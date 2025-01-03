Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины - 03.01.2025 Украина.ру
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Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины - 03.01.2025 Украина.ру
Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины
Европа готова взять на себя основную нагрузку по финансированию и вооружению Украины, но на втором году такого финансирования "пупок надорвется". И именно новый генсек НАТО Марк Рютте способен заставить избранного президента США Дональда Трампа продолжать спонсировать Украину
2025-01-03T05:40
2025-01-03T05:40
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.По его словам, на втором году финансирования Украины "пупок" у Европы "надорвется", но Рютте вхож в американское "глубинное государство", и он заставит Трампа сохранить финансирование Украины."Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь", — заявил Трухачёв.Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО взяло на себя функции по координации помощи Украине вместо США.Подробнее о "мире", который предлагает Рютте — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"Полный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
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новости, украина, европа, сша, рютте, нато, дональд трамп, запад, детали
Новости, Украина, Европа, США, Рютте, НАТО, Дональд Трамп, Запад, детали

Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины

05:40 03.01.2025
 
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
- РИА Новости, 1920, 03.01.2025
© commons.wikimedia.org / Gage Skidmore
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Европа готова взять на себя основную нагрузку по финансированию и вооружению Украины, но на втором году такого финансирования "пупок надорвется". И именно новый генсек НАТО Марк Рютте способен заставить избранного президента США Дональда Трампа продолжать спонсировать Украину
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.
"Марк Рютте с 2010 года был премьер-министром Голландии, которая играет роль моста между Америкой и Европой. А с 2014 года он был координатором всех военных и невоенных мер Запада против России. И сейчас он будет делать то же самое. Более того, после ухода Меркель именно Рютте стал самым влиятельным политиком в Европе", — рассказал Трухачёв.
По его словам, на втором году финансирования Украины "пупок" у Европы "надорвется", но Рютте вхож в американское "глубинное государство", и он заставит Трампа сохранить финансирование Украины.
"Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь", — заявил Трухачёв.
Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО взяло на себя функции по координации помощи Украине вместо США.
Подробнее о "мире", который предлагает Рютте — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"
- РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Рютте высказался об отправке войск НАТО на УкраинуГенеральный секретарь НАТО Марк Рютте ответил на вопрос Fox News, рассматривает ли альянс возможность задействовать войска, если третьи страны продолжат якобы оказывать поддержку России в конфликте
Полный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине
 
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