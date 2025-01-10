https://ukraina.ru/20250110/1060158702.html

Позиционный тупик никуда не делся: Драбкин о том, с чем связано медленное выдавливание ВСУ под Курском

Позиционный тупик никуда не делся: Драбкин о том, с чем связано медленное выдавливание ВСУ под Курском - 10.01.2025 Украина.ру

Позиционный тупик никуда не делся: Драбкин о том, с чем связано медленное выдавливание ВСУ под Курском

Медленное выдавливание ВСУ в зоне СВО сопряжено со стачиванием собственных сил. В Курской области есть серьезные усилия войск, но нет серьезного результата. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный историк Артем Драбкин - директор фонда "Я помню" и специалист по битве за Ржев, с которой часто сравнивают позиционные бои в СВО

2025-01-10T03:00

2025-01-10T03:00

2025-01-10T03:00

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Позиционный тупик на фронте никуда не делся, пока мы не видим там глубоких прорывов. Медленное выдавливание ВСУ сопряжено со стачиванием собственных сил, рассказал эксперт.По мнению историка, по косвенным данным можно сказать, что большая операция российской армии в Курской области проходит не так, как бы этого хотелось. "Дело в том, что когда во время Великой Отечественной войны были серьезные информационные всплески, это означало, что Красная Армия прилагает серьезные усилия, которые приводили к серьезным результатам. Сейчас в Курской области серьезные усилия российских войск есть, но серьезного результата нет", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Артема Драбкина: Если Россия не уничтожит ВСУ в боях за Покровск, ей придется надеяться на крах доллара на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО — в материале "Михаил Поликарпов: Если Россия к маю выбьет ВСУ из Павлограда, ей точно не понадобится мобилизация" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250109/1060155874.html

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новости, россия, курская область, вс рф, всу, курск, наступление, сво, детали, спецоперация, бои, освобождение