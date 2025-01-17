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Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине

Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине - 17.01.2025 Украина.ру

Гончаренко* анонсировал сильное ухудшение экономической ситуации на Украине

Экономическая ситуация на Украине в 2025 году может сильно ухудшиться. Об этом заявил депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* в своем телеграм-канале

2025-01-17T12:24

2025-01-17T12:24

2025-01-17T12:24

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"Об этом говорят сейчас все партнеры. И причина здесь не только в возможных изменениях с финальной (западной - ред.) помощью… Никак не реформированы государственные монополии. Они влияют на всю украинскую промышленность, крупный, средний и малый бизнес. Потому что они постоянно требуют себе повышения тарифов", - написал депутат.В качестве примера он привел компанию "Украинские железные дороги", где хотят поднять тарифы. В этом, по словам депутата, замешан министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Подробнее о накачке Украины деньгами - в материале Виктории Титовой Фаршируют, как индейку к столу: зачем Украину накачивают деньгами на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, алексей гончаренко, запад, киев, украина, верховная рада, набу