https://ukraina.ru/20250103/1059955458.html

Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины

Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины - 03.01.2025 Украина.ру

Трухачёв назвал того, кто заставит Трампа сохранить финансирование Украины

Европа готова взять на себя основную нагрузку по финансированию и вооружению Украины, но на втором году такого финансирования "пупок надорвется". И именно новый генсек НАТО Марк Рютте способен заставить избранного президента США Дональда Трампа продолжать спонсировать Украину

2025-01-03T05:40

2025-01-03T05:40

2025-01-03T05:40

новости

украина

европа

сша

рютте

нато

дональд трамп

запад

детали

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачёв.По его словам, на втором году финансирования Украины "пупок" у Европы "надорвется", но Рютте вхож в американское "глубинное государство", и он заставит Трампа сохранить финансирование Украины."Россия для европейской элиты – идеологический противник. А на победе над идеологическим противником не экономят. Даже урезанного сокращения финансирования Украины хватит, чтобы испортить нам жизнь", — заявил Трухачёв.Ранее агентство Reuters сообщило, что НАТО взяло на себя функции по координации помощи Украине вместо США.Подробнее о "мире", который предлагает Рютте — в материале обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко Мишура от шушеры. Генсек НАТО Марк Рютте от страха склоняется к войне по формуле "мир через силу"Полный текст интервью Вадима Трухачева: НАТО возглавил опасный человек, который даже без Трампа испортит жизнь России на Украине

https://ukraina.ru/20241128/1059268713.html

украина

европа

сша

запад

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, европа, сша, рютте, нато, дональд трамп, запад, детали