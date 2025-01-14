Борьба за Румынию только начинается. В Бухаресте прошли массовые антиправительственные протесты - 14.01.2025 Украина.ру
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Борьба за Румынию только начинается. В Бухаресте прошли массовые антиправительственные протесты
Борьба за Румынию только начинается. В Бухаресте прошли массовые антиправительственные протесты - 14.01.2025 Украина.ру
Борьба за Румынию только начинается. В Бухаресте прошли массовые антиправительственные протесты
По городам Румынии 13 января прокатилась новая волна антиправительственных митингов. В столице страны — Бухаресте, как и в других городах страны, в акции протеста под названием "Митинг за демократию", по различным оценкам, приняли участие до 100 тысяч человек.
2025-01-14T06:15
2025-01-14T06:15
эксклюзив
румыния
сша
дональд трамп
нато
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Участники мероприятия, организованного партией "Альянс за объединение румын", требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов, состоявшихся в стране 24 ноября. Соответственно, митингующие потребовали прекращения полномочий президента Клауса Йоханниса: он остался на своем посту до повторного голосования, которое состоится 4 мая этого года.По словам лидера Альянса Джордже Симиона, акции протеста будут продолжаться в Бухаресте и других городах Румынии до тех пор, пока выдвинутые требования не будут удовлетворены.Митингующие прошлись по Бухаресту и остановились перед зданием правительства и резиденцией президента. В ходе шествия, которое продолжалось более десяти часов, серьезных инцидентов зарегистрировано не было.По итогам первого тура президентских выборов в Румынии больше всего голосов набрал независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,94%). Второе место заняла лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласконы, поддерживающая партнерство страны с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.Так как ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, победителя президентской гонки должен был определить второй тур, который был намечен на 8 декабря 2024 года.Конституционный суд Румынии сначала признал итоги первого тура голосования, но потом все-таки аннулировал собственное решение из-за заявлений спецслужб страны о вмешательстве России в выборный процесс. Джорджеску сравнил решение Конституционного суда с государственным переворотом."Верховенство права находится в искусственной коме, а правосудие, подчиненное политическим заказам, практически утратило свою суть. Это больше не правосудие, оно подчиняется приказам", — сказал политик.Теперь его сторонники требуют, чтобы власти страны вернулись к соблюдению принципов демократии и признали итоги первого тура президентских выборов. Насколько велики их шансы добиться исполнения этих требовании в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, депутат пятого созыва Верховного совета Приднестровья Дмитрий Соин.По словам эксперта, последние акции протеста в Бухаресте и других городах Румынии, которые являются реакцией общественности на отмену первого тура выборов, были действительно массовыми."Акции организовала партия "Альянс за объединение румын", которая рассчитывает, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа она получит непосредственную поддержку из Вашингтона. Чем ближе будет инаугурация Трампа в США, тем активнее будут выступать сторонники Кэлина Джорджеску в Румынии. Тем более, что у Джорджеску хорошие личные отношения с влиятельными фигурами из окружения Трампа — с тем же Такером Карлсоном, Робертом Кенеди и целым рядом других. Я предполагаю, что основная борьба за Румынию только начинается", — рассказал Соин.По его словам, вероятность того, что результаты первого тура выборов в Румынии будут восстановлены совсем небольшая, так как с этого момента прошло много времени. Поэтому организаторы акций протестов в Бухаресте упор делали на соблюдении демократических норм и требований, в том числе тех, которые касаются выборного процесса, отметил собеседник издания."Для Дожрджеску и правых сил Румынии эти митинги являются демонстрацией их возможностей. Для них важна массовая поддержка населения. Огромное количество людей несло транспаранты с надписью: "Кэлин Дожрдеску президент". Это очень серьезная организационная и информационная оставляющая предстоящей избирательной кампании", — полагает эксперт.По мнению Соина, на фоне политических изменений в Вашингтоне у Джорджеску есть все шансы на победу. К тому же, в Румынии его альтернативный антиглобалистский курс, ориентирован на интересы румын, пользуется массовой народной поддержкой, добавил он.Тем временем проевропейская правящая коалиция, включающая Социал-демократическую партию, Национал-либеральную партию и Демократический союз венгров в Румынии поддержала на повторных президентских выборах бывшего спикера Сената от Национал-либеральной партии Крина Антонеску. По данным опросов общественного мнения, если бы выборы президента Румынии состоялись в ближайшее время, Антонеску занял бы второе место после Джорджеску, за которого готовы проголосовать 40% жителей страны.Кто в итоге победит в президентской гонке и будет ли в Румынии и третья, почетная попытка, посмотрим этой весной.Ранее о выборах в Румынии — на сайте Украина.ру: Прокуратура Румынии проводит обыски по делу о подкупе избирателей
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, румыния, сша, дональд трамп, нато
Эксклюзив, Румыния, США, Дональд Трамп, НАТО

Борьба за Румынию только начинается. В Бухаресте прошли массовые антиправительственные протесты

