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Нужно строить с нуля: эксперт назвал то, что должны "подтянуть" западные армии для войны с Россией

Нужно строить с нуля: эксперт назвал то, что должны "подтянуть" западные армии для войны с Россией - 31.12.2024 Украина.ру

Нужно строить с нуля: эксперт назвал то, что должны "подтянуть" западные армии для войны с Россией

У армий НАТО неплохие ВВС (военно-воздушные силы), морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России. Также западная техника не готова подстроиться под условия новой войны

2024-12-31T06:41

2024-12-31T06:41

2024-12-31T23:41

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.Во-вторых, отметил эксперт, Западу нужно пересматривать всю систему отношений вокруг армий. То есть армия должна стать призывной, а не контрактной, как у них сейчас."Кроме того, западные танки по Европе проходят, а в российских болотах они тонут. То есть технику надо перестраивать под другие стандарты. Те же самолеты очень капризны в обслуживании. И если Запад меняет идеологию в связи с необходимостью противостояния с Россией, это значит, что всю армию надо строить с нуля", — добавил Зубец.В декабре во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист американского телеканала NBC заявил, что российский лидер окажется в "слабой позиции" на переговоров с Дональдом Трампом из-за событий на Украине и в Сирии.Отвечая на провокационный вопрос, Путин отметил, что боеготовность ВС РФ "находится на самом высоком месте в мире". При этом Россия наращивает производство для армии и флота. Тем временем стоимость 155-мм снаряда на Западе за последнее время выросла в четыре раза. С такой инфляцией, по словам президента, странам НАТО не будет хватать и 3% ВВП на покрытие военных расходов.Полный текст интервью Алексея Зубца: У России появился свой "Дредноут", который втянул США и НАТО в бесконечную гонку

https://ukraina.ru/20241219/1059813705.html

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новости, россия, запад, европа, владимир путин, дональд трамп, нато, детали