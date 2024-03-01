https://ukraina.ru/20240301/1053661246.html

Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха

Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха - 01.03.2024 Украина.ру

Байден перепутал Украину с Газой и пообещал сбрасывать гумпомощь с воздуха

Президент США Джо Байден вновь перепутал Украину с сектором Газа. Обещая снабдить гуманитарной помощью палестинцев, он сказал, что США в скором будущем будут сбрасывать с воздуха дополнительных объёмы продовольствия и припасов украинцам, сообщает РИА Новости

2024-03-01T23:53

2024-03-01T23:53

2024-03-01T23:53

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Хозяин Белого дома уже не впервые допускает такую оговорку. Ранее он пообещал искать дополнительные способы доставки грузов, включая морской коридор для Украины, но имел ввиду для палестинского анклава. Ранее Джо Байден забыл смерть сына, но пообещал помнить об Украине всегда. Президент США в соцсети X написал, что никогда не забудет "неспособность поддержать Украину".Накануне, 28 февраля, в Белом доме сообщали, что Байдену не нужна оценка умственных способностей и он здоров.

https://ukraina.ru/20240208/1053159172.html

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новости, сша, джо байден, украина, сектор газа