне смены "шерифа" на Западе, вокруг просроченного Зели формируется стойкая коалиция лузеров. То бишь, политиков, чьи перспективы у себя дома туманны. Судите сами: тот же Стармер за 5 месяцев премьерства установил рекорд по антирейтингу за последние 40 лет и петиция за новые выборы уже набрала более миллиона подписей. Макрон твердо держится за стул, на котором ему можно сидеть до 2027, но его партия благополучно сливает все выборы, в которых участвует, а правительства приходится менять как перчатки. Шольц пошел на досрочные выборы в феврале, которые, вероятно, проиграет. И все это, заметьте, благодаря "инвестированию" денег, национальных интересов и собственного политического веса в прогорающий украинский проект. Кстати, издание Politico с моей теорией согласно и прямо пишет, что Шольц рискует проиграть выборы из-за того, что поддерживает Украину. Так что хотите верьте в "проклятие рукопожатия Зеленского", хотите – просто анализируйте происходящее, а вывод один. Эта компания вряд ли построит "столетнее шапито", не говоря уже о чем-то более серьезном. PS: Справедливости ради отмечу, что, конечно, в клубе укродрузей есть вечно остающиеся на плаву (как субстанция, что не тонет) прибалтийские политики и польские русофобы, но им и давать/терять ради Киева особо нечегоПолитолог Александр ШпаковскийВизит Кира Стармера в Киев: Великобритания законодательно оформляет свое шефство над Украиной. Именно Лондон был и остаётся одним из застрельщиков войны. В условиях предполагаемого изменения подходов США в отношении киевского режима британская дипломатия заметно активизировала свою деятельность в Украине. В декабре 2024 года Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму $286 млн. Также сторонами подготовлена Соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на 100 лет, которое планируется подписать в ходе нынешнего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Некоторые параметры соглашения: 1. Усиление военного сотрудничества, особенно в области морской безопасности (читай - дальнейшая реализация планов Лондона по вытеснению России из Черного моря) 2. Научно - технологическое партнёрство в сфере здравоохранения (читай - биологическое оружие), агротехнологий (читай - участие британцев в освоении украинских черноземов), космических технологий, ракетостроения и беспилотной авиации (читай - передача Киеву ряда военных разработок ) 3. Участие Великобритании в добыче полезных ископаемых на территории Украины. Кроме того, мистер Стармер планирует обсудить с Зеленским размещение в Украине "международного миротворческого контингента" (читай - оккупационных войск), в составе которого будут британские подразделения. В общем, на ближайшие 100 Британская Корона планирует разжиться ещё одной колонией в лице самой большой страны Европы.Публицист Виктор МараховскийМинутка гражданской позиции. Истекающий президент США Джозеф Байден, стоя на фоне суетящихся рабочих в синих комбинезонах, вывозящих его мебель из Белого дома, сказал, ув. друзья, прощальную речь. Это была хорошая речь. В частности, Байден выразил тревогу из-за того, что во власть над Америкой рвутся олигархи (вокруг Трампа и правда куча миллиардеров - включая перебежчиков из байденова лагеря), а этого нельзя допустить. Это очень интересное заявление. В сущности в политике США окончательно оформилось противостояние собственно капиталистов (от Маска и до почти неразличимых в его тени простых миллиардеров) и "(двух)партийной бюрократии" (которую, что характерно, называют там русским словом apparatchicks). Партноменклатура почти нагнула было крупный капитал (вспомним, как она обложила даже самые титанические компании смотрящими в форме всякого ЕСГ и ДЕИ и накинула платки на все ротки в форме многотысячной армии "фактчекеров", навязанных всем соцплатформам). Но олигархический капитал сгруппировался и нокаутировал оборзевших аппаратчиков. И теперь выходит на оперативный простор. С возрождающимся американским хищничеством, возможно, мир наплачется гораздо больше (сказать по правде, я думаю именно так) - но по крайней мере это будет потом. Сейчас же для нас интересно другое. Есть мнение, что следующий матч в битве крупного капитала с apparatchiks произойдёт в Британии. Там партократия, надо сказать, достигла в удушении своих олигархов куда больших успехов (в стране буквально кончаются деньги, капитал бежит из неё), но те, по некоторым слухам, готовятся дать последний бой - и выбить бюрократов из власти совсем (поставив вместо надоевшей двоепартии, например, Reform UK). В этом смысле тот факт, что текущая сменная голова двупартийной Британии по фамилии Стармер сегодня, кажется, снова моталась в г. Киев к местному политику Кевенски - не очень осмыслен, но очень символичен: Нечто очень временное едет заключать договор на 100 лет (!) с чем-то ещё более эфемерным.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Виктория Титова
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png
украина, киев, великобритания, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, the guardian, politico, эксклюзив
Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор
06:45 17.01.2025 (обновлено: 07:00 17.01.2025)
Премьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Киев. Накануне инаугурации Трампа тем важнее это событие, поскольку эксперты тут же предположили, что британцы не намерены упускать бразды влияния на Украину из своих рук.
