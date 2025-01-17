Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСолдат ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
От уходящей администрации Байдена Зеленский получил много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст украинцев до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Когда российская разведка вычислит районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (возможно, будут обнаружены какие-то демаскировочные признаки), немецкие самоходки обязательно будут уничтожены, рассказал эксперт.
"Повторюсь, "Боксер" - это не чудо-оружие. Мы с ним справимся. Тем более, в целом поставки техники сейчас не такие большие, как хотелось бы киевскому режиму. Основная проблема Украины – это не вооружения, а качество личного состава", — подчеркнул Евсеев.
Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом на этот шаг не идти, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи, уточнил эксперт.
"Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава)", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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