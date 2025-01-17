https://ukraina.ru/20250117/1060339057.html
Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине
Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине - 17.01.2025 Украина.ру
Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине
Экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
2025-01-17T12:24
2025-01-17T12:24
2025-01-17T12:24
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"Об этом говорят сейчас все партнеры. И причина здесь не только в возможных изменениях с финальной (западной - ред.) помощью… Никак не реформированы государственные монополии. Они влияют на всю украинскую промышленность, крупный, средний и малый бизнес. Потому что они постоянно требуют себе повышения тарифов", - написал депутат.В качестве примера он привел компанию "Украинские железные дороги", где хотят поднять тарифы. В этом, по словам депутата, замешан министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Подробнее о накачке Украины деньгами - в материале Виктории Титовой Фаршируют, как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, алексей гончаренко, запад, киев, украина, верховная рада, набу
Новости, Алексей Гончаренко, Запад, Киев, Украина, Верховная Рада, НАБУ
Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине
Экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале
"Об этом говорят сейчас все партнеры. И причина здесь не только в возможных изменениях с финальной (западной - ред.) помощью… Никак не реформированы государственные монополии. Они влияют на всю украинскую промышленность, крупный, средний и малый бизнес. Потому что они постоянно требуют себе повышения тарифов", - написал депутат.
В качестве примера он привел компанию "Украинские железные дороги", где хотят поднять тарифы.
В этом, по словам депутата, замешан министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
"Он не хочет мараться в этой коррупционной истории. Он пытается подстроить все так, чтобы всех собак повесили на его заместителя Сергея Деркача. Как мне объяснили, это постоянная тактика Кулебы. Во время всех серьезных решений, он набирает одного из заместителей, а сам уходит в отпуск или на больничный. Зама всегда легче потом уволить и отправить на допрос в НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины – ред.)", - добавил политик.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд.
Между тем на Западе
выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ
на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева
будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования.
Подробнее о накачке Украины деньгами - в материале Виктории Титовой Фаршируют, как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.