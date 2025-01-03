Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе - 03.01.2025 Украина.ру
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Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе
Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе - 03.01.2025 Украина.ру
Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе
Эстонская компания Frankenburg Technologies испытает в январе свои новые мини зенитные управляемые ракеты (ЗУР) Mark 1 на Украине. Мини-ЗУРы предназначены для... Украина.ру, 03.01.2025
2025-01-03T16:37
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Эстонская компания Frankenburg Technologies испытает в январе свои новые мини зенитные управляемые ракеты (ЗУР) Mark 1 на Украине. Мини-ЗУРы предназначены для поражения низколетящих беспилотников. Об этом сообщают авторы профильного портала Interesting Engineering, ссылаясь на рассылку от компании.Испытания пройдут в неуказанном месте на Украине. В настоящее время, как сообщается, эстонская компания планирует производить Mark 1 десятками в неделю, а к третьему кварталу 2025 года - сотнями. Mark 1 оснащены элементами искусственного интеллекта. По заявлениям Frankenburg Technologies, ракеты способны поражать цели на высоте до 2 километров. Если январские испытания пройдут успешно, Mark 1 начнут поставлять в Киев для вооружения ВСУ.
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новости, украина, эстония, киев, вооруженные силы украины
Новости, Украина, Эстония, Киев, Вооруженные силы Украины

Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе

16:37 03.01.2025
 
© interestingengineering.comЭстонские мини-ЗУР Mark 1
Эстонские мини-ЗУР Mark 1
© interestingengineering.com
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Эстонская компания Frankenburg Technologies испытает в январе свои новые мини зенитные управляемые ракеты (ЗУР) Mark 1 на Украине. Мини-ЗУРы предназначены для поражения низколетящих беспилотников. Об этом сообщают авторы профильного портала Interesting Engineering, ссылаясь на рассылку от компании.
Испытания пройдут в неуказанном месте на Украине. В настоящее время, как сообщается, эстонская компания планирует производить Mark 1 десятками в неделю, а к третьему кварталу 2025 года - сотнями.
Mark 1 оснащены элементами искусственного интеллекта. По заявлениям Frankenburg Technologies, ракеты способны поражать цели на высоте до 2 километров. Если январские испытания пройдут успешно, Mark 1 начнут поставлять в Киев для вооружения ВСУ.
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