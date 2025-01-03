https://ukraina.ru/20250103/1060103952.html

Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе

Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе - 03.01.2025 Украина.ру

Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе

Эстонская компания Frankenburg Technologies испытает в январе свои новые мини зенитные управляемые ракеты (ЗУР) Mark 1 на Украине. Мини-ЗУРы предназначены для... Украина.ру, 03.01.2025

2025-01-03T16:37

2025-01-03T16:37

2025-01-03T16:37

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Эстонская компания Frankenburg Technologies испытает в январе свои новые мини зенитные управляемые ракеты (ЗУР) Mark 1 на Украине. Мини-ЗУРы предназначены для поражения низколетящих беспилотников. Об этом сообщают авторы профильного портала Interesting Engineering, ссылаясь на рассылку от компании.Испытания пройдут в неуказанном месте на Украине. В настоящее время, как сообщается, эстонская компания планирует производить Mark 1 десятками в неделю, а к третьему кварталу 2025 года - сотнями. Mark 1 оснащены элементами искусственного интеллекта. По заявлениям Frankenburg Technologies, ракеты способны поражать цели на высоте до 2 километров. Если январские испытания пройдут успешно, Mark 1 начнут поставлять в Киев для вооружения ВСУ.

https://ukraina.ru/20250103/1060102927.html

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