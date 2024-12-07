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Прокуратура Румынии проводит обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура Румынии проводит обыски по делу о подкупе избирателей - 07.12.2024 Украина.ру

Прокуратура Румынии проводит обыски по делу о подкупе избирателей

Прокуратура Румынии вместе с полицией проводит обыски в городе Брашов по делу о незаконном финансировании кампании кандидата в президенты Кэлина Джеорджеску, отмыванию денег и попыткам подкупа избирателей

2024-12-07T17:39

2024-12-07T17:39

2024-12-07T17:40

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"Обыски направлены на возможное участие физического лица в незаконном финансировании избирательной кампании кандидата в президенты Румынии, путем использования денежных сумм, в отношении которых есть признаки того, что они могли быть получены путем совершения преступления, а потом использованы в процессе отмывания средств", - говорится в заявлении прокуратуры.Судебные источники сообщили агентству Agerpres, что речь может идти об обысках в отношении Богдан Пешкира, который отвечал за финансирование кампании Джеорджеску в TikTok и потратил на это более миллиона евро.Представители независимого кандидата Джеорджеску не комментируют обыски.Также было решено отменить запланированную на 8 декабря пресс-конференцию, пока не появится больше деталей о расследованиях.В конце ноября в Румынии прошли президентские выборы, они проводятся раз в пять лет. По итогам первого тура первое место занял независимый кандидат Кэлин Джеорджеску с 22,94 процента голосов, который проводил кампанию в TikTok. У Елены Ласкони, которая поддерживает партнерство с НАТО и США, 19,18 процента голосов.Генеральная прокуратура Румынии объявила, что инициировала расследование возможных нарушений избирательного законодательства в первом туре президентских выборов. Основанием для расследования стали документы, представленные 28 ноября на заседании Высшего совета безопасности страны о предвыборной кампании Джеорджеску. В пятницу Генпрокуратура завела два уголовных дела по факту массированного вмешательства в выборы президента.Судьи Конституционного суда приняли решение об аннулировании первого тура выборов после повторного рассмотрения жалоб общественных организаций, кандидатов в президенты и государственных структур. Премьер Румынии Марчел Чолаку уже приветствовал решение Конституционного суда, назвав его правильным.Подробнее о выборах в Румынии - в материале Елены Мурзиной "Путин смеётся над нами. Мы стали посмешищем", - так говорят в Румынии на сайте Украина.ру.

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новости, румыния, сша, елена мурзина, владимир путин, нато, генпрокуратура