06:15 14.01.2025
 
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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По городам Румынии 13 января прокатилась новая волна антиправительственных митингов. В столице страны — Бухаресте, как и в других городах страны, в акции протеста под названием "Митинг за демократию", по различным оценкам, приняли участие до 100 тысяч человек.
Участники мероприятия, организованного партией "Альянс за объединение румын", требовали отмены постановления Конституционного суда об аннулировании результатов президентских выборов, состоявшихся в стране 24 ноября.
Соответственно, митингующие потребовали прекращения полномочий президента Клауса Йоханниса: он остался на своем посту до повторного голосования, которое состоится 4 мая этого года.
По словам лидера Альянса Джордже Симиона, акции протеста будут продолжаться в Бухаресте и других городах Румынии до тех пор, пока выдвинутые требования не будут удовлетворены.
Митингующие прошлись по Бухаресту и остановились перед зданием правительства и резиденцией президента. В ходе шествия, которое продолжалось более десяти часов, серьезных инцидентов зарегистрировано не было.
По итогам первого тура президентских выборов в Румынии больше всего голосов набрал независимый кандидат Кэлин Джорджеску (22,94%). Второе место заняла лидер оппозиционной партии "Союз спасения Румынии" Елена Ласконы, поддерживающая партнерство страны с НАТО и США. Она набрала 19,18% голосов.
Так как ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей, победителя президентской гонки должен был определить второй тур, который был намечен на 8 декабря 2024 года.
Конституционный суд Румынии сначала признал итоги первого тура голосования, но потом все-таки аннулировал собственное решение из-за заявлений спецслужб страны о вмешательстве России в выборный процесс. Джорджеску сравнил решение Конституционного суда с государственным переворотом.
"Верховенство права находится в искусственной коме, а правосудие, подчиненное политическим заказам, практически утратило свою суть. Это больше не правосудие, оно подчиняется приказам", — сказал политик.
Теперь его сторонники требуют, чтобы власти страны вернулись к соблюдению принципов демократии и признали итоги первого тура президентских выборов. Насколько велики их шансы добиться исполнения этих требовании в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик, депутат пятого созыва Верховного совета Приднестровья Дмитрий Соин.
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Вчера, 14:38
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По словам эксперта, последние акции протеста в Бухаресте и других городах Румынии, которые являются реакцией общественности на отмену первого тура выборов, были действительно массовыми.
"Акции организовала партия "Альянс за объединение румын", которая рассчитывает, что после инаугурации избранного президента США Дональда Трампа она получит непосредственную поддержку из Вашингтона. Чем ближе будет инаугурация Трампа в США, тем активнее будут выступать сторонники Кэлина Джорджеску в Румынии.
Тем более, что у Джорджеску хорошие личные отношения с влиятельными фигурами из окружения Трампа — с тем же Такером Карлсоном, Робертом Кенеди и целым рядом других. Я предполагаю, что основная борьба за Румынию только начинается", — рассказал Соин.
По его словам, вероятность того, что результаты первого тура выборов в Румынии будут восстановлены совсем небольшая, так как с этого момента прошло много времени. Поэтому организаторы акций протестов в Бухаресте упор делали на соблюдении демократических норм и требований, в том числе тех, которые касаются выборного процесса, отметил собеседник издания.
"Для Дожрджеску и правых сил Румынии эти митинги являются демонстрацией их возможностей. Для них важна массовая поддержка населения. Огромное количество людей несло транспаранты с надписью: "Кэлин Дожрдеску президент". Это очень серьезная организационная и информационная оставляющая предстоящей избирательной кампании", — полагает эксперт.
По мнению Соина, на фоне политических изменений в Вашингтоне у Джорджеску есть все шансы на победу. К тому же, в Румынии его альтернативный антиглобалистский курс, ориентирован на интересы румын, пользуется массовой народной поддержкой, добавил он.
"Джорджеску является евроскептиком и натоскептиком. Если он придет к власти в Румынии, страна займется решением внутренних проблем. Джорджеску выступает против участия Румынии в поддержке киевского режима во главе с Владимиром Зеленским, он не будет таким активным проводником проевропейской и пронатовской политики. Учитывая все это, несомненно такие национально ориентированные политики в Европе — это потенциальные друзья России", — подытожил Дмитрий Соин.
Тем временем проевропейская правящая коалиция, включающая Социал-демократическую партию, Национал-либеральную партию и Демократический союз венгров в Румынии поддержала на повторных президентских выборах бывшего спикера Сената от Национал-либеральной партии Крина Антонеску. По данным опросов общественного мнения, если бы выборы президента Румынии состоялись в ближайшее время, Антонеску занял бы второе место после Джорджеску, за которого готовы проголосовать 40% жителей страны.
Кто в итоге победит в президентской гонке и будет ли в Румынии и третья, почетная попытка, посмотрим этой весной.
Ранее о выборах в Румынии — на сайте Украина.ру: Прокуратура Румынии проводит обыски по делу о подкупе избирателей
 
ЭксклюзивРумынияСШАДональд ТрампНАТО
 
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