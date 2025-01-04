https://ukraina.ru/20250104/1059954496.html

Леонков обрисовал принцип создания нового вида войск ВС РФ, о котором говорил Белоусов

Леонков обрисовал принцип создания нового вида войск ВС РФ, о котором говорил Белоусов - 04.01.2025 Украина.ру

Леонков обрисовал принцип создания нового вида войск ВС РФ, о котором говорил Белоусов

Появление войск беспилотных систем обусловлено временем. Роботизированные комплексы становятся участниками общевойскового боя. Помимо воздушных БПЛА, есть еще наземные и морские роботизированные комплексы. И если ВС РФ объединят это, то смогут создать единую структуру, которая бы осуществляла поддержку войск как в наступлении, так и в обороне

2025-01-04T05:20

2025-01-04T05:20

2025-01-04T05:20

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.Рассуждая на тему заявлений главы минобороны РФ Андрея Белоусова по поводу создания в 2025 году войск беспилотных систем, эксперт отметил, что этот вид войск будет формироваться по следующему принципу:Он объяснил, как будут распределяться типы беспилотников, в зависимости от зоны ответственности:"Тактическая — квадрокоптеры, поршневые беспилотники или БПЛА на электрических двигателях. Оперативно-тактическая — поршневые двигатели. Стратегическая — реактивные".По словам аналитика, появление нового вида войск обусловлено временем: роботизированные комплексы становятся участниками общевойскового боя.В интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев заявил, что за все время СВО российская армия отставала от противника не по количеству и качеству дронов, а по кадрам.“Нам нужны люди, способные [беспилотники] применять и ими управлять. Нужны те, кто умеют все это дело координировать. А также люди, которые учитывают беспилотие как фактор стратегии”, — считает военный технолог.Тактика предшествует технике, добавил Чадаев. По его словам, когда ВС РФ начнут лучше противника понимать, как использовать “беспилотие” в качестве фактора военного превосходства, российская армия сможет давать правильные рекомендации разработчикам дронов.Об этом — Чадаев: России нужно больше людей, чтобы освоить “беспилотие” лучше ВСУРанее глава минобороны Андрей Белоусов сообщил о сформировании войска беспилотных систем к третьему кварталу 2025 года.Подробнее об этом — Белоусов анонсировал появление в России войск беспилотных системПолный текст интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из Сирии

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новости, россия, сирия, андрей белоусов, вооруженные силы украины, нато, бпла, детали