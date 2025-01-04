https://ukraina.ru/20250104/1060046846.html

Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения

Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения - 04.01.2025 Украина.ру

Эксперт объяснил, как Украина собственноручно обеспечит ВС РФ колоссальные темпы продвижения

Даже если какие-то бригады украинской армии будут переброшены под Чернигов для наступления на Брянскую область, для проведения такой операции ВСУ потребуются немалые резервы, которые даже если Украина найдет, то лишится их в начале “наступления последней надежды”

2025-01-04T05:00

2025-01-04T05:00

2025-01-04T05:00

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко.Он отметил, что если наступление на Брянскую область планировалось силами бригад из 150-й серии, то они уже “раздерганы” по частям и брошены на затыкание дыр под Курск и под Покровск. Собеседник издания заявил, что это подтверждено показаниями пленных, потерянной техникой и документами убитых.По его словам, никаких оснований для еще одного наступления ВСУ нет.На эту же тему в интервью изданию Украина.ру рассуждал Борис Рожин: Россия накрыла Славянскую ТЭС и Харьковскую ТЭЦ, а еще пытается обмануть ВСУ под ХерсономПолный текст интервью Михаила Онуфриенко: России придется преодолеть страх и разгромить ВСУ одним ударом стотысячной группировки

https://ukraina.ru/20241228/1060041315.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, украина, брянская область, вооруженные силы украины, вс рф, сво, детали