Вовлечённость в конфликт прошлого британского премьера Бориса Джонсона
трудно переоценить – он буквально лично сорвал подписание Стамбульских соглашений и направил украинскую войну по известной траектории.
В рамках нынешнего визита Стармера анонсировано подписание договора о стратегическом партнерстве. Издание The Guardian
допускает, что документ о партнерстве, цель которого — углубление существующих отношений в сфере обороны и гарантии финансовой поддержки на фоне опасений Украины из-за возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Зачем и почему приехал глава правительства Британии
– в обзоре мнений экспертов.
Общественный деятель Дмитрий Спивак
Стармер, которого встретил Залужный
, и министр обороны Италии
в Киеве. Один хочет продлить свое премьерство, и зафиксировать через "договор на 100 лет" приоритетное право бритов на разработку украинских месторождений и использование энергетики. А итальянский министр решил, что пришло время начинать активнее продвигать "позицию Трампа" через Италию. Аккурат, после встречи Мелони
и Трампа. Да и с Россией
они готовы вести посреднические тёрки. Судя по всему, закулисье выходит на финишную прямую соглашения.
Общественный деятель Александр Скубченко
The Guardian пишет, что британский премьер Стармер прибыл на Украину "с необъявленным визитом", в ходе которого две страны подпишут "соглашение о столетнем партнёрстве". То есть, прибыл как бы "неожиданно", но "неожиданно" уже готов договор на 100 лет. Недоимперия продолжает свои имперские замашки, хотя её столетний договор — лишь туалетная бумага для Армии России. Стармер, посмотри на свой договор и подумай хорошо, будет ли твоя недоимперия через 100 лет существовать. Через несколько лет Британия сама уже окончательно станет колонией США
, а Украина прекратит своё существование как бандеровское государство.
Общественный деятель Татьяна Поп
Пишут, что премьер Великобритании Стармер "неожиданно" приехал на Украину, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнёрстве". Что нелепей в этом предложении: неожиданный визит, о котором гарантировано все знают заранее, или планы двух временных клоунов на целый век – выберите сами.
Мне больше нравится сама тенденция. На фоне смены "шерифа" на Западе
, вокруг просроченного Зели формируется стойкая коалиция лузеров. То бишь, политиков, чьи перспективы у себя дома туманны. Судите сами: тот же Стармер за 5 месяцев премьерства установил рекорд по антирейтингу за последние 40 лет и петиция за новые выборы уже набрала более миллиона подписей.
Макрон
твердо держится за стул, на котором ему можно сидеть до 2027, но его партия благополучно сливает все выборы, в которых участвует, а правительства приходится менять как перчатки.
Шольц
пошел на досрочные выборы в феврале, которые, вероятно, проиграет. И все это, заметьте, благодаря "инвестированию" денег, национальных интересов и собственного политического веса в прогорающий украинский проект.
