Эстония испытает мини-ЗУРы на Украине в январе
© interestingengineering.comЭстонские мини-ЗУР Mark 1
© interestingengineering.com
Эстонская компания Frankenburg Technologies испытает в январе свои новые мини зенитные управляемые ракеты (ЗУР) Mark 1 на Украине. Мини-ЗУРы предназначены для поражения низколетящих беспилотников. Об этом сообщают авторы профильного портала Interesting Engineering, ссылаясь на рассылку от компании.
Испытания пройдут в неуказанном месте на Украине. В настоящее время, как сообщается, эстонская компания планирует производить Mark 1 десятками в неделю, а к третьему кварталу 2025 года - сотнями.
Mark 1 оснащены элементами искусственного интеллекта. По заявлениям Frankenburg Technologies, ракеты способны поражать цели на высоте до 2 километров. Если январские испытания пройдут успешно, Mark 1 начнут поставлять в Киев для вооружения ВСУ.