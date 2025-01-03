https://ukraina.ru/20250103/1060054772.html

Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте

Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте - 03.01.2025 Украина.ру

Ситуация остается напряженной: военный волонтер об эксплуатации "буханок" на фронте

Российские подразделения по-прежнему испытывают большую нужду в малом транспорте, который помогает во многих задачах на фронте. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-01-03T07:40

2025-01-03T07:40

2025-01-03T07:40

новости

россия

украина

сша

транспорт

техника

вс рф

детали

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/1a/1059995582_0:138:1280:858_1920x0_80_0_0_012d1834883e4a68aeaa21d6f05310ab.jpg

Он рассказал о том, что небольшое волонтерское сообщество, в которое входит сам собеседник издания, за 2024 год поставило на фронт четыре автомобиля, а также поспособствовало передаче от РЖД двух грузовиков и автокрана.О том, что происходит на фронте — в материале Ветеран ополчения "Панда": В момент ранения я понял, что я - аристократ, "голубая кровь"Полный текст интервью Германа Садулаева: Если Россия не пошлет на Украину хотя бы 10 "Орешников", США устроят малую ядерную войну

https://ukraina.ru/20241228/1060045918.html

россия

украина

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, сша, транспорт, техника, вс рф, детали