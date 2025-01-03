Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
© Игорь ГомольскийФото: буханка на Кураховско-Покровском направлении
© Игорь Гомольский
Российские подразделения по-прежнему испытывают большую нужду в малом транспорте, который помогает во многих задачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Он рассказал о том, что небольшое волонтерское сообщество, в которое входит сам собеседник издания, за 2024 год поставило на фронт четыре автомобиля, а также поспособствовало передаче от РЖД двух грузовиков и автокрана.
"Военнослужащие по-прежнему нуждаются в малом транспорте для хозяйственных нужд, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Тем более, транспорт — это расходный материал. Во-первых, мы его теряем из-за вражеских БПЛА. Во-вторых, они банально выходят из строя, а ломаются они быстро", — отметил Садулаев.
О том, что происходит на фронте — в материале Ветеран ополчения "Панда": В момент ранения я понял, что я - аристократ, "голубая кровь"
28 декабря 2024, 16:00ИсторияФильм "Зеленый фургон": шедевр, так и не снятый Высоцким28 декабря 1983 на советские телеэкраны вышел фильм, который, если бы он попал в прокат, наверняка сделал бы огромную кассу. Но так сложилась судьба, что была снята только его телевизионная версия, однако она вошла в золотой фонд советского кино и до сих пор по целому ряду причин пользуется немалой популярностью