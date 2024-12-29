https://ukraina.ru/20241229/1060056150.html

Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе

Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе - 29.12.2024 Украина.ру

Освобождение Гиганта, четыре "котла" для ВСУ: Алехин рассказал про серьезные успехи ВС РФ на Донбассе

ВСУ могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах". Каждый день на Донбассе растет число освобожденных населенных пунктов. По последней информации, 26 декабря был освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом пишет в своей статье полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-12-29T07:30

2024-12-29T07:30

2024-12-29T07:30

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минобороны рф

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Судя по результатом боев за последние дни, ВСУ могут в ближайшее время оказаться сразу в четырех "котлах", сообщил обозреватель.По мнению военных экспертов, окружение украинских войск может произойти в районах населенных пунктов Ямполовка/Терны (ДНР), Подолы/Ковшаровка (Харьковская область), Великая Новоселка (ДНР), Курахово (ДНР), рассказал полковник запаса.Таким образом российские военные перекрыли путь, по которому ВСУ подвозили резервы, боеприпасы и продовольствие. Противник вынужден пользоваться второстепенными проселочными дорогами, указал он."Каждый день растет число освобожденных населенных пунктов на Донбассе. Например, по самой последней информации, 26 декабря освобожден поселок Гигант в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщили в Минобороны РФ", — подчеркнул эксперт.В ведомстве добавили, что в боях за этот населенный пункт отличились бойцы группировки войск "Южная". Гигант находится к югу от Курахова. Своим маневром ВС РФ еще и приблизились к дороге, которая связывает его с селом Константинополь, заключил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. ВС РФ разогревает "котлы", ВСУ делают ставку на женщин" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты СВО — в интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20241228/1060044263.html

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