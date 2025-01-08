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"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"

"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил" - 08.01.2025 Украина.ру

"По улицам комод водили" – юмористический киноальманах из Одессы, который "не выстрелил"

8 января 1978 года на советские киноэкраны вышел фильм, который, как минимум, запомнился зрителям своим странным названием – "По улицам комод водили". Кассу он собрал небольшую, но в его создании был задействован такой цвет советских актёров и режиссёров, что не рассказать о нем, описывая историю украинского советского кинематографа, просто нельзя

2025-01-08T19:43

2025-01-08T19:43

2025-01-08T19:43

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На Одесской киностудии к вопросу борьбы за зрителя подходили очень серьёзно, и старались привлекать к сотрудничеству наиболее знаковых и результативных режиссёров и актёров. А кто был более результативен, чем Леонид Гайдай? Вот и было решено снять на студии фильм, где не режиссёрами, но художественными руководителями стали Леонид Гайдай и Владимир Басов.Последний, хоть и известен нам по таким известным ролям, как Дуремар в "Приключениях Буратино" (1975) или Волк в "Про Красную Шапочку" (1977), но при этом его основным занятием и источником доходов была режиссура. Он снял такие известные в то время фильмы, как "Метель" (1964), "Щит и меч" (1968), как "Дни Турбиных" (1976). Были в его активе и кинокомедии, например, сейчас почти забытая сатирическая музыкальная комедия "Нейлон 100%" (1973), кстати, собравшая 13,7 миллионов зрителей.Фильм было решено построить в виде своеобразного киноальманаха, состоящего из девяти не связанных между собой киноновелл по мотивам рассказов ряда советских сатириков, среди которых были довольно известные Аркадий Инин и Леонид Зорин. Фильм по духу чем-то должен был походить на киножурналы "Фитиль" и "Ералаш" или на фильм Леонида Гайдая "Не может быть" (1975), снятый совсем недавно по мотивам творчества Михаила Зощенко.Сценарий писали автор одной из новелл, в прошлом харьковчанин, Аркадий Инин и его друг Виктор Веселовский. Оба – писатели-сатирики, оба сотрудники юмористического отдела "Клуба 12 стульев" "Литературной газеты", как раз в этот период времени (в 1978 году) они создавали одну из популярнейших в СССР телепередач "Вокруг смеха". Также в написании сценария принимал участие режиссер постановщик, в качестве которого привлекли малоизвестного ленинградского кинорежиссера Марка Генина. К тому времени в его копилке была только одна короткометражка "Подзорная труба" (1973), снятая на "Ленфильме" по мотивам "Денискиных рассказов".Генин окончил три курса актёрского факультета, а в 1953 году – режиссёрский факультет ленинградского Театрального института им. Островского. С 1943 года служил актёром Ереванского русского театра, затем работал режиссёром в театрах Могилева, Минска, Омска. С 1960 года вернулся в Ленинград, стал режиссёром Ленгосэстрады, а с 1966-го – киностудии "Ленфильм". И, да, в октябре прошлого года этот заслуженный человек отметил свой 100-летний юбилей.К работе был привлечён ещё один режиссёр-постановщик, также на то время малоизвестный – Николай Петрович Ковальский, который к тому времени отметился только постановкой по собственному сценарию там же, на "Ленфильме", короткометражки "Ёжик" по сатирическому рассказу Григория Горина. Нужно отметить, что впоследствии он снял целый ряд фильмов, например, очень нравившийся автору в его детстве 3-серийный детский комедийный телефильм "Макар-следопыт" (1984). Но тогда, в 1978-м, это был начинающий 33-летний кинорежиссёр.Гайдай и Басов привлекли к съемкам практически весь цвет советских актёров, благо, для девяти новелл их требовалось немало. Фильм снимался в павильонах Одесской киностудии и на улицах Одессы.В новелле "Грабёж среди бела дня" снялись Игорь Ясулович, Валерий Носик и Наталья Седых. Ясуловича автор помнит, например, по роли "Бертолета" из "Обратной дороги нет" (1970), по Торки из "Через тернии к звездам" (1980) или Электрон Ивановича, сотрудника КосмоЗоо из "Гостьи из будущего" (1984), хотя, у Игоря Николаевича столько ролей, что все упомянуть сложно. В новелле он сыграл покупателя велосипеда, который неосмотрительно дал опробовать свежекупленную технику какому-то незнакомому человеку и уже более получаса его терпеливо ждёт.