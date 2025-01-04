https://ukraina.ru/20250104/1060104595.html

Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте

Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте - 04.01.2025 Украина.ру

Куда дойдет армия России и как быстро разлагается ВСУ. Что думают украинские военные о ситуации на фронте

С началом Нового года украинские военные и эксперты отмечали сохранение тенденции последних месяцев: ВСУ отступают, российская армия почти каждый день берет под контроль новый населенный пункт. В пятницу 3 января украинский паблик Deep State сообщил, что за последние 10 дней Украина потеряла 6 населенных пунктов только на Покровском направлении.

2025-01-04T06:05

2025-01-04T06:05

2025-01-04T06:05

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донбасс

россия

иван якубец

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вооруженные силы украины

"азов"

нато

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Провластные СМИ и блогеры с января снова заговорили о том, что наступательный потенциал российской армии скоро должен иссякнуть, но им в ответ другие блогеры говорят, что ускоряется и деградация ВСУ, поскольку там основной костяк уже составляют насильно мобилизованные военнослужащие, в результате чего растет масштаб дезертирства.На текущей неделе Государственное бюро расследование Украины сообщило о проверке фактов дезертирства 155-й бригады "Анна Киевская", о чем украинские журналисты сообщали еще в декабре. Военнослужащих бригады тренировали во Франции, это была одна из самых распиаренных бригад. Тем не менее, когда их перебросили под Покровск, дезертировали около 1700 человек, не считая нескольких десятков, которые "потерялись" еще во Франции. В первую очередь сбежали именно насильно мобилизованные.Украинский военнослужащий и военный блогер Ярослав Исай под Новый год подводил итоги военной кампании в Донбассе. По его мнению, состояние украинской армии просто ужасное. Службу в ВСУ он считает своей величайшей ошибкой и чаще всего думает о дезертирстве, выезде заграницу и смене гражданства. Однако экс-командующий аэромобильными войсками Украины Иван Якубец требует посылать на фронт даже 70-летних стариков. "Нужно идти в ВСУ всем, от 18 до 70 и старше. Всем, кто способен держать оружие в руках: сейчас на фронте не хватает людей, а не оружия. Всех должны призывать, мобилизовать, чтобы создавать пехотные подразделения, которые будут зарываться в землю", - рассказывает Якубец, фактически предлагая похоронить население страны.Тем не менее, даже без мобилизации 70-летних стариков в ВСУ уже преимущественно набирают людей, которые не годятся к выполнению боевых задач. Командир роты 78-го полка Сергей Огородник 3 декабря раскритиковал подход к мобилизации, отметив, что в воинские части направляют людей с наркозависимостью, хроническими болезнями и психическими расстройствами. По его словам, некоторые новобранцы едва не умирают на учениях и не готовы к службе. "Привозите явный неликвид, который со старта "300"", - написал украинский офицер.В Новом году Министерство обороны Украины разродилось очередным проектом, чтобы показать свою эффективность хотя бы в отчетах. Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко заявила о запуске цифрового рейтинга боевой эффективности командиров через цифровую платформу "Армия+". Командиры смогут представлять отчеты об уничтожении россиян в цифровом виде. Однако даже неонацист из "Азова" подполковник Богдан Кротевич считает, что такой рейтинг только умножит ложные отчеты, а командиры ВСУ будут просто заявлять, что они разгромили чуть ли ни целые дивизии. "Уже сейчас происходит полное своеволие с "дорисованием" рядом подразделений себе каких-то достижений, а также вранья относительно потери позиций лишь потому, что существует "статистика", и в одном подразделении она не может быть большей, чем в другом", - считает Кротевич.При этом украинский политолог Вадим Карасев утверждает, что украинское командование так и не научилось воевать крупными соединениями, в результате чего постоянно проигрывает российской армии. По его словам, российская армия воюет корпусами и дивизиями, а ВСУ способны воевать только батальонами. И происходит это из-за так называемых стандартов блока НАТО, в котором не воюют крупными сухопутными соединениями, делая упор на авиацию и флот. Украина же, говорит Карасев, не может ничего противопоставить российской армии, которая сможет взять, в конце концов, либо Одессу, либо Харьков, в зависимости от планов российского командования.Украинский аналитический Telegram-канал "Рубикон" считает, что в 2025 году темпы продвижения россиян ускорятся, но произойдет это не столько за счет увеличения численности российской армии, сколько за счет роста кризисной ситуации в ВСУ. Кроме того, Россия, как и в 2024 году, сохранит стратегическое преимущество на фронте, считает "Рубикон". По мнению авторов, в 2025 году по самому умеренному сценарию Россия возьмет весь южный и центральный Донбасс, а также подойдет вплотную к городу Запорожье. Из Курской области ВСУ тоже придется уйти.По масштабному сценарию российская армия возьмет весь Донбасс, включая Славянск и Краматорск, восточные районы Днепропетровской области, всю левобережную Запорожскую область и часть приграничья в Сумской области.Третий сценарий, по мнению авторов "Рубикона", предполагает полное разложение украинской армии при прекращении финансирования из США, но этот сценарий авторы считают пока маловероятным. Все три сценария отличаются лишь темпами дальнейшего продвижения российской армии и не предполагают ничего хорошего для ВСУ.

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эксклюзив, украина, донбасс, россия, иван якубец, вадим карасев, вооруженные силы украины, "азов", нато