Кстати, издание Politico
с моей теорией согласно и прямо пишет, что Шольц рискует проиграть выборы из-за того, что поддерживает Украину. Так что хотите верьте в "проклятие рукопожатия Зеленского
", хотите – просто анализируйте происходящее, а вывод один. Эта компания вряд ли построит "столетнее шапито", не говоря уже о чем-то более серьезном.
PS: Справедливости ради отмечу, что, конечно, в клубе укродрузей есть вечно остающиеся на плаву (как субстанция, что не тонет) прибалтийские политики и польские русофобы, но им и давать/терять ради Киева особо нечего
Политолог Александр Шпаковский
Визит Кира Стармера в Киев: Великобритания законодательно оформляет свое шефство над Украиной. Именно Лондон
был и остаётся одним из застрельщиков войны. В условиях предполагаемого изменения подходов США в отношении киевского режима британская дипломатия заметно активизировала свою деятельность в Украине.
В декабре 2024 года Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму $286 млн. Также сторонами подготовлена Соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на 100 лет, которое планируется подписать в ходе нынешнего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев.
Некоторые параметры соглашения:
1. Усиление военного сотрудничества, особенно в области морской безопасности (читай - дальнейшая реализация планов Лондона по вытеснению России из Черного моря
)
2. Научно - технологическое партнёрство в сфере здравоохранения (читай - биологическое оружие), агротехнологий (читай - участие британцев в освоении украинских черноземов), космических технологий, ракетостроения и беспилотной авиации (читай - передача Киеву ряда военных разработок )
3. Участие Великобритании в добыче полезных ископаемых на территории Украины. Кроме того, мистер Стармер планирует обсудить с Зеленским размещение в Украине "международного миротворческого контингента" (читай - оккупационных войск), в составе которого будут британские подразделения. В общем, на ближайшие 100 Британская Корона планирует разжиться ещё одной колонией в лице самой большой страны Европы
.
Публицист Виктор Мараховский
Минутка гражданской позиции. Истекающий президент США Джозеф Байден
, стоя на фоне суетящихся рабочих в синих комбинезонах, вывозящих его мебель из Белого дома, сказал, ув. друзья, прощальную речь. Это была хорошая речь. В частности, Байден выразил тревогу из-за того, что во власть над Америкой
рвутся олигархи (вокруг Трампа и правда куча миллиардеров - включая перебежчиков из байденова лагеря), а этого нельзя допустить.
Это очень интересное заявление. В сущности в политике США окончательно оформилось противостояние собственно капиталистов (от Маска
и до почти неразличимых в его тени простых миллиардеров) и "(двух)партийной бюрократии" (которую, что характерно, называют там русским словом apparatchicks
).
Партноменклатура почти нагнула было крупный капитал (вспомним, как она обложила даже самые титанические компании смотрящими в форме всякого ЕСГ и ДЕИ и накинула платки на все ротки в форме многотысячной армии "фактчекеров", навязанных всем соцплатформам).
Но олигархический капитал сгруппировался и нокаутировал оборзевших аппаратчиков. И теперь выходит на оперативный простор. С возрождающимся американским хищничеством, возможно, мир наплачется гораздо больше (сказать по правде, я думаю именно так) - но по крайней мере это будет потом. Сейчас же для нас интересно другое. Есть мнение, что следующий матч в битве крупного капитала с apparatchiks произойдёт в Британии.
Там партократия, надо сказать, достигла в удушении своих олигархов куда больших успехов (в стране буквально кончаются деньги, капитал бежит из неё), но те, по некоторым слухам, готовятся дать последний бой - и выбить бюрократов из власти совсем (поставив вместо надоевшей двоепартии, например, Reform UK). В этом смысле тот факт, что текущая сменная голова двупартийной Британии по фамилии Стармер сегодня, кажется, снова моталась в г. Киев к местному политику Кевенски - не очень осмыслен, но очень символичен: Нечто очень временное едет заключать договор на 100 лет (!) с чем-то ещё более эфемерным.