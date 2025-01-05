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Украина как "Квартал 95" и Зеленский в роли поставщика волшебной лжи

Украина как "Квартал 95" и Зеленский в роли поставщика волшебной лжи - 05.01.2025 Украина.ру

Украина как "Квартал 95" и Зеленский в роли поставщика волшебной лжи

Владимир Зеленский в новом году уже выступил в привычном для него амплуа: "стендап" одного актёра. И сказки, конечно, рассказывал, вперемешку с фейками.

2025-01-05T05:48

2025-01-05T05:48

2025-01-05T05:48

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сша

москва

владимир зеленский

виктор ющенко

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рада

офис президента

верховная рада

эксклюзив

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"Он начал ходить"?"В чем кайф? Приезжал президент - и он начал ходить! "Вот так Зеленский описал украинского бойца в госпитале, который не мог ходить, но приехал Зеленский - и он пошёл.Это уже практически как Христос и девочка, восставшая после смерти?"Взяв её за руку, Он сказал ей:- Талита куми!Что означало "Девочка, встань!"Вот так Зеленский, совершенно не смущаясь, позиционирует себя как великого целителя. Это как минимум.Но история на этом не закончилась. Стало известно, что тот самый "вставший на ноги" собирал себе на протезы САМ. Государство ничем не помогло.Это уже что-то запредельное, конечно. И рассказано в дурацкой и неприличной в таком случае стилистике "в чём кайф?"Но общество слушает Зеленского, и верит!Фейковые "Трембиты"Дальше - больше.Прямо в новогоднюю ночь Зеленский презентовал украинскому обществу ролик с запуском южнокорейской ракеты, снятый в 2018 году. Выдал его за запуск украинской ракеты "Сапсан".Точно таким же способом была сляпана информация про ракеты "Трембита". Такие "точные и мощные", долетят аж до Москвы.Даже английская "The Telegraph" всё-таки осторожно написала о том, что это "разработка будущего". Возможно, через год будет готова первая "Трембита". И не такая точная и мощная, как ожидается. И через год - это только "возможность". Но это не важно!Ведь Зеленский уже приготовил новый "стендап".А общество уже забыло про фейковый "Сапсан" и парня, который начал ходить сразу после посещения Зеленским госпиталя. И жадно ждёт новых стендапов и новых восхитительных и поразительных подробностей.Поставщик волшебной лжиНеужели они там, на Украине, внимая речам ловкого шулера, не понимают, что он считает их дебилами, готовыми верить любой лжи. И так грубо, топорно изготовленной лжи?Не все такие, конечно. И немалая часть украинского "товарыства" уже протрезвела. Но далеко не все.С 2019 года - всё тот же вопрос, всё так же непонятно: как вообще это чучело стало президентом? Врун, болтун и хохотун...Так неужели Зеленский отвечает психотипу украинца?Представьте себе, да.Пусть врун, пусть болтун. Он может выглядеть как угодно, лишь бы он обещал волшебные перемены немедленно.Таков психотип "политического украинца". Неважно, что всё это невыполнимо, а "чудеса" просто смехотворны. Верят!И ничто не может поколебать эту веру. "Коломыя - цэ Европа!" - этому же тоже верили и верят.Верили в "миллиард деревьев", которые Зеленский обещал высадить ещё в первый год своего президентства. Верили в "сеть скоростных дорог" (на этом строительстве Зеленский и компания украли миллионы), в "сотню школ построим за год" (кажется, не построили ни одной).Многие всерьёз воспринимают до сих пор всё, что он говорит. "Трембиты", воины, которые встают на ноги. "Контрнаступ", который провалился, но скоро, оказывается, будет другой.Вера в чудо - вот что даёт народу Зеленский.И что ещё важно - не в обличье строгого дядьки в костюме (Кучма, Янукович) или женщины в чём-то запредельно дорогом и с шиньоном на голове (Юлия Тимошенко), а в чём-то таком, обычном, затрапезном.И вид у него такой, и речи его просты и доходчивы. Как же не верить?Зеленский в принципе не способен выражать сложные смыслы. Он транслирует очень простую, даже примитивную картину мира. И политическому украинцу очень даже "заходит"!Аплодирующий залНо это уже другой феномен, который требует отдельного изучения и описания. Как народ Украины превратился в аплодирующий зал?Это конечно же, не совсем так. Не все аплодируют, и чем дальше, тем таких неаплодирующих больше.Но тем не менее, за него когда-то проголосовали и поддержка "президента "Зе" была довольно высокой. Потом она снизилась, и значительно. В начале СВО опять взлетела.А дальше уже достоверной социологии не было.Тем не менее, надо признать, что за Зеленского и сейчас будет голосовать какая-то часть общества.Почему? Это уже вопрос к политологам и специалистам по общественной психологии. В будущем феномен стремительного разложения и отупения украинского общества будут пристально изучать.Было ли такое ещё в какой-нибудь стране мира?Украина как кварталШутка о том, что Зеленский превратил всю Украину в "Квартал 95", давно перестала быть шуткой.Как президент Кучма строил на Украине подобие "завода со смежниками".Как Ющенко пытался играть роль "сонного пасечника", практически не управляя Украиной.Так и Зеленский перенёс схему существования "Квартала" на всю Украину. А он же ничего больше и не умеет!Вечный перформанс, вечное выступление на сцене.