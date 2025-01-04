Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПодготовка разведчиков в Новосибирском высшем военном командном училище
Даже если какие-то бригады украинской армии будут переброшены под Чернигов для наступления на Брянскую область, для проведения такой операции ВСУ потребуются немалые резервы, которые даже если Украина найдет, то лишится их в начале “наступления последней надежды”
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.
Он отметил, что если наступление на Брянскую область планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже “раздерганы” по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Собеседник издания заявил, что это подтверждено показаниями пленных, потерянной техникой и документами убитых.
“А других бригад не готовили. Зато у России, по данным западных источников, есть стратегический резерв в 250 тысяч человек. Как в таких условиях можно проводить "атаку последней надежды"? Украина тогда точно лишится последних бригад и обеспечит нам колоссальные темпы продвижения”, — пришел к выводу Онуфриенко.
По его словам, никаких оснований для еще одного наступления ВСУ нет.
На эту же тему в интервью изданию Украина.ру рассуждал Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под Херсоном