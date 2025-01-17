https://ukraina.ru/20250117/1060331375.html

Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор

Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор - 17.01.2025 Украина.ру

Колония по собственному желанию: Стармер предложил Украине 100-летний договор

Премьер Великобритании Кир Стармер прибыл в Киев с необъявленным визитом. Это его первая поездка в Киев. Накануне инаугурации Трампа тем важнее это событие, поскольку эксперты тут же предположили, что британцы не намерены упускать бразды влияния на Украину из своих рук.

2025-01-17T06:45

2025-01-17T06:45

2025-01-17T07:00

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Вовлечённость в конфликт прошлого британского премьера Бориса Джонсона трудно переоценить – он буквально лично сорвал подписание Стамбульских соглашений и направил украинскую войну по известной траектории. В рамках нынешнего визита Стармера анонсировано подписание договора о стратегическом партнерстве. Издание The Guardian допускает, что документ о партнерстве, цель которого — углубление существующих отношений в сфере обороны и гарантии финансовой поддержки на фоне опасений Украины из-за возвращения в Белый дом Дональда Трампа. Зачем и почему приехал глава правительства Британии – в обзоре мнений экспертов.Общественный деятель Дмитрий СпивакСтармер, которого встретил Залужный, и министр обороны Италии в Киеве. Один хочет продлить свое премьерство, и зафиксировать через "договор на 100 лет" приоритетное право бритов на разработку украинских месторождений и использование энергетики. А итальянский министр решил, что пришло время начинать активнее продвигать "позицию Трампа" через Италию. Аккурат, после встречи Мелони и Трампа. Да и с Россией они готовы вести посреднические тёрки. Судя по всему, закулисье выходит на финишную прямую соглашения.Общественный деятель Александр СкубченкоThe Guardian пишет, что британский премьер Стармер прибыл на Украину "с необъявленным визитом", в ходе которого две страны подпишут "соглашение о столетнем партнёрстве". То есть, прибыл как бы "неожиданно", но "неожиданно" уже готов договор на 100 лет. Недоимперия продолжает свои имперские замашки, хотя её столетний договор — лишь туалетная бумага для Армии России. Стармер, посмотри на свой договор и подумай хорошо, будет ли твоя недоимперия через 100 лет существовать. Через несколько лет Британия сама уже окончательно станет колонией США, а Украина прекратит своё существование как бандеровское государство.Общественный деятель Татьяна ПопПишут, что премьер Великобритании Стармер "неожиданно" приехал на Украину, чтобы подписать соглашение о "столетнем партнёрстве". Что нелепей в этом предложении: неожиданный визит, о котором гарантировано все знают заранее, или планы двух временных клоунов на целый век – выберите сами. Мне больше нравится сама тенденция. На фоне смены "шерифа" на Западе, вокруг просроченного Зели формируется стойкая коалиция лузеров. То бишь, политиков, чьи перспективы у себя дома туманны. Судите сами: тот же Стармер за 5 месяцев премьерства установил рекорд по антирейтингу за последние 40 лет и петиция за новые выборы уже набрала более миллиона подписей. Макрон твердо держится за стул, на котором ему можно сидеть до 2027, но его партия благополучно сливает все выборы, в которых участвует, а правительства приходится менять как перчатки. Шольц пошел на досрочные выборы в феврале, которые, вероятно, проиграет. И все это, заметьте, благодаря "инвестированию" денег, национальных интересов и собственного политического веса в прогорающий украинский проект. Кстати, издание Politico с моей теорией согласно и прямо пишет, что Шольц рискует проиграть выборы из-за того, что поддерживает Украину. Так что хотите верьте в "проклятие рукопожатия Зеленского", хотите – просто анализируйте происходящее, а вывод один. Эта компания вряд ли построит "столетнее шапито", не говоря уже о чем-то более серьезном. PS: Справедливости ради отмечу, что, конечно, в клубе укродрузей есть вечно остающиеся на плаву (как субстанция, что не тонет) прибалтийские политики и польские русофобы, но им и давать/терять ради Киева особо нечегоПолитолог Александр ШпаковскийВизит Кира Стармера в Киев: Великобритания законодательно оформляет свое шефство над Украиной. Именно Лондон был и остаётся одним из застрельщиков войны. В условиях предполагаемого изменения подходов США в отношении киевского режима британская дипломатия заметно активизировала свою деятельность в Украине. В декабре 2024 года Великобритания предоставила Украине военную помощь на сумму $286 млн. Также сторонами подготовлена Соглашение о стратегическом партнёрстве сроком на 100 лет, которое планируется подписать в ходе нынешнего визита британского премьер-министра Кира Стармера в Киев. Некоторые параметры соглашения: 1. Усиление военного сотрудничества, особенно в области морской безопасности (читай - дальнейшая реализация планов Лондона по вытеснению России из Черного моря) 2. Научно - технологическое партнёрство в сфере здравоохранения (читай - биологическое оружие), агротехнологий (читай - участие британцев в освоении украинских черноземов), космических технологий, ракетостроения и беспилотной авиации (читай - передача Киеву ряда военных разработок ) 3. Участие Великобритании в добыче полезных ископаемых на территории Украины. Кроме того, мистер Стармер планирует обсудить с Зеленским размещение в Украине "международного миротворческого контингента" (читай - оккупационных войск), в составе которого будут британские подразделения. В общем, на ближайшие 100 Британская Корона планирует разжиться ещё одной колонией в лице самой большой страны Европы.Публицист Виктор МараховскийМинутка гражданской позиции. Истекающий президент США Джозеф Байден, стоя на фоне суетящихся рабочих в синих комбинезонах, вывозящих его мебель из Белого дома, сказал, ув. друзья, прощальную речь. Это была хорошая речь. В частности, Байден выразил тревогу из-за того, что во власть над Америкой рвутся олигархи (вокруг Трампа и правда куча миллиардеров - включая перебежчиков из байденова лагеря), а этого нельзя допустить. Это очень интересное заявление. В сущности в политике США окончательно оформилось противостояние собственно капиталистов (от Маска и до почти неразличимых в его тени простых миллиардеров) и "(двух)партийной бюрократии" (которую, что характерно, называют там русским словом apparatchicks). Партноменклатура почти нагнула было крупный капитал (вспомним, как она обложила даже самые титанические компании смотрящими в форме всякого ЕСГ и ДЕИ и накинула платки на все ротки в форме многотысячной армии "фактчекеров", навязанных всем соцплатформам). Но олигархический капитал сгруппировался и нокаутировал оборзевших аппаратчиков. И теперь выходит на оперативный простор. С возрождающимся американским хищничеством, возможно, мир наплачется гораздо больше (сказать по правде, я думаю именно так) - но по крайней мере это будет потом. Сейчас же для нас интересно другое. Есть мнение, что следующий матч в битве крупного капитала с apparatchiks произойдёт в Британии. Там партократия, надо сказать, достигла в удушении своих олигархов куда больших успехов (в стране буквально кончаются деньги, капитал бежит из неё), но те, по некоторым слухам, готовятся дать последний бой - и выбить бюрократов из власти совсем (поставив вместо надоевшей двоепартии, например, Reform UK). В этом смысле тот факт, что текущая сменная голова двупартийной Британии по фамилии Стармер сегодня, кажется, снова моталась в г. Киев к местному политику Кевенски - не очень осмыслен, но очень символичен: Нечто очень временное едет заключать договор на 100 лет (!) с чем-то ещё более эфемерным.

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украина, киев, великобритания, дональд трамп, олаф шольц, владимир зеленский, the guardian, politico, эксклюзив