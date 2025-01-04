Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения - 04.01.2025 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения
Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения - 04.01.2025 Украина.ру
Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения
Даже если какие-то бригады украинской армии будут переброшены под Чернигов для наступления на Брянскую область, для проведения такой операции ВСУ потребуются немалые резервы, которые даже если Украина найдет, то лишится их в начале “наступления последней надежды”
2025-01-04T05:00
2025-01-04T05:00
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Он отметил, что если наступление на Брянскую область планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже “раздерганы” по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Собеседник издания заявил, что это подтверждено показаниями пленных, потерянной техникой и документами убитых.По его словам, никаких оснований для еще одного наступления ВСУ нет.На эту же тему в интервью изданию Украина.ру рассуждал Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки
https://ukraina.ru/20241228/1060041315.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
новости, россия, украина, брянская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Брянская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, СВО, детали

Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения

05:00 04.01.2025
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
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© РИА Новости . Александр Кряжев
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Даже если какие-то бригады украинской армии будут переброшены под Чернигов для наступления на Брянскую область, для проведения такой операции ВСУ потребуются немалые резервы, которые даже если Украина найдет, то лишится их в начале “наступления последней надежды”
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
Он отметил, что если наступление на Брянскую область планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже “раздерганы” по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Собеседник издания заявил, что это подтверждено показаниями пленных, потерянной техникой и документами убитых.
“А других бригад не готовили. Зато у России, по данным западных источников, есть стратегический резерв в 250 тысяч человек. Как в таких условиях можно проводить "атаку последней надежды"? Украина тогда точно лишится последних бригад и обеспечит нам колоссальные темпы продвижения”, — пришел к выводу Онуфриенко.
По его словам, никаких оснований для еще одного наступления ВСУ нет.
На эту же тему в интервью изданию Украина.ру рассуждал Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном
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