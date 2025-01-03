Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
Европа готова взять на себя основную нагрузку по финансированию и вооружению Украины, но на втором году такого финансирования "пупок надорвется". И именно новый генсек НАТО Марк Рютте способен заставить избранного президента США Дональда Трампа продолжать спонсировать Украину
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.
"Марк Рютте с 2010 года был премьер-министром Голландии, которая играет роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое. Более того, после ухода Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе", — рассказал Трухачёв.
По его словам, на втором году финансирования Украины "пупок" у Европы "надорвется", но Рютте вхож в американское "глубинное государство", и он заставит Трампа сохранить финансирование Украины.
"Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь", — заявил Трухачёв.
Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО взяло на себя функции по координации помощи Украине вместо США.
Подробнее о "мире", который предлагает Рютте — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"