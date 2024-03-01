Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха - 01.03.2024 Украина.ру
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Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха
Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха - 01.03.2024 Украина.ру
Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха
Президент США Джо Байден вновь перепутал Украину с сектором Газа. Обещая снабдить гуманитарной помощью палестинцев, он сказал, что США в скором будущем будут сбрасывать с воздуха дополнительных объёмы продовольствия и припасов украинцам, сообщает РИА Новости
2024-03-01T23:53
2024-03-01T23:53
новости
сша
джо байден
украина
сектор газа
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Хозяин Белого дома уже не впервые допускает такую оговорку. Ранее он пообещал искать дополнительные способы доставки грузов, включая морской коридор для Украины, но имел ввиду для палестинского анклава. Ранее Джо Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда. Президент США в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину".Накануне, 28 февраля, в Белом доме сообщали, что Байдену не нужна оценка умственных способностей и он здоров.
https://ukraina.ru/20240208/1053159172.html
сша
украина
сектор газа
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новости, сша, джо байден, украина, сектор газа
Новости, США, Джо Байден, Украина, сектор Газа

Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха

23:53 01.03.2024
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкЗаявление Байдена по Украине
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 01.03.2024
© РИА Новости . Стрингер
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Президент США Джо Байден вновь перепутал Украину с сектором Газа. Обещая снабдить гуманитарной помощью палестинцев, он сказал, что США в скором будущем будут сбрасывать с воздуха дополнительных объёмы продовольствия и припасов украинцам, сообщает РИА Новости
"Нужно сделать больше, и США будут делать больше. В предстоящие дни мы вместе с нашими друзьями в Иордании и другими будем обеспечивать сбросы с воздуха дополнительных объемов продовольствия и припасов на Украину", - сказал он, имея в виду сектор Газа.
Хозяин Белого дома уже не впервые допускает такую оговорку. Ранее он пообещал искать дополнительные способы доставки грузов, включая морской коридор для Украины, но имел ввиду для палестинского анклава.
Ранее Джо Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда. Президент США в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину".
Накануне, 28 февраля, в Белом доме сообщали, что Байдену не нужна оценка умственных способностей и он здоров.
Заявление Байдена по Украине - РИА Новости, 1920, 08.02.2024
8 февраля, 10:50
Дважды за неделю "медиум" Байден пообщался с покойникамиПрезидент США Джо Байден в очередной раз перепутал имена европейских лидеров и заявил, что в 2021 году общался с канцлером Германии Гельмутом Колем. Об этом Байден заявил на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке, пишет издание Bloomberg
 
НовостиСШАДжо БайденУкраинасектор Газа
 
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