Валерий Носик стал мегапопулярным после эпизодической роли суеверного студента-картёжника в гайдаевской "Операции "Ы". Были у него и другие знаковые эпизодические роли, например, в "Большой перемене" (1973). В "Комоле" он играет таксиста, богатая фантазия которого рисует уехавшего на велосипеде неизвестного эдаким циничным вором/грабителем. Ну а Наталью Седых мы помним по её легендарной роли в детском фильме "Морозко" (1964), где она сыграла Настеньку. Да, "грабитель", вскоре возвращается – им оказывается ребёнок.В новелле "С повинной" следователя прокуратуры сыграл Владимир Ивашов, которого мы помним по "Балладе о солдате" (1959) или "Новым приключениям неуловимых" (1968). Явившегося к нему с повинной заведующего магазином изобразил Евгений Весник – те же "Новые приключения неуловимых" (1968), "Офицеры" (1971), "Летучая мышь" (1979) и "Приключения электроника" (1979). Правда, оказывается, что герой Весника не работает на своей должности ещё и суток, и вся его "повинная" – это прощупывание почвы, какой срок ему грозит, если он будет заниматься тем, чем в конце 70-х занималось поголовно чуть ли не все руководство советской розничной (и не только) торговли.В новелле "На волоске" сыграл замечательный ленинградец Игорь Борисович Дмитриев, которого автор, например, хорошо помнит по ролям в "Гамлете" (1964), "Зайчике" (1964), "Собаке на сене" (1977) или "Клубе самоубийц, или Приключениях титулованной особы" (1979), хотя, конечно, выдающихся ролей у этого самобытного актёра гораздо больше. Его герой – интеллигентный уже немолодой пассажир электрички, увидев красивую девушку, мечтает, как защитит её от хулиганов, как познакомится, как приведет к себе в дом. В результате девушка уступает ему место, вернув замечтавшегося "дедушку" с небес на землю. Девушку сыграла Наталья Вавилова, самой известной ролью которой стала роль дочери главной героини в "Москва слезам не верит" (1979) – он вышел в прокат через два года после "Комода".В новелле "Экзамен" сыграли звезда советской комедии Савелий Крамаров, который в представлениях не нуждается, и Семён Михайлович Морозов – герой фильмов "Семь нянек" (1962) и "Семь невест ефрейтора Збруева" (1970). Первый играет старшего преподавателя какого-то технического вуза, второй – студента-прогульщика. Оба, друг друга откуда-то знают, оба ничего не понимают в термопаре, которая фигурирует в билете, и оба сжигают ценное экзаменационное оборудование. И только тогда выясняется, что оба – футболисты, не раз встречались на игровом поле. Героя Крамарова сделали преподавателем, чтобы он играл за институтскую команду, и теперь он так же приглашает своего товарища – прогульщика и тунеядца – тоже идти преподавать. Кстати, на зачётной книжке студента написано "Залікова книжка", и это в Одессе – замечание к вопросу о гонениях на украинский язык в УССР.Новелла "Мы едем, едем, едем…" была отдана на откуп "гайдаевским" актерам. Здесь опять "засветился" звездный дуэт из "Операции "Ы" (1965) и "Иван Васильевич меняет профессию" (1973): Александр Демьяненко и Наталья Селезнёва. Это – новелла-притча. Хозяин раритетного авто – Михаил – подбирает красивую попутчицу Вику. Она за несколько минут "прокручивает" ему цикл изменения отношения к мужчине женщины, которая выходит за него замуж ради материальных благ: сначала она его безмерно любит, и хочет только платьице, поскольку, по её словам, экономная, потом – шубку, потом начинает пенять, что он мало зарабатывает, что медленно едет, потом происходит разрыв – Вика убегает к другому более успешному автовладельцу. После этого, для "закрепления материала", та же самая история, но уже гораздо быстрее, на "прокрутке", происходит с другим автовладельцем – тоже Михаилом, которого играет другой "гайдаевский" актер – Леонид Куравлёв. Вику №2 изобразила советская актриса сногсшибательной красоты Ирэна Дубровская (Кокрятская), в титрах Ирена Удотова – на тот момент студентка Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии.В новелле "Вредная работа" выдающийся советский актёр и режиссёр Ролан Быков изобразил участкового врача. Лихой военный Чебаков из "Женитьбы Бальзаминова" (1964), Бармалей из "Айболит-66" (1966), скоморох из "Андрея Рублёва" (1966), бедный еврей Ефим Магазаник из "Комиссара" (1967) – только знаковые роли этого актёра можно перечислять очень долго, как и снятые им фильмы.