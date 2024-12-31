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Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год

Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год - 31.12.2024 Украина.ру

Российские военные освободили сотни населенных пунктов за год

Вооруженные силы России в 2024 году освободили 214 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации и Курской области, передает РИА Новости

2024-12-31T15:58

2024-12-31T15:58

2024-12-31T15:58

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Среди самых значимых успехов года – взятие Авдеевки, Угледара и Селидово.В самом начале года, в январе россияне освободили населенный пункт Веселое в ДНР, а также села Крахмальное и Табаевка на Купянском направлении.В феврале под контроль ВС РФ, согласно сводкам Минобороны, перешло пять населенных пунктов: город Авдеевка, Северное, Ласточкино, Петровское и Победа в ДНР.В марте были освобождены Невельское, Орловка, Тоненькое и Красное в ДНР, а также Мирное в Запорожской области, в апреле в ДНР удалось взять под контроль Водяное, Первомайское, Богдановку, Новомихайловку, Новобахмутовку и Семеновку.В мае наступательные операции активизировались и принесли значительный успех: за месяц удалось освободить 27 населенных пунктов, среди которых, например, Клещеевка, Андреевка, Работино.В июне было освобождено 10 населенных пунктов в ДНР, ЛНР, Запорожской области и Харьковской области.В июле ВС РФ взяли под контроль 16 населенных пунктов в ДНР, ЛНР и Харьковской области.В августе число освобожденных населенных пунктов возросло до 19.Сентябрь стал самым успешным месяцем года по числу освобожденных населенных пунктов - 36 (в ДНР и ЛНР).Почти три десятка населенных пунктов было взято под контроль в октябре. В ДНР это, в том числе Угледар, Селидово и другие, в ЛНР был освобожден населенный пункт Невское, в Запорожской области – Левадное, в Харьковской – Вишневое и Кругляковка, а в Курской - Новая Сорочина и Покровский.В ноябре удалось освободить 25 населенных пунктов. В ДНР это Кураховка, Леонидовка и другие, в Харьковской области - Першотравневое, Колесниковка и Копанки.Значительных успехов ВС РФ достигли в декабре, освободив более 30 населенных пунктов, по данным на утро 31 декабря. Больше всего было освобождено в ДНР. В Запорожской области в декабре взят под контроль населенный пункт Новодаровка, в Харьковской – Лозовая и Загрызово, а в Курской – Дарьино, Плехово и Новоивановка.Подробнее об успехах ВС РФ - в материале Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе на сайте Украина.ру.

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новости, донецкая народная республика, россия, минобороны, запорожская область