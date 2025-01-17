Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом - 17.01.2025 Украина.ру
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Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом
Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом - 17.01.2025 Украина.ру
Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом
От уходящей администрации Байдена Зеленский получил много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст украинцев до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
2025-01-17T03:30
2025-01-17T03:30
новости
украина
сша
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир евсеев
мобилизация
молодежь
всу
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Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.Когда российская разведка вычислит районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (возможно, будут обнаружены какие-то демаскировочные признаки), немецкие самоходки обязательно будут уничтожены, рассказал эксперт.Он указал, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации президента США Джо Байдена много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст новобранцев до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом на этот шаг не идти, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи, уточнил эксперт."Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава)", — заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир евсеев, мобилизация, молодежь, всу, наступление, сау, запад, джо байден, вооружения, сво, детали, спецоперация
Новости, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Евсеев, мобилизация, молодежь, ВСУ, наступление, САУ, Запад, Джо Байден, вооружения, СВО, детали, Спецоперация

Военный эксперт: Запад требует снизить возраст мобилизованных, но Зеленский хочет договориться с Трампом

03:30 17.01.2025
 
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Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 17.01.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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От уходящей администрации Байдена Зеленский получил много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст украинцев до 18 лет. Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
Ранее после долгого ожидания Германия передала Украине первую из своих 54 новейших колесных САУ "Boxer RCH 155". На фронте она еще не была, но ее дальность стрельбы в 70-90 километров и другие характеристики соответствуют критериям современной войны.
Когда российская разведка вычислит районы сосредоточения и развертывания "Боксеров" (возможно, будут обнаружены какие-то демаскировочные признаки), немецкие самоходки обязательно будут уничтожены, рассказал эксперт.
"Повторюсь, "Боксер" - это не чудо-оружие. Мы с ним справимся. Тем более, в целом поставки техники сейчас не такие большие, как хотелось бы киевскому режиму. Основная проблема Украины – это не вооружения, а качество личного состава", — подчеркнул Евсеев.
Он указал, что Владимир Зеленский получил от уходящей администрации президента США Джо Байдена много вооружений под определенные обязательства – снизить мобилизационный возраст новобранцев до 18 лет.
Это очень болезненная тема, и Зеленский от нее увиливает. Он думал, что сможет договориться с Дональдом Трампом на этот шаг не идти, но команда избранного президента США тоже настаивает на мобилизации украинской молодежи, уточнил эксперт.
"Понятно, что в этом есть элемент лжи. Молодые ребята и так попадают на фронт под разными предлогами. А теперь речь идет о том, чтобы Украина без всяких уловок набрала юношей для очередного весенне-летнего контрнаступа (зимой такого наступления не будет из-за отсутствия у противника личного состава)", — заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владимира Евсеева: Пока ВСУ угрожают России "Боксерами", она под Курском не дает им напасть на Брянск на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью Алексея Анпилогова: Россия поставила ВСУ на грань поражения, чтобы разобраться с Финляндией и Прибалтикой на сайте Украина.ру.
Коллаж: беженцы, Украина, Россия - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
Вчера, 10:48
Нацистский план "Ост" имени Зеленского. Почему властям Украины выгоден отток населения - экспертыНаселение Украины сократилось на 10 млн человек, и в 2024 году тенденция убыли украинцев сохранилась. Это данные ООН. На этой неделе координатор чрезвычайной помощи ООН Том Флетчер и глава Управления ООН по делам беженцев (УВКБ) Филиппо Гранди посетили Украину и 16 января представят план по оказанию помощи миллионам украинцев на 2025 год.
 
НовостиУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ЕвсеевмобилизациямолодежьВСУнаступлениеСАУЗападДжо БайденвооруженияСВОдеталиСпецоперация
 
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