В новелле его героя вызывает на дом сильно заболевший сантехник, в которого перевоплотился Роман Филиппов (помните громилу из гайдаевской "Брильянтовой руки" (1968), который приглашает героя Никулина "к ним" на Колыму). И тут герой Быкова начинает вести себя нетипично для советского участкового врача – он фактически самым беспардонным образом вымогает у пациента за лечение 30 рублей – довольно крупная для СССР времен "застоя" сумма. В конце выясняется причина – этот же самый сантехник точно таким же образом вымогает с врача 30 рублей за замену сливного бачка. В результате он получает свои же деньги, которые выкладывает за лечение.В "Овчарке Барсике" также "засветились" гайдаевские актеры. Владимир Этуш изобразил режиссера театра/председателя собачьей выставки. У Гайдая он сыграл в "Кавказской пленнице, или Новых приключениях Шурика" (1966), "12 стульях" (1971), в "Иван Васильевич меняет профессию" (1973). Сыграл он и в комедии Басова "Нейлон 100%". Его партнёром по новелле стали Михаил Кокшенов – "Не может быть!" (1975) – и Валентина Талызина – редкий случай, когда в гайдаевской ленте появляется актёр из рязановских фильмов.Сюжет новеллы заключается в том, что электрик театра, терроризируя труппу, заставляет героев Этуша и Талызиной удовлетворить его блажь – выдать его коту Барсику собачью медаль. И режиссёр, и администратор театра оказываются бессильными перед террором "рабочего класса".В этой новелле присутствует мелодия из другого известного советского фильма-комедии – мюзикла "Небесные ласточки" (1976). Музыку к обоим фильмам писал один и тот же композитор – Виктор Михайлович Лебедев. Современному зрителю он также известен работой над первыми тремя частями "Гардемаринов".В новелле "Урок" нового 30-летнего начальника сыграл брат Валерия Носика – Владимир Носик (Дед Павел в "Гостье из будущего" (1984) или гусар Симпомпончик из "О бедном гусаре замолвите слово" (1980)). Его помощника, который берется обучить недотепу-начальника, как нагонять солидность и "раздувать щеки", талантливо изобразил звезда "Фитилей" и "Кабачка "13 стульев", где он играл пана Владека, Роман Ткачук. Были у него и замечательные роли в кино, в том же цикле о сельском следователе Анискине.Секретаршу сыграла бывшая жена Владимира Басова – Валентина Титова. Накануне съёмок, в 1977 году, снимаясь в картине "Отец Сергий", она влюбилась в кинооператора Георгия Рерберга, и подала на развод. В результате Владимир Павлович стал много пить, если ранее сердце у него болело периодически, то теперь – постоянно. Над "Комодом" он работал, не выходя из состояния глубокой депрессии.По сюжету старые сотрудники учат нового начальника, и доводят своими поучениями до того, что он буквально испепеляет помощника… симпатичную секретаршу оставляет.В последней новелле роль трамвайного контроллера сыграл сам Басов, а главный "Штирлиц" Советского Союза – Вячеслав Тихонов – изобразил странного пассажира.Сюжет данной новеллы несколько, можно сказать, астральный. Пассажир, которого изображает Тихонов, везет в трамвае комод. Трамваи в съемках участвуют обычные, одесские – окрашенные в характерные красные и желтые цвета изделия Т3 чешского завода "Татра", сцепки, или правильнее говорить "системы", и одиночки. Проездной якобы заперт в комоде, однако оштрафовать контролер пассажира не может – оказывается, у него есть три билета. В конце концов, выясняется, что странный пассажир возит в комоде сына и жену с работы и на работу. За всех троих он покупает билеты, а комод возит бесплатно, чему очень рад – он смог обмануть "систему". Новелла объединяет все остальные новеллы, так как пока Тихонов, словно какую-то собачонку, везет по Одессе за веревочку свой комод (отсюда, наверное, и "водили", а не "возили"), мы встречаем героев остальных новелл.Даже для зрителя того времени юмор этого необычного фильма оказался слишком тонким, поэтому, скорее всего, его и посмотрели всего 6,1 миллионов зрителей – для таких режиссеров и такого звездного состава это было просто мизером, оказавшимся ниже всех ожиданий.Тем не менее, посмотреть "По улицам комод водили" знатокам и любителям кино стоит, потому что и актёрская игра, и режиссура впечатляют. К сожалению, они не смогли "вытащить" тот литературный материал, на котором базировался сценарий.

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