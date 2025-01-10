Позиционный тупик никуда не делся: Драбкин о том, с чем связано медленное выдавливание ВСУ под Курском
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПодготовка новобранцев 1430 гвардейского полка на Запорожском направлении
Медленное выдавливание ВСУ в зоне СВО сопряжено со стачиванием собственных сил. В Курской области есть серьезные усилия войск, но нет серьезного результата. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО
Позиционный тупик на фронте никуда не делся, пока мы не видим там глубоких прорывов. Медленное выдавливание ВСУ сопряжено со стачиванием собственных сил, рассказал эксперт.
"Когда к весне [2024 года] стало понятно, что наши силы истощились, летом были повышены выплаты за подписание контракта (ценой увеличения нагрузки на всю страну) и в армию пришли новые люди. Но к новому году мы видим, что войск снова не хватает", — отметил Драбкин.
По мнению историка, по косвенным данным можно сказать, что большая операция российской армии в Курской области проходит не так, как бы этого хотелось.
"Дело в том, что когда во время Великой Отечественной войны были серьезные информационные всплески, это означало, что Красная Армия прилагает серьезные усилия, которые приводили к серьезным результатам. Сейчас в Курской области серьезные усилия российских войск есть, но серьезного результата нет", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.