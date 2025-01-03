Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте - 03.01.2025 Украина.ру
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Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте - 03.01.2025 Украина.ру
Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте
Российские подразделения по-прежнему испытывают большую нужду в малом транспорте, который помогает во многих задачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-01-03T07:40
2025-01-03T07:40
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Он рассказал о том, что небольшое волонтерское сообщество, в которое входит сам собеседник издания, за 2024 год поставило на фронт четыре автомобиля, а также поспособствовало передаче от РЖД двух грузовиков и автокрана.О том, что происходит на фронте — в материале Ветеран ополчения "Панда": В момент ранения я понял, что я - аристократ, "голубая кровь"Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
https://ukraina.ru/20241228/1060045918.html
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новости, россия, украина, сша, транспорт, техника, вс рф, детали
Новости, Россия, Украина, США, транспорт, техника, ВС РФ, детали

Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте

07:40 03.01.2025
 
© Игорь ГомольскийФото: буханка на Кураховско-Покровском направлении
Фото: буханка на Кураховско-Покровском направлении
© Игорь Гомольский
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Российские подразделения по-прежнему испытывают большую нужду в малом транспорте, который помогает во многих задачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Он рассказал о том, что небольшое волонтерское сообщество, в которое входит сам собеседник издания, за 2024 год поставило на фронт четыре автомобиля, а также поспособствовало передаче от РЖД двух грузовиков и автокрана.
"Военнослужащие по-прежнему нуждаются в малом транспорте для хозяйственных нужд, подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Тем более, транспорт — это расходный материал. Во-первых, мы его теряем из-за вражеских БПЛА. Во-вторых, они банально выходят из строя, а ломаются они быстро", — отметил Садулаев.
О том, что происходит на фронте — в материале Ветеран ополчения "Панда": В момент ранения я понял, что я - аристократ, "голубая кровь"
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Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну
 
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