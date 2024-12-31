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Удары по заводу, складу с оружием, наемникам: утро на Украине выдалось неспокойным
Удары по заводу, складу с оружием, наемникам: утро на Украине выдалось неспокойным - 31.12.2024 Украина.ру
Удары по заводу, складу с оружием, наемникам: утро на Украине выдалось неспокойным
С утра во вторник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
2024-12-31T10:45
2024-12-31T10:45
2024-12-31T10:45
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Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, серии взрывов в Сумской области, в том числе в Шостке, и других регионах.Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале пожаловался на повреждение объектов инфраструктуры после взрывов в подконтрольной ВСУ части региона. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что российские военные нанесли утром удары по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным.Также в ночь на 31 декабря удар нанесли по заводу Павлограда, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО."Удар был мощный с детонацией и выбросом пламени", - заверил он.Кроме того, ВС РФ нанесли серию ударов по городу Шостка в Сумской области, было поражено около десяти единиц техники и группа военных ВСУ.Как отметил Лебедев, от ударов по Шостке также пострадал склад с оружием и корпус, в котором размещался расчет БПЛА, уничтожены и ранены несколько десятков военных ВСУ."В половине четвертого (утра - ред.) прилет в том же направлении, но уже с серьезной и продолжительной детонацией. Поражён склад, которым пользуются идущие на север области бандеровцы... Начало пятого (утра - ред.) - два удара по Шостке, в направлении парка Свеса. В корпусах были размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых", - подчеркнул подпольщик.Он добавил, что ВС РФ также нанесли серию ударов в районе приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг, где предположительно собирались беспилотники ВСУ.О других успехах ВС РФ - в материале Украинские спецслужбы готовят провокации в Николаеве, они могут быть организованы и в праздничные дни, сообщили в пророссийском подполье на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, киев, россия, украина, илья лебедев, вооруженные силы украины, нато, сбу
Удары по заводу, складу с оружием, наемникам: утро на Украине выдалось неспокойным
С утра во вторник на всей территории Украины объявили воздушную тревогу, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации
Украинские СМИ информировали о взрывах в Киеве, серии взрывов в Сумской области, в том числе в Шостке, и других регионах.
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем телеграм-канале пожаловался на повреждение объектов инфраструктуры после взрывов в подконтрольной ВСУ
части региона. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
Координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев
рассказал, что российские военные нанесли утром удары по юго-восточной окраине Киева, предположительно, по одному из штабов или иностранным военным.
"В четыре утра прилетело на юго-восточную окраину Киева. Конкретики пока нет, но по косвенным данным (оцепление СБУ, иностранные "скорые") прилет или по какому-то из штабов, или по НАТОвским военным", - заявил подпольщик.
Также в ночь на 31 декабря удар нанесли по заводу Павлограда
, где идет сборка ракет и проходит обучение ВСУ использованию военной техники НАТО.
"Удар был мощный с детонацией и выбросом пламени", - заверил он.
Кроме того, ВС РФ нанесли серию ударов по городу Шостка в Сумской области, было поражено около десяти единиц техники и группа военных ВСУ.
Как отметил Лебедев, от ударов по Шостке также пострадал склад с оружием и корпус, в котором размещался расчет БПЛА, уничтожены и ранены несколько десятков военных ВСУ.
"В половине четвертого (утра - ред.) прилет в том же направлении, но уже с серьезной и продолжительной детонацией. Поражён склад, которым пользуются идущие на север области бандеровцы... Начало пятого (утра - ред.) - два удара по Шостке, в направлении парка Свеса. В корпусах были размещены личный состав дроноводов и заскладированы ударные БПЛА и боезапас. Сопротивление сообщает о нескольких десятках погибших и раненых", - подчеркнул подпольщик.
Он добавил, что ВС РФ также нанесли серию ударов в районе приемно-отправочного парка "Череднички" железнодорожной станции Кременчуг
, где предположительно собирались беспилотники ВСУ.