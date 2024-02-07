https://ukraina.ru/20240207/1053137936.html

Песков рассказал об актуальности целей спецоперации

Песков рассказал об актуальности целей спецоперации - 07.02.2024 Украина.ру

Песков рассказал об актуальности целей спецоперации

Цели российской спецоперации на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

2024-02-07T13:56

2024-02-07T13:56

2024-02-07T13:56

сво

дмитрий песков

новости

спецоперация

россия

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"Они не изменились, они все хорошо известны и все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней", - перечислил Песков.Он добавил, что эти люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины с 2014 года.

https://ukraina.ru/20231228/1052468674.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, дмитрий песков, новости, спецоперация, россия