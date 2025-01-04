https://ukraina.ru/20250104/1060104366.html

Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элиты

Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элиты - 04.01.2025 Украина.ру

Обогащались на войне и передавали страну Западу. Чем стал минувший год для украинской элиты

В минувшем году на Украине произошла окончательная узурпация власти Зеленским и его приспешниками, которые богатеют на западных поставках и кредитах, щедро отсыпаемых США, Великобританией и Евросоюзом.

2025-01-04T06:30

2025-01-04T06:30

2025-01-04T06:30

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сша

великобритания

владимир зеленский

валерий залужный

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минфин

эксклюзив

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Для украинской элиты 2024 стал годом, когда можно было озолотиться благодаря щедрости уходящей администрации США, а также выдоить последние деньги из украинских мужчин, которые пытаются избежать гибели на фронте.По мнению опального депутата Александра Дубинского, такая схема вполне удовлетворяет украинскую политическую и военную элиту, поэтому на Украине и не возможен никакой переворот. "И элиты, и армия прекрасно чувствуют себя в условиях войны, т.к. Зеленский поделится с ними доходом от этого прибыльного предприятия. Например, элиты получили право на часть власти после ее узурпации Зеленским, а главное - на освоение денег в регионах, который идут по оборонным и фортификационным статьям бюджета", - пишет Дубинский. Закончится эта схема, считает нардеп, может либо под давлением США, либо в результате военного поражения.А пока что украинские пограничники зарабатывают немыслимые ранее суммы на тех, кто пытается сбежать из страны, медики – на фальшивых справках, спецслужбы буквально жиреют на поборах с представителей бизнеса, которые не хотят, чтобы их объявили "связанными с РФ".Чтобы потоки западной помощи не сокращались, Зеленский в минувшем году предлагал западным корпорациям все украинские недра. Предлагал он сдать в кабалу и украинских военных, которые, по его идее, могли бы заменить "дорогих" американских солдат в ЕС и вооруженных конфликтах по всему миру.В конце 2024 года украинская элита наглядно доказывала, насколько ей необходима западная помощь - 13 украинцев стали в прошлом году обладателями новейшего электрического Rolls-Royce Spectre стоимостью свыше полумиллиона евро, который изготавливается вручную.Да, и средняя зарплата украинских чиновников за 2024 год выросла на 61% по данным украинского Минфина. Для всех остальных категорий украинцев реальная зарплата наоборот сокращалась за счет повышения налогов и военного сбора.Зарплату повышали даже чиновникам администраций тех городов и регионов, которые Киев уже давно не контролирует.Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в недавнем интервью отметил, что украинская политическая элита даже не представляет себе жизни без огромной финансовой поддержки Запада. Как только прекратятся военные действия, встанет вопрос выплат миллиардных долгов родственникам погибших. "Я поставил этот вопрос в присутствии, там, бывший замминистра, бывшие депутаты, и вы знаете, меня ответ очень удивил: "Этим будут заниматься наши партнёры". Это меня очень удивляет, потому что – нет, не будут заниматься наши партнёры", - рассказывает Чалый. По его подсчетам для Украины теперь выйти из войны будет намного дороже, чем продолжать ее.В 2024 году также резко усилилась тенденция по переходу украинских активов в руки западных корпораций. В стране фактически идет крупный передел собственности. Украинские элиты теперь уже не столько ставленники украинских олигархов, сколько менеджмент корпораций. Украинский аналитик Юрий Корольчук в декабре заявлял о существовании сразу нескольких моделей фактической подготовки украинских активов к передаче западным покупателям. В одних случаях государство использует санкции СНБО для отъема активов, в других случаях украинских олигархов уговаривают перепродать свои предприятия за гроши. Корольчук утверждал, что интерес западных инвесторов к украинской энергетике сохранился, но покупать ее задорого никто не собирается. Интересуют их также украинские недра, считает аналитик.В минувшем году в Великобритании на всякий случай на смену Зеленскому стали раздувать имидж бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, которого отправили послом в Лондон, несмотря на незнание английского языка. В украинских и западных СМИ Залужного выводят на первое место в гипотетической президентской гонке. Сам Залужный в Лондоне просил британцев заняться подготовкой и воспитанием будущих управленцев для Украины, чтобы навсегда застолбить страну за Великобританией. Буквально перед Новым годом вышла книга Залужного под названием "Моя война" (Не только по названию напоминающая книгу Адольфа Гитлера "Моя борьба"). Из нее читатель может узнать, что бывший главком ВСУ верит гадалкам и считает, что у него гордый римский профиль. Все прочие мысли Залужного, который он изложил в книге, тоже говорят о нем, как о человеке без каких-то серьезных идей, но с самомнением не меньшим, чем у Зеленского.Нардеп Дубинский считает, что он вполне подходит на роль кандидата в президенты нынешней Украины. "В принципе, идеальный кандидат в президенты для тех, кто аплодирует сносу памятников и сожжению книг. Тупой и еще тупее – так можно в бюллетенях написать, и никто не ошибется при выборе", - комментирует Дубинский книгу Залужного и его амбиции.В начавшемся 2025 году представители украинской элиты, очевидно, будут с еще большей яростью бороться за продолжение военного конфликта. Без войны и потоков западной помощи их ждет политическое и экономическое банкротство. И при серьезном прорыве фронта они не остановятся перед насильственной мобилизацией женщин и подростков, чтобы хотя бы лишний месяц иметь возможность наживаться на войне.Что думают сами военные о ситуации на фронте в целом в ВСУ - в статье Дмитрия Ковалевича "Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте"

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украина, сша, великобритания, владимир зеленский, валерий залужный, александр дубинский, ес, вооруженные силы украины, минфин, эксклюзив