Во главе - Зеленский и его команда. Спонсоры - большие дяди, которые и дают им деньги и обеспечивают роскошную жизнь.Роль "большого дяди" вместо олигарха Коломойского занял президент США. Вот и всё, что изменилось.А война, погибшие, раненые?"В чём кайф?" - вот так рассуждает Зеленский и о раненых, и обо всем остальном.Он видит только одно: великий актёр (он сам) на сцене, и никаких конкурентов.Аплодисменты немедленно!Как общество на Украине ждёт немедленного чуда, так Зеленский ждёт немедленных аплодисментов.Роли расписаныИнтересный момент. Рядом с Зеленским нет ни одной равной ему фигуры. Ни по популярности, ни даже по властным полномочиям.Скромной тенью следует за Зеленским глава Офиса президента Ермак.Где-то в глубинах Верховной Рады, изредка появляясь на поверхности, обитает "глава партии" Давид Арахамия.Страшно пугается любых предположений о том, что он и есть единственный на сегодня легитимный представитель власти спикер Рады Руслан Стефанчук.Каждый раз Стефанчук, заикаясь от ужаса, оправдывается: я здесь не власть!А общается Зеленский с народом и даже отвечает зарубежным лидерам чаще всего через "советников офиса". Каких-то малозначительных людей, не имеющих на то никаких полномочий."Советники" - Подоляк, раньше Арестович - дают интервью, комментируют политику страны.Что это такое?Это отражение в реальности характера самого Зеленского.Никто не должен его превосходить. Ведь каждого из "советников" он может уволить по щелчку пальца.И ответы - как будто всё не очень серьёзно. Всё исподтишка, из-за спины, с юморком.Вот такой "хлёсткий ответ", как в КВН. Рассказал шутку, раскланялся, убежал со сцены.Тут Зеленский чувствует себя как рыба в воде. Но всё равно ему комфортнее, когда за него говорят другие.И чтобы эти другие были у него на подтанцовке, не более того. Он ревниво следит: не затмевает ли его кто-то на сцене? Нет, таковых нет.Герой и его тениЕрмак фактически играет роль "лысого" из Квартала. Часто в пьесах есть такой персонаж, который вроде бы тоже действует, у него есть полноценная роль, но он лишь оттеняет главного героя.Таков "друг Горацио" у Гамлета. Таков Тибальд, друг Ромео.Таков Санчо Панса при Дон Кихоте.Ни в коем случае не сравнивая Зеленского с этими великими образами, надо признать: его роль выстроена в соответствие с классическими канонами.Герой и его "тень", на которую назначен Ермак.Все, как в "Квартале 95."И по сути, кроме тех же самых "номеров на сцене", Зеленский не занимается ничем другим. Он и не собирался!Кто такой Зеленский? У него даже нет соответствующего образования. Нет и серьёзных ролей.Он просто актёр студенческой самодеятельности.Кто же управляет?Но как же Зеленский при таких скромных исходных данных управляет страной?Да он ничем не управляет. В этом-то и заключается феномен Зеленского.Он имитирует роль президента. Он просто играет роль.Страна ведь находится полностью под внешним управлением. Как говорит депутат Рады прошлых созывов Игорь Мосийчук, 85 процентов бюджета - это западные деньги.Зеленский же - никто, это даже не шут, это тотальная пустота.Именно такой пустой человек и годится для того, чтобы наполнять его придуманными смыслами.У всех остальных это получилось бы значительно хуже. Никем нельзя было бы так эффективно управлять.Может, только безвольным Ющенко? Виктор Андреевич был так же пуст, как Зеленский. Но уже не так молод. А рейтинг его на вторых в жизни Ющенко президентских выборах упал так низко, что решили уже и не поднимать.Эта кобыла сдохла. Зачем реанимировать? Можно найти другую.Какое же будущее?Но какое же будущее у Зеленского?Он удерживается у власти, пока нет выборов. А если выборы будут? Могут ли его выбрать?Во-первых, могут, это не исключено. Хотя украинский политолог Константин Бондаренко считает, что Зеленскому лучше уйти с поста, на место президента водрузить другую марионетку - Залужного. Они с Зеленским только имитируют конфликт, считает Бондаренко. На самом деле, никакого конфликта нет.И вот тогда через год Зеленский сможет избраться на второй срок, сыграв на противоречиях и обвинив в них Залужного и оппозицию.Во-вторых, выборы можно легко подтасовать, особенно учитывая, что 10-12 миллионов граждан находится не на Украине. Ещё миллион или два - на фронте, погибли, пропали без вести, СОЧ (самовольное оставление части). Ещё пара миллионов - прячется под кроватью и на выборы не пойдёт.Вопрос по выборам будет другой: получит ли "Володымыр" (в случае избрания) внешнюю легитимацию?Это же основное в нынешней "демократии" - получить подтверждение из США.С этим могут быть проблемы. Но пока что выборы ведь можно не проводить?Вот такой вариант кажется максимально вероятным.А Зеленский продолжает юрко бежать между струйками, лавируя между республиканским и демократическим истэблишментом США.Подкармливая страну шутками - прибаутками.Поразительно, но "человек - пустота" всё ещё остается у власти. Даже не имея уже никакого статуса, будучи давно нелегитимным.Это потому, что сама страна Украина - давно имитация страны и государства. Государства такого давно нет.Этот феномен обязательно будут изучать историки и политологи.Ничего нет. Одна имитация. И только выступления "Квартала -95" в сплошной пустоте. И аплодисменты зала.

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Елена Мурзина

украина, сша, москва, владимир зеленский, виктор ющенко, леонид кучма, рада, офис президента, верховная рада, эксклюзив