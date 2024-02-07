Песков рассказал об актуальности целей спецоперации - 07.02.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240207/1053137936.html
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации - 07.02.2024 Украина.ру
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации
Цели российской спецоперации на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
сво
дмитрий песков
новости
спецоперация
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104080_0:155:3125:1913_1920x0_80_0_0_3c51e39a8d79dc1a5b457536c447ea21.jpg
"Они не изменились, они все хорошо известны и все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней", - перечислил Песков.Он добавил, что эти люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины с 2014 года.
https://ukraina.ru/20231228/1052468674.html
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0c/0e/1052104080_24:0:2753:2047_1920x0_80_0_0_e72dd0e8bba0647faf9091d6ef9019fb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, дмитрий песков, новости, спецоперация, россия
СВО, Дмитрий Песков, Новости, Спецоперация, Россия

Песков рассказал об актуальности целей спецоперации

13:56 07.02.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Цели российской спецоперации на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Они не изменились, они все хорошо известны и все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней", - перечислил Песков.
Он добавил, что эти люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины с 2014 года.
"И война началась именно тогда. Вот остановка этой войны - это и есть одна из целей операции", - сказал представитель Кремля.
Интервью главы МИД РФ С. Лаврова РИА Новости - РИА Новости, 1920, 28.12.2023
28 декабря 2023, 13:31
Дипломаты готовятся к реализации всех целей СВО в 2024 году – ЛавровЛавров подчеркнул, что поставленные цели СВО будут достигнуты
 
СВОДмитрий ПесковНовостиСпецоперацияРоссия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:15"Это будет сюрприз": к годовщине Крымской весны в Алуште запустят новый фонтан
18:13Петр Алексеевич, конечная! Как один анонимный пост напугал девять соратников Порошенко
18:12Ивлеевой нельзя, в Луганске детям - можно. Дошкольницы выступили на пилоне в местном баре
18:07Рада поддержала усиление мобилизации, Залужный на заседание не пришёл. Итоги 7 февраля
17:53Украине не нужны дроны из Европы, заявил Боррель
17:36Геннадий Алехин: 2024 год будет годом активных боевых действий
17:32Великая битва гиен с шакалами
16:39Боррель в бомбоубежище в Киеве, канадские ракеты для ВСУ. О чём говорили эксперты 7 февраля
16:38"Если нам понадобится Варшава": Ищенко об уроках истории и о праве сильного
16:33Рада поддержала закон об усилении мобилизации на Украине
16:21Карлсон не первый, другие тоже хотят, но они предвзяты - Песков об интервью с Путиным
16:00Маастрихт и его критерии: недостижимая цель Украины
15:41Не всё из этого правда. Алексей Маслов о том, почему китайский банк остановил расчеты с Россией
15:36Авдеевский фронт. Южная группировка гарнизона ВСУ в 10 тысяч человек может оказаться в котле
15:24Дмитрий Бабич: Боррель пошло приехал в Киев, чтобы загадочный и ужасный гибрид долго воевал с Россией
15:23В Донецкой муздраме ставят "Грозу"
15:13Публичная порка СБУ. Почему хватать бабушек за лайки можно, а грантовых журналистов за наркотики — нельзя
14:59Каролина больше не королева. Украинка отказалась от титула "Мисс Япония"
14:50Буданова и двух украинских командующих внесли в перечень террористов и экстремистов
14:17Песков отреагировал на неприятности актера Биковича из-за Украины
Лента новостейМолния