https://ukraina.ru/20250117/1060313797.html

Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом

Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом - 17.01.2025 Украина.ру

Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом

От уходящей администрации Байдена Зеленский получил много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст украинцев до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев

2025-01-17T03:30

2025-01-17T03:30

2025-01-17T03:30

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всу

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Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Когда российская разведка вычислит районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (возможно, будут обнаружены какие-то демаскировочные признаки), немецкие самоходки обязательно будут уничтожены, рассказал эксперт.Он указал, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации президента США Джо Байдена много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст новобранцев до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом на этот шаг не идти, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи, уточнил эксперт."Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250116/1060305572.html

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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир евсеев, мобилизация, молодежь, всу, наступление, сау, запад, джо байден, вооружения, сво, детали, спецоперация