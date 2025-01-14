https://ukraina.ru/20250114/1060221477.html

"Прорвать фронт колонной не получилось": эксперт раскрыл, зачем ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин

"Прорвать фронт колонной не получилось": эксперт раскрыл, зачем ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин - 14.01.2025 Украина.ру

"Прорвать фронт колонной не получилось": эксперт раскрыл, зачем ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин

ВСУ предпринял новые атаки в Курской области, чтобы сбить наступательный потенциал ВС РФ. В ответ мы провели две контратаки. Одну в сторону двух Поречных: Русского и Черкасского. Второе направление — это Малая Локня. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился сооснователь проекта "Ватфор", военно-политический эксперт Сергей Полетаев

2025-01-14T05:00

2025-01-14T05:00

2025-01-14T05:00

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сша

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контрнаступление

вс рф

всу

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В начале нового года ВСУ предприняли атаку на хутор Бердин в Курской области. По мнению эксперта, на самом деле эта атака не была "странной", она просто не получилась.Судя по всему, это была попытка изобразить что-то перед инаугурацией избранного президента США Дональда Трампа. Подготовка этой операции была вскрыта, российские военные были к ней готовы, отметил Полетаев.Наверное, киевский режим предпринял эти атаки, чтобы сбить наступательный потенциал армии России. Судя по всему, ВС РФ разбили где-то батальон ВСУ. Для противника это очень масштабные атаки, подчеркнул Полетаев."Если не считать вторжения в Курскую область, для них попытка прорвать фронт (у хутора Бердин) была крупнейшей со времен контрнаступа 2023 года. Прорвать фронт колонной по минным полям не получилось. То есть на практике подтверждается то, о чем мы говорил в теории: средств прорыва фронта у ВСУ нет", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью Сергея Полетаева: Если Россия к лету не выбьет ВСУ из трех городов, ей придется создавать еще одну армию на сайте Украина.ру.Про другие важные аспекты СВО — в статье Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВСУ пошли на прорыв под Суджой, получили отпор и теряют Донбасс" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250111/1060197430.html

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новости, россия, курская область, сша, сергей полетаев , атака, наступление, контрнаступление, вс рф, всу, сво, детали, спецоперация