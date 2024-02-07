https://ukraina.ru/20240207/1053137936.html
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации - 07.02.2024 Украина.ру
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации
Цели российской спецоперации на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
2024-02-07T13:56
сво
дмитрий песков
новости
спецоперация
россия
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"Они не изменились, они все хорошо известны и все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней", - перечислил Песков.Он добавил, что эти люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины с 2014 года.
https://ukraina.ru/20231228/1052468674.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сво, дмитрий песков, новости, спецоперация, россия
СВО, Дмитрий Песков, Новости, Спецоперация, Россия
Песков рассказал об актуальности целей спецоперации
Цели российской спецоперации на Украине не изменились и сохраняют свою актуальность. Об этом 7 февраля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Они не изменились, они все хорошо известны и все они сохраняют свою актуальность. Это демилитаризация, это денацификация, это обеспечение безопасности людей, проживающих в тех регионах, которые уже стали российскими регионами, ограждение их от прямых ударов, фактически, спасение их жизней", - перечислил Песков.
Он добавил, что эти люди подвергались нападению со стороны регулярных вооруженных сил Украины с 2014 года.
"И война началась именно тогда. Вот остановка этой войны - это и есть одна из целей операции", - сказал представитель Кремля.