https://ukraina.ru/20250102/1059986267.html
Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины
Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины - 02.01.2025 Украина.ру
Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины
Россия не жалеет денег, поэтому у нее остается курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Сейчас Москва не планирует новую частичную мобилизацию. В то же время Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава
2025-01-02T11:51
2025-01-02T11:51
2025-01-02T11:51
новости
россия
украина
вооруженные силы украины
дезертирство
мобилизация
борис рожин
владимир рогов
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058797105_0:49:2041:1197_1920x0_80_0_0_a370bc807f3cbe1bd08cde5f5082b4cc.jpg
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.По его словам, Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей: государство денег не жалеет. То есть новую волну мобилизации Москва не готовит.Он добавил, что можно "насобирать" людей, но без опытных солдат новички не смогут выдержать долгие и упорные бои.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что заявления Киева о том, что его армия якобы лучшая в мире — бравада. ВС РФ уничтожают остатки элитных бригад Украины."Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних, а это последний их резерв, киевский режим не спасут", — резюмировал аналитик.Подробнее об этом в интервью Алексея Леонкова: В следующем году ВСУ попытаются завалить Россию массой танков и самолетов из СирииВ начале декабря американское информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.Кроме того, в своей публикации издание приводит слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева."Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — рассказал Лихачев.Также по теме: "Люди бегут от смерти": Рогов рассказал о дезертирстве перебрасываемых в Курахово военных ВСУПолный текст интервью Бориса Рожина: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
https://ukraina.ru/20241206/1059475599.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/0b/1058797105_190:0:1851:1246_1920x0_80_0_0_71cb4827ae7ac01f372905277299b1dc.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, вооруженные силы украины, дезертирство , мобилизация, борис рожин, владимир рогов, детали
Новости, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, дезертирство , мобилизация, Борис Рожин, Владимир Рогов, детали
Мобилизацию не планируют: Рожин высказался о людских ресурсах России и Украины
Россия не жалеет денег, поэтому у нее остается курс на социальную поддержку контрактников и их семей. Сейчас Москва не планирует новую частичную мобилизацию. В то же время Украина по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
По его словам, Россия и дальше будет проводить курс на социальную поддержку контрактников и их семей: государство денег не жалеет. То есть новую волну мобилизации Москва не готовит.
"Украина же по-прежнему испытывает серьезные проблемы с восполнением личного состава. Людей на улицах вроде бы хватают, но эта масса с каждым разом становится менее мотивированной. Растет число дезертиров, снижается устойчивость некоторых бригад", — заметил Рожин.
Он добавил, что можно "насобирать" людей, но без опытных солдат новички не смогут выдержать долгие и упорные бои.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков отметил, что заявления Киева
о том, что его армия якобы лучшая в мире — бравада. ВС РФ уничтожают остатки элитных бригад Украины.
"Никакие поставки с Запада и никакая мобилизация 18-летних, а это последний их резерв, киевский режим не спасут", — резюмировал аналитик.
В начале декабря американское информационное агентство Bloomberg сообщило о том, что количество уголовных дел, связанных с дезертирством украинских военных, за последнее время выросло в шесть раз.
Кроме того, в своей публикации издание приводит слова харьковского адвоката по защите прав солдат и ветеранов Романа Лихачева.
"Число дезертиров может составлять 100 тысяч или больше. В некоторых уголовных делах по самоволке фигурируют до 20-30 обвиняемых, а также есть солдаты, которые покинули части, но им еще не предъявлены обвинения", — рассказал Лихачев.