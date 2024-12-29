Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе - 29.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241229/1060056150.html
Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе
Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе - 29.12.2024 Украина.ру
Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе
ВСУ могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах". Каждый день на Донбассе растет число освобожденных населенных пунктов. По последней информации, 26 декабря был освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-12-29T07:30
2024-12-29T07:30
вс рф
новости
донецкая народная республика
россия
донбасс
геннадий алехин
вооруженные силы украины
минобороны рф
наступление
окружение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377765_0:239:3072:1967_1920x0_80_0_0_0f4430db20d551009ebfaf33e2771263.jpg
Судя по результатом боев за последние дни, ВСУ могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах", сообщил обозреватель.По мнению военных экспертов, окружение украинских войск может произойти в районах населенных пунктов Ямполовка/Терны (ДНР), Подолы/Ковшаровка (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР), Курахово (ДНР), рассказал полковник запаса.Таким образом российские военные перекрыли путь, по которому ВСУ подвозили резервы, боеприпасы и продовольствие. Противник вынужден пользоваться второстепенными проселочными дорогами, указал он."Каждый день растет число освобожденных населенных пунктов на Донбассе. Например, по самой последней информации, 26 декабря освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ", — подчеркнул эксперт.В ведомстве добавили, что в боях за этот населенный пункт отличились бойцы группировки войск "Южная". Гигант находится к югу от Курахова. Своим маневром ВС РФ еще и приблизились к дороге, которая связывает его с селом Константинополь, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20241228/1060044263.html
донецкая народная республика
россия
донбасс
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/03/1059377765_120:0:2851:2048_1920x0_80_0_0_7451932313ae0fd657d7736d02550011.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
вс рф, новости, донецкая народная республика, россия, донбасс, геннадий алехин, вооруженные силы украины, минобороны рф, наступление, окружение, всу, сво, детали
ВС РФ, Новости, Донецкая Народная Республика, Россия, Донбасс, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, Минобороны РФ, наступление, окружение, ВСУ, СВО, детали

Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе

07:30 29.12.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАртиллеристы бригады имени Александра Невского
Артиллеристы бригады имени Александра Невского - РИА Новости, 1920, 29.12.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВСУ могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах". Каждый день на Донбассе растет число освобожденных населенных пунктов. По последней информации, 26 декабря был освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
Судя по результатом боев за последние дни, ВСУ могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах", сообщил обозреватель.
По мнению военных экспертов, окружение украинских войск может произойти в районах населенных пунктов Ямполовка/Терны (ДНР), Подолы/Ковшаровка (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР), Курахово (ДНР), рассказал полковник запаса.

"Штурмовые подразделения российской армии перерезали дорогу, по которой велось снабжение украинской группировки в населенном пункте Великая Новосёлка. Они существенно продвинулись по дороге, связывающей Великую Новосёлку с Гуляйполем, освободив порядка 10 кв. км", — отметил Алехин.

Таким образом российские военные перекрыли путь, по которому ВСУ подвозили резервы, боеприпасы и продовольствие. Противник вынужден пользоваться второстепенными проселочными дорогами, указал он.
"Каждый день растет число освобожденных населенных пунктов на Донбассе. Например, по самой последней информации, 26 декабря освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ", — подчеркнул эксперт.
В ведомстве добавили, что в боях за этот населенный пункт отличились бойцы группировки войск "Южная". Гигант находится к югу от Курахова. Своим маневром ВС РФ еще и приблизились к дороге, которая связывает его с селом Константинополь, заключил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.
Вчера, 13:05
Или двигаться в 10 раз быстрее, или избавиться от... Онуфриенко объяснил, что нужно для разгрома ВСУ
 
ВС РФНовостиДонецкая Народная РеспубликаРоссияДонбассГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныМинобороны РФнаступлениеокружениеВСУСВОдетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00Дмитрий Выдрин о падении Европы: "Витрина свободного мира" провалилась в вонючую подсобку
07:59Создание СССР: как Ленин заложил атомную бомбу
07:50ВСУ пятятся назад под Купянском: Алехин раскрыл, как ВС РФ освободили Загрызово и "дочищают" Лозовую
07:40Наступление последней надежды: Онуфриенко рассказал, решится ли Украина напасть на Брянскую область
07:30Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе
07:15"Зашибись наступили. Эффект увидели все": эксперт о том, почему США плевать на Зеленского и планы ВСУ
07:00Тимофей Ермаков: В 2025 году Россия уничтожит Запорожскую группировку ВСУ, обойдя Орехов и Гуляйполе
06:50В Новый год или Рождество: Самойлов о возможных ударах ВСУ в предстоящие праздники
06:40Запасы "пушечного мяса" у Зеленского ограничены: эксперт о том, за сколько лет можно освободить Украину
06:30Онуфриенко: Украина лишится последних бригад ВСУ, если решится на "атаку последней надежды" в Брянске
06:20Рожин ответил, что ВС РФ возьмут первым из цепочки "Великая Новоселка-Курахово-Покровск"
06:07Зеленский может идти воевать сам вместе с ротой "квартала". Украинские эксперты о скором будущем режима
06:00Новогодний подарок от ВС РФ: Леонков рассказал, замкнется ли котел вокруг ВСУ в Курахово до конца года
05:45Алехин рассказал, как ВС РФ загоняют ВСУ в новый "Оскольский мешок" и берут в огневые клещи Купянск
05:35Продвижение малыми группами: Онуфриенко рассказал, как ВС РФ захватывают и уничтожают опорники ВСУ
05:30Как потеря Сталинграда для немцев: Кнутов охарактеризовал сражение за Покровск
05:15"Болезненный бред": Онуфриенко о возможном форсировании Днепра армией России под Херсоном
22:24"Шкварчание" Зеленского
18:00Зеленский разглядел новый фронт. Итоги 28 декабря на Украине
16:41Глобальный торг за Украину, планы США, компромиссы и обман Запада: Стариков о прогнозе на 2025 год
Лента новостейМолния