Нужно строить с нуля: эксперт назвал то, что должны "подтянуть" западные армии для войны с Россией
06:41 31.12.2024 (обновлено: 23:41 31.12.2024)
© babek.su
© babek.su
У армий НАТО неплохие ВВС (военно-воздушные силы), морские силы, ракеты. Но ни одна страна НАТО не обладает сухопутной армией, способной противостоять России. Также западная техника не готова подстроиться под условия новой войны
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при Правительстве РФ Алексей Зубец.
"Россия, несмотря на то, что точно не самая крупная экономика в мире, доминирует точно в Европе, а может быть и в НАТО, по реальной мощи на поле боя. И чтобы переломить это в пользу [НАТО] расходы надо увеличивать в два раза, а может, и гораздо больше", — заявил Зубец.
Во-вторых, отметил эксперт, Западу нужно пересматривать всю систему отношений вокруг армий. То есть армия должна стать призывной, а не контрактной, как у них сейчас.
"Кроме того, западные танки по Европе проходят, а в российских болотах они тонут. То есть технику надо перестраивать под другие стандарты. Те же самолеты очень капризны в обслуживании. И если Запад меняет идеологию в связи с необходимостью противостояния с Россией, это значит, что всю армию надо строить с нуля", — добавил Зубец.
В декабре во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным журналист американского телеканала NBC заявил, что российский лидер окажется в "слабой позиции" на переговоров с Дональдом Трампом из-за событий на Украине и в Сирии.
Отвечая на провокационный вопрос, Путин отметил, что боеготовность ВС РФ "находится на самом высоком месте в мире". При этом Россия наращивает производство для армии и флота. Тем временем стоимость 155-мм снаряда на Западе за последнее время выросла в четыре раза. С такой инфляцией, по словам президента, странам НАТО не будет хватать и 3% ВВП на покрытие военных расходов.