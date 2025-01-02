https://ukraina.ru/20250102/1059986267.html

Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины

Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины - 02.01.2025 Украина.ру

Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины

Россия не жалеет денег, поэтому у нее остается курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Сейчас Москва не планирует новую частичную мобилизацию. В то же время Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава

2025-01-02T11:51

2025-01-02T11:51

2025-01-02T11:51

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей: государство денег не жалеет. То есть новую волну мобилизации Москва не готовит.Он добавил, что можно "насобирать" людей, но без опытных солдат новички не смогут выдержать долгие и упорные бои.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что заявления Киева о том, что его армия якобы лучшая в мире — бравада. ВС РФ уничтожают остатки элитных бригад Украины."Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних, а это последний их резерв, киевский режим не спасут", — резюмировал аналитик.Подробнее об этом в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из СирииВ начале декабря американское информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.Кроме того, в своей публикации издание приводит слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева."Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — рассказал Лихачев.Также по теме: "Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном

https://ukraina.ru/20241206/1059475599.html

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новости, россия, украина, вооруженные силы украины, дезертирство , мобилизация, борис рожин, владимир